Андрей Талалаев: «Смешно, когда Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов в «Балтике». Мнение человека, выполнявшего управленческие функции на поле 30 лет назад»

Андрей Талалаев ответил на вопрос об управлении коллективом в «Балтике».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился размышлениями на тему управления коллективом.

– Вам как тренеру проще управлять коллективом малоизвестных, но голодных до футбола парней?

– По-моему, это глупости.

Поставь над вами сейчас 16-летнего главного редактора, который будет педантично вычитывать ваши тексты, вплоть до каждой запятой и оборота, ваша работа от этого станет лучше?

– Думаю, что хуже.

– А я уверен в этом, потому что сталкивался. Мне кажется, разговоры о том, что нам удобнее работать с ноунеймами без сильных качеств, исходят от не самых умных людей.

– Но у состоявшихся мастеров и самомнение значительно выше.

– И отлично! Иди и доказывай. Мотивацию можно найти любому человеку. У нас в штабе собраны очень профессиональные и требовательные люди. И каждый по-своему видит футбол.

У Серджио [Джованни, тренер по физподготовке] итальянское воспитание, европейский подход. У Юрия Нагайцева абсолютно другое видение, потому что воспитывался в Риге и играл в Прибалтике. Он человек мира уже.

Мне приписывают старый, советский подход, хотя я, наверное, провел больше всех стажировок среди наших тренеров – везде, где только можно: сначала как тренер, а затем, на протяжении трех лет, как инструктор при Академии тренерского мастерства РФС. Эта компилятивность очень помогает нам в работе.

Самое главное – найти те крючки, за которые можно зацепить человека. Понять, к чему он стремится, – и дать ему это. Когда вы говорите про ноунеймов, понятно, что им больше хочется славы, софитов, чем денег. И мы можем им это дать.

А кому-то срочно нужны деньги – и ты находишь эти пути стимулирования. Условно, просишь спортивного директора сделать «лесенку» в контракте, которая будет этого игрока дополнительно мотивировать. Для кого-то признание друзей, жены, окружения значит больше финансовых стимулов. То же самое касается звезд. Самое главное – понять, что он хочет.

Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов , мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад.

Одно дело – руководить командой Медиалиги, и другое – судить о взаимоотношениях тренеров и игроков со стороны, по каким-то эпизодам матчей. Он же не находится внутри.

Вот вы здесь видите, какие у нас отношения с футболистами? Мы же не орем на них, не заставляем маршировать строем или всех ходить в одной форме. Я далёк от этих оценочных высказываний и реакции на них.

Если о нас говорят, значит, мы интересны, правильно? Это первое. И второе – родители меня так воспитывали – кто-то совершает действия, а кто-то говорит о них. Вот мы создаем новости, а остальные просто обсуждают их, – сказал Андрей Талалаев.