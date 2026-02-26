«Реал» 29 сезонов подряд доходит как минимум до 1/8 финала ЛЧ
«Реал» вошел в число 16 лучших команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Команда Альваро Арбелоа дважды одолела «Бенфику» в стыковых матчах – 1:0 и 2:1.
В последний раз «Реал» не попадал хотя бы в 1/8 финала в сезоне-1996/97 – тот розыгрыш ЛЧ мадридцы пропускали. С тех пор «Реал» доходил до этой или еще более поздней стадии 29 раз подряд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
31 комментарий
Надеюсь Моур будет в Реале. Бенфика тактически очень подготовленно выглядит.
Комментатор Окко упустил из виду что лучшим игроком матча заслуживает быть Вальверде за 2 классные голевые передачи