  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Талалаев: «Смешно, когда Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов в «Балтике». Мнение человека, выполнявшего управленческие функции на поле 30 лет назад»
34

Андрей Талалаев: «Смешно, когда Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов в «Балтике». Мнение человека, выполнявшего управленческие функции на поле 30 лет назад»

Андрей Талалаев ответил на вопрос об управлении коллективом в «Балтике».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился размышлениями на тему управления коллективом.

– Вам как тренеру проще управлять коллективом малоизвестных, но голодных до футбола парней?

– По-моему, это глупости.

Поставь над вами сейчас 16-летнего главного редактора, который будет педантично вычитывать ваши тексты, вплоть до каждой запятой и оборота, ваша работа от этого станет лучше?

– Думаю, что хуже.

– А я уверен в этом, потому что сталкивался. Мне кажется, разговоры о том, что нам удобнее работать с ноунеймами без сильных качеств, исходят от не самых умных людей.

– Но у состоявшихся мастеров и самомнение значительно выше.

– И отлично! Иди и доказывай. Мотивацию можно найти любому человеку. У нас в штабе собраны очень профессиональные и требовательные люди. И каждый по-своему видит футбол.

У Серджио [Джованни, тренер по физподготовке] итальянское воспитание, европейский подход. У Юрия Нагайцева абсолютно другое видение, потому что воспитывался в Риге и играл в Прибалтике. Он человек мира уже.

Мне приписывают старый, советский подход, хотя я, наверное, провел больше всех стажировок среди наших тренеров – везде, где только можно: сначала как тренер, а затем, на протяжении трех лет, как инструктор при Академии тренерского мастерства РФС. Эта компилятивность очень помогает нам в работе.

Самое главное – найти те крючки, за которые можно зацепить человека. Понять, к чему он стремится, – и дать ему это. Когда вы говорите про ноунеймов, понятно, что им больше хочется славы, софитов, чем денег. И мы можем им это дать.

А кому-то срочно нужны деньги – и ты находишь эти пути стимулирования. Условно, просишь спортивного директора сделать «лесенку» в контракте, которая будет этого игрока дополнительно мотивировать. Для кого-то признание друзей, жены, окружения значит больше финансовых стимулов. То же самое касается звезд. Самое главное – понять, что он хочет.

Когда мой друг Костя Генич говорит, что мы уничтожаем футболистов, мне становится смешно. Это мнение человека, который в последний раз управленческие функции на поле среди профессионалов выполнял 30 лет назад.

Одно дело – руководить командой Медиалиги, и другое – судить о взаимоотношениях тренеров и игроков со стороны, по каким-то эпизодам матчей. Он же не находится внутри.

Вот вы здесь видите, какие у нас отношения с футболистами? Мы же не орем на них, не заставляем маршировать строем или всех ходить в одной форме. Я далёк от этих оценочных высказываний и реакции на них.

Если о нас говорят, значит, мы интересны, правильно? Это первое. И второе – родители меня так воспитывали – кто-то совершает действия, а кто-то говорит о них. Вот мы создаем новости, а остальные просто обсуждают их, – сказал Андрей Талалаев.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25912 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЮрий Нагайцев
logoАндрей Талалаев
logoЧемпионат.com
logoКонстантин Генич
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты тренируешь.
Генич только говорит.
Всё заняты своим делом.
Ответ Kabardinka
Ты тренируешь. Генич только говорит. Всё заняты своим делом.
Добавлю:
Ты тренируешь.
Генич только говорит.
Мы комментируем.
Каждый занят своим делом.
Ответ mit-byer
Добавлю: Ты тренируешь. Генич только говорит. Мы комментируем. Каждый занят своим делом.
Добавлю:
Талалаев тренирует.
Генич только говорит.
Ты комментируешь.
Я ставлю лайк.
Каждый занят своим делом.
Когда мой друг Костя Генич говорит...«Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты»
Ответ Сергей Круг
Когда мой друг Костя Генич говорит...«Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто ты»
Как в старом анекдоте

- Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты
- Кто твой друг
- Кто ты
Ответ Габорик
Как в старом анекдоте - Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты - Кто твой друг - Кто ты
)))))))
Талалаев, конечно, тот еще фрукт с неприятным характером. Но я его зауважал за его работу и стремление чего-то добиться. А то как-то жалко смотрятся эти наши тренеры-тв-эксперты. Казалось, что у Рахимова получится в Рубине, но там как-то все в тупик зашло. Будет ли у Талалаева какая-то сенсация, или это просто сезонный всплеск, покажет время, но даже то, что имеем сейчас в виде нынешней Балтики - уже красиво.
Нагайцев- мой детский тренер в ЮФК Рига, а мне сейчас уже 40:))
"Когда мой друг Костя Генич говорит", из его рта часто вылетает какая-нибудь глупость
Ответ Aleksey Yashin
"Когда мой друг Костя Генич говорит", из его рта часто вылетает какая-нибудь глупость
"Когда мой друг Костя Генич говорит", у него обычно становиться на одного друга меньше в последнее время...
Интересно было бы посмотреть дуэт игрока и тренера глушенков таллалаев например или талалаев кокорин, как бы они сработались 😁
Ответ oleg557
Интересно было бы посмотреть дуэт игрока и тренера глушенков таллалаев например или талалаев кокорин, как бы они сработались 😁
Глушенков хорошо играл у Талалаева. Потом Талалаев хотел взять его в Ахмат.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Глушенков хорошо играл у Талалаева. Потом Талалаев хотел взять его в Ахмат.
Да, сколько они работали вместе, полгода? Тем более Глушенков никто был когда в Крыльях играл, это сейчас он заметный из русских если выбирать , именно после Локо и говорить много стал . Но он бомба замедленного действия сегодня все ок, но на дистанции можешь быть послан на в любой момент
Талалаев футбольный Андрей Разин
"мы не орем на них"
тем временем на ютубе нарезка из криков тралалайкина: 🗿🗿🗿
Ответ Maddiez Channel
"мы не орем на них" тем временем на ютубе нарезка из криков тралалайкина: 🗿🗿🗿
"Мы не заставляем всех ходить в одной форме".
А в чем же тогда они ходят?
Генич мне друг, но истина дороже
Не хватает: «Мы на первом месте! Бац!»
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
56 минут назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем