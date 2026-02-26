Асенсио унесли на носилках после столкновения с Камавинга в матче с «Бенфикой», зафиксировав шею. Защитнику «Реала» оказывали помощь около 5 минут

Асенсио унесли на носилках в матче с «Бенфикой».

Защитника «Реала» Рауля Асенсио заменили на 78-й минуте матча с «Бенфикой» в ЛЧ (2:1).

Испанец столкнулся с партнером по команде Эдуардо Камавинга. Врачи около 5 минут оказывали помощь Асенсио, игрока унесли с поля на носилках, закрепив шею фиксирующим воротником.

Изображения: кадры из трансляции Movistar