  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Энрике: «Если и есть команда, готовая к дальнейшим соперникам в ЛЧ, то это «ПСЖ». Мы заслужили выход в следующий раунд»
3

Луис Энрике: «Если и есть команда, готовая к дальнейшим соперникам в ЛЧ, то это «ПСЖ». Мы заслужили выход в следующий раунд»

Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался касательно ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Монако» (2:2, общий счет – 5:4).

– Вы часто говорите о содержании игры. Согласитесь ли вы с тем, что на этот раз «ПСЖ» не показал качество игры, несмотря на выход в следующий раунд?

– В первом тайме было сложно против команды, которая играет в том же стиле, которая старается играть на том же уровне.

Обычно мы показываем больше стабильности, больше точности, и думаю, что первый тайм был очень равным.

После перерыва мы изменили тактику, стали играть точнее, и считаю, что мы заслужили выход в следующий раунд.

Но сделать это было сложно, поскольку в начале матч оказался непростым. Мы должны быть довольны тем, что сделали, и преодолеть сложные моменты в первые минуты.

– Не считаете ли вы, что есть немало аспектов, которые можно улучшить, чтобы на равных конкурировать с соперниками другого уровня до конца этой Лиги чемпионов?

– Могу сказать одно: если и есть команда в Лиге чемпионов, которая играла с самыми сильными соперниками, то это мы.

Конечно, мы хотим прибавлять, но мы сыграли против очень сильного соперника. Если и есть команда, которая готова к дальнейшим соперникам, то это мы, – сказал Луис Энрике.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25936 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется, на 1/8 ваш путь и закончится.
Челси просто больше хочет, а Барса… команда рандом, но если соберутся, то выиграют)
"Готовая"? К чему, к вылету? еле прошли дохлый "Монако"...
Ответ Санитар-волк
"Готовая"? К чему, к вылету? еле прошли дохлый "Монако"...
Готовая к помощи судей, надеюсь Барселона или Челси вынесет это арабское шапито
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов пропустил 12 голов в 11 играх за «ПСЖ» в этом сезоне. У Матвея 4 сухих матча
25 февраля, 21:55
Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за четыре минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления
25 февраля, 21:32
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
5 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем