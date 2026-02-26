Сергей Семак: «У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству тренеров у руля клубов в России и за рубежом. 10 лет назад иностранцев было больше»
Сергей Семак считает, что российская тренерская школа находится на хорошем уровне.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением касательно уровня российской тренерской школы.
«У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству российских тренеров у руля клубов в России и за рубежом.
Кстати, можно сравнить количество иностранных специалистов, работавших в России лет 10 назад. Их тогда было в разы больше.
А сейчас есть наши и молодые, и не молодые тренеры, которые хорошо работают. Этот цех у нас сейчас на достаточно хорошем уровне», – сказал Сергей Семак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
И весь бред про количество тренеров за рубежом это рофл?
Что то не в курсе про таких тренеров в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.
Какой то Слуцкий- вроде в Китае , потому что это топ чемпионат и отказал ради него Реалу!