  • Капитан «Ювентуса» Локателли о вылете от «Галатасарая»: «Хочется плакать. Мы верили, вложили душу и сердце, отдали все силы. Должны всегда играть на таком уровне»
Капитан «Ювентуса» Локателли о вылете от «Галатасарая»: «Хочется плакать. Мы верили, вложили душу и сердце, отдали все силы. Должны всегда играть на таком уровне»

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли признался, что ему обидно до слез после вылета из Лиги чемпионов от «Галатасарая» (2:5, 3:2).

Туринский клуб в ответном стыковом матче победил со счетом 3:0 в основное время, играя в меньшинстве с 49-й минуты, и перевел игру в дополнительное время, где не реализовал несколько моментов и дважды пропустил.

«Честно говоря, мне хочется плакать, мы действительно верили. Мы вложили в эту игру душу и сердце, отдали даже больше.

Инцидент в первом матче (туринцы также остались в меньшинстве во втором тайме – Спортс’‘) все осложнил, но сегодня я хочу от всего сердца поблагодарить всех. Атмосфера на стадионе была невероятной, такие вечера остаются в памяти. Мы впитали всю эту энергию.

Мы отдали все силы. Я всегда прошу игроков делать это, и сегодня мы действительно это сделали, и это то, что мы должны взять с собой в будущее. Это тот «Ювентус», который мы хотели видеть, тот, которым мы всегда должны быть. Мы должны всегда стараться играть на таком уровне. Мы на правильном пути и не должны терять веру», – сказал Локателли в эфире Amazon Prime Video Italia.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25936 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Лока - настоящий мужик и капитан, его хейтеров не понимаю
Какая ирония, Тудор в 1/8, а Ювентус - нет.
Ответ s.borodin3221
Какая ирония, Тудор в 1/8, а Ювентус - нет.
В чём ирония? Тудор кого вывел в 1/8?
Или на готовое пришёл?)
Ответ Centrocampisti
В чём ирония? Тудор кого вывел в 1/8? Или на готовое пришёл?)
В этом и есть ирония, что ничего не сделал, но оказался в 1/8
Скажи спасибо своему вратарю за прошлую игру .
Ответ Abu Ibrahim
Скажи спасибо своему вратарю за прошлую игру .
Келли, сейчас было очень обидно. Он и в Стамбуле творил дичь.
Не впервой Юве совершать камбэки, но не доводить их до конца из-за мусорных баков.
Теперь надо поскорее забыть ЛЧ и переключаться на серию А. Там дел в невпроворот....
Нужен кто-то, вроде Мануэля, в нападение. Сзади есть Гатти и Калюлю, которые будут биться хоть хромые, хоть косые, в центре Локателли и Мак, а впереди – одни инфантильные балерины. В таких матчах его туда "с мясом" надо заносить. А не вот эта срань "на технику" от Консейсау, Йылдыза и Жегровы вчерашних. Да и не только вчерашних, правда. По xG со Спаллетти ни разу не проиграли, догадываюсь. Ну, может, в Турции только.
Ответ д к.не.
Нужен кто-то, вроде Мануэля, в нападение. Сзади есть Гатти и Калюлю, которые будут биться хоть хромые, хоть косые, в центре Локателли и Мак, а впереди – одни инфантильные балерины. В таких матчах его туда "с мясом" надо заносить. А не вот эта срань "на технику" от Консейсау, Йылдыза и Жегровы вчерашних. Да и не только вчерашних, правда. По xG со Спаллетти ни разу не проиграли, догадываюсь. Ну, может, в Турции только.
В первую очередь нужен качественный и надёжный кипер, чтобы те-же Калюлю и Гатти были уверены, что за ними стоит стена.💪✊️
Срочно нужен центральный нападающий, тот-же Осимхен, но это наверное нереальный трансфер....
Ответ Футбол, хоккей итд
В первую очередь нужен качественный и надёжный кипер, чтобы те-же Калюлю и Гатти были уверены, что за ними стоит стена.💪✊️ Срочно нужен центральный нападающий, тот-же Осимхен, но это наверное нереальный трансфер....
Да, всё так. Не знаю, пойдёт ли Осимхен к Спаллетти... а так, почему бы нет: Влахович со своим жирным контрактом отъедет, вполне можно и Осимхена попытаться затащить. Всё не в Турции по полю валяться в расцвете лет.
