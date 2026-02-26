У Винисиуса 9 (7+2) очков в 10 матчах при Арбелоа в «Реале»

Винисиус Жуниор набрал 9 очков в 10 матчах за «Реал » при тренере Альваро Арбелоа .

25-летний футболист сборной Бразилии поразил ворота «Бенфики» в ответном стыком матче Лиги чемпионов (2:1). Вингер станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

Теперь на счету Винисиуса 7 голов и 2 ассиста в 10 матчах при Арбелоа. Подробная статистика игрока – здесь .