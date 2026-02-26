  • Спортс
  • Сергей Семак: «У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству тренеров у руля клубов в России и за рубежом. 10 лет назад иностранцев было больше»
45

Сергей Семак: «У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству тренеров у руля клубов в России и за рубежом. 10 лет назад иностранцев было больше»

Сергей Семак считает, что российская тренерская школа находится на хорошем уровне.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением касательно уровня российской тренерской школы.

«У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству российских тренеров у руля клубов в России и за рубежом.

Кстати, можно сравнить количество иностранных специалистов, работавших в России лет 10 назад. Их тогда было в разы больше.

А сейчас есть наши и молодые, и не молодые тренеры, которые хорошо работают. Этот цех у нас сейчас на достаточно хорошем уровне», – сказал Сергей Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
ТАСС
45 комментариев
Сережа смешной ... Когда из 6-миллионной Сербии или 10-миллионной Португалии тренеры работают по всему миру, в том числе в топовых иностранных чемпионатах - это означает "хорошая тренерская школа". А когда из 150-миллионной страны один Слуцкий трудится в весьма специфическом китайском чемпионате - это грустно
Ответ Фокс45
Сережа смешной ... Когда из 6-миллионной Сербии или 10-миллионной Португалии тренеры работают по всему миру, в том числе в топовых иностранных чемпионатах - это означает "хорошая тренерская школа". А когда из 150-миллионной страны один Слуцкий трудится в весьма специфическом китайском чемпионате - это грустно
Комментарий скрыт
Ответ mcowen
Комментарий скрыт
Там тоже рассказывают сказки про хорошую тренерскую школу?
Может просто за последние 10 лет меньше желающих стало приезжать к нам работать ввиду сложившейся политической ситуации?
А кто за рубежом? Слуцкий в Китае только
Ответ Алексей Александрович
А кто за рубежом? Слуцкий в Китае только
Какой-нибудь Андрей Чернышов в Индии или Монголии постоянно трудится.
Ответ NoN
Какой-нибудь Андрей Чернышов в Индии или Монголии постоянно трудится.
Ну да,там где нет допингоаого контроля
Ну,про за рубежом это он загнул...
«Зенит» последние два года демонстрирует не прогресс, а стагнацию или даже откат. Игра команды стала предсказуемой, тактически бедной, исчезла былая мощь и доминирование. Команда выигрывает турниры в первую очередь благодаря подавляющему финансовому и кадровому преимуществу, а не из-за гениальной тренерской работы. На международной арене (в Лиге чемпионов) провалы уже тогда были абсолютными и очевидны.
Ответ профессор Лебединский
«Зенит» последние два года демонстрирует не прогресс, а стагнацию или даже откат. Игра команды стала предсказуемой, тактически бедной, исчезла былая мощь и доминирование. Команда выигрывает турниры в первую очередь благодаря подавляющему финансовому и кадровому преимуществу, а не из-за гениальной тренерской работы. На международной арене (в Лиге чемпионов) провалы уже тогда были абсолютными и очевидны.
в принципе тоже самое мы увидели вчера в матче реал-бенфика - "Команда выигрывает турниры в первую очередь благодаря подавляющему кадровому преимуществу, а не из-за гениальной тренерской работы"
И это еще Мостовой, Юран и Семшов не трудоустроены!
А еще автопром у нас в порядке. Сколько было зарубежных брендов представлено на рынке 10 лет назад и сколько сейчас?
Какая у тебя Сережа тренерская школа?ты с зенитом в Лч,когда бюджет противников был такой же или выше зенита,сразу же обсерался.Ты и близко не Романцев,Семин,Газзаев.
А вдруг Семак просто тролль?)
И весь бред про количество тренеров за рубежом это рофл?
Что то не в курсе про таких тренеров в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.
Какой то Слуцкий- вроде в Китае , потому что это топ чемпионат и отказал ради него Реалу!
Он точно про нашу реальность говорит? Или это новости из альтернативной вселенной?
