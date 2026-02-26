«Реал» 29 сезонов подряд доходит как минимум до 1/8 финала ЛЧ

«Реал» вошел в число 16 лучших команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Команда Альваро Арбелоа дважды одолела «Бенфику» в стыковых матчах – 1:0 и 2:1.

В последний раз «Реал» не попадал хотя бы в 1/8 финала в сезоне-1996/97 – тот розыгрыш ЛЧ мадридцы пропускали. С тех пор «Реал » доходил до этой или еще более поздней стадии 29 раз подряд.