Асенсио унесли на носилках после столкновения с Камавинга в матче с «Бенфикой», зафиксировав шею. Защитнику «Реала» оказывали помощь около 5 минут
Асенсио унесли на носилках в матче с «Бенфикой».
Защитника «Реала» Рауля Асенсио заменили на 78-й минуте матча с «Бенфикой» в ЛЧ (2:1).
Испанец столкнулся с партнером по команде Эдуардо Камавинга. Врачи около 5 минут оказывали помощь Асенсио, игрока унесли с поля на носилках, закрепив шею фиксирующим воротником.
И даже в пропущенном голе-то Рауль по сути не виноват - там весь левый полуфланг провалился, испанцу пришлось прерывать прострел уже как придётся. Ну не пропускать же мяч мимо, в самом деле.
Но в данном случае самое главное, конечно, чтобы все обошлось. Здоровья Асенсио!
Только начали восстанавливаться и снова в лазарет все попадают