Сергей Семак: «У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству тренеров у руля клубов в России и за рубежом. 10 лет назад иностранцев было больше»

Сергей Семак считает, что российская тренерская школа находится на хорошем уровне.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак поделился мнением касательно уровня российской тренерской школы.

«У нас хорошая тренерская школа. Это можно видеть по количеству российских тренеров у руля клубов в России и за рубежом.

Кстати, можно сравнить количество иностранных специалистов, работавших в России лет 10 назад. Их тогда было в разы больше.

А сейчас есть наши и молодые, и не молодые тренеры, которые хорошо работают. Этот цех у нас сейчас на достаточно хорошем уровне», – сказал Сергей Семак.