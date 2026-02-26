  • Спортс
  • Асенсио унесли на носилках после столкновения с Камавинга в матче с «Бенфикой», зафиксировав шею. Защитнику «Реала» оказывали помощь около 5 минут
Асенсио унесли на носилках после столкновения с Камавинга в матче с «Бенфикой», зафиксировав шею. Защитнику «Реала» оказывали помощь около 5 минут

Асенсио унесли на носилках в матче с «Бенфикой».

Защитника «Реала» Рауля Асенсио заменили на 78-й минуте матча с «Бенфикой» в ЛЧ (2:1). 

Испанец столкнулся с партнером по команде Эдуардо Камавинга. Врачи около 5 минут оказывали помощь Асенсио, игрока унесли с поля на носилках, закрепив шею фиксирующим воротником. 

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Здоровья парню, падение выглядело ооочень неприятным. Да и манипуляции, проводимые медицинской бригадой, говорят о многом.
И даже в пропущенном голе-то Рауль по сути не виноват - там весь левый полуфланг провалился, испанцу пришлось прерывать прострел уже как придётся. Ну не пропускать же мяч мимо, в самом деле.
парадокс в том что не трогай Асенсио мяч гола могло бы и не быть)но понятно дело что игрок не мог этого знать,а действовал на инстинктах
Виноват. Линию офсайда не выдержал, как и в еще парочке подобных эпизодов. Игрок он слабый очень, особенно для Реала.
Но в данном случае самое главное, конечно, чтобы все обошлось. Здоровья Асенсио!
Надеюсь ничего серьёзного.
Только начали восстанавливаться и снова в лазарет все попадают
Здоровья Раулю. Выглядело все очень страшно.
Кажется, горло перемотали перед тем как унести с поля, выглядит печально, конечно
На шею надели воротник Шанца - ортез, чтобы разгрузить шейный отдел и ограничить движения. Ничего не "перематывали".
Если здесь есть врачи, особенно травматологи, скажите, на что это указывает?
Воротник всегда говорит о подозрении на ЧМТ или травму шейного отдела. Не очень понятно, почему Рауль шмякнулся так, как шмякнулся, но упал на грудь мешком, ещё и лицом ударился. Почти 100% ему сбило дыхание, что само по себе неприятно (кому случалось пережить, знают), а удары по челюсти (или, в данном случае, челюстью в землю) нередко приводят в состояние сильного шока. Надеюсь, этими мелочами дело и ограничится, а то подозрительно всё смотрелось.
Надеюсь, что этим все и закончится, но объективно даже такое не звучит хорошо
Чисто на самоотдаче и силе духа тянет уровень Реала , так то парень по навыкам уровень Хетафе или Райо , интересно было посмотреть на Тьяго Питарча но тот вообще поплыл в таком уровне игры
Вроде пронесло, никакой травмы нет. Это более радостная новость, чем все выступление Реала вчера
