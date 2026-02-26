31

«Реал» 29 сезонов подряд доходит как минимум до 1/8 финала ЛЧ

«Реал» вошел в число 16 лучших команд текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Команда Альваро Арбелоа дважды одолела «Бенфику» в стыковых матчах – 1:0 и 2:1.

В последний раз «Реал» не попадал хотя бы в 1/8 финала в сезоне-1996/97 – тот розыгрыш ЛЧ мадридцы пропускали. С тех пор «Реал» доходил до этой или еще более поздней стадии 29 раз подряд.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25934 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Александр Суряев
Это вам не в Лиге Европы играть
ты хотел сказать не от Айнтрахта в ЛЕ вылетать?
Трудно дважды играть на поле соперника.
Мне нравится как Реал, даже с убогой игрой и в пол силы, забирает надежду у половины сайта 😂 полыхания неизбежны.
Надеюсь Моур будет в Реале. Бенфика тактически очень подготовленно выглядит.
Я против Моура в Реале - у него нет "жажды побед". А так соглашусь - Бенфика смотрелась достойно ☝️
Винисиуса можно любить или ненавидеть, но как атакующий футболист он нереально хорош. Против него всегда как минимум 2 игрока, что не мешает ему вскрывать чужую оборону.
Комментатор Окко упустил из виду что лучшим игроком матча заслуживает быть Вальверде за 2 классные голевые передачи
Реал в По Лч, как Бразилия на Чм. Без них никак. Как к ним не относись.
Пройти дальше то прошли , но с очень большой долей вероятности дальше 1/8 и не уйдут, самый край 1/4, игра просто тихий ужас. Такой хаотичной бессвязной и никчемной игры я не помню в последние лет 5 точно , даже у Анчелотти с эпидемией травм в прошлом сезоне было лучше . Полузащита просто дно, особенно та ее часть которая якобы должна отвечать за креатив- Камавинга и Гюлер. Камавинга остановился в развитии как игрок , все на том же юношеском уровне играет вспышками , Гюлер вообще не понятно за какие заслуги в Реал попал. Но больше всего меня поражает Мастантуоно.. Как это можно было за 60 миллионов купить. 60 Карл. За эти деньги можно было купить одного ооочень хорошего уровня игрока на любую проблемную позицию Мадрида , коих сейчас очень много. Просто охр%%%ть . Команда в прошлом сезоне позарез нуждалась в усилении , но единственное удачное приобретение - это Кареррас , все остальные - мрак
Пописываюсь под каждой строчкой.
Много травм, это играет роль.
Это не Барселона чтоб вылетать в ЛЕ с третьего места в свое время, да. Помню те смутные времена.
Лучший матч тчуемени, ко оный я видел ну и как всегда , имея в лазарете пол команды Вальверде и Куртуа тянут нас в 1/8, жду в 1/8 Ювентус
Тут говорили что вылеты в 1/8 финала до Моура это провал. А это был кирпичик в рекордную серию)
Провинциальные могут о таком только мечтать
Сказал Вася из Сызрани)
