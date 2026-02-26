39

У Винисиуса 9 (7+2) очков в 10 матчах при Арбелоа в «Реале»

Винисиус Жуниор набрал 9 очков в 10 матчах за «Реал» при тренере Альваро Арбелоа.

25-летний футболист сборной Бразилии поразил ворота «Бенфики» в ответном стыком матче Лиги чемпионов (2:1). Вингер станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

Теперь на счету Винисиуса 7 голов и 2 ассиста в 10 матчах при Арбелоа. Подробная статистика игрока – здесь.

Русские, которые живут в Бразилии, говорят, что у местных есть особенность: они вообще не принимают критику. Любое замечание для них как оскорбление. Их можно только хвалить и просить сделать получше. Арбелоа этот ключ к Винисиусу нашёл
Победил Реал, вылетела Бенфика, страдает Барселона
✋🏻😐🤚🏻
Победил Реал, вылетела Бенфика, страдает Барселона ✋🏻😐🤚🏻
Минусуют со всех аккаунтов)
Победил Реал, вылетела Бенфика, страдает Барселона ✋🏻😐🤚🏻
Да Господи Барселона то с чего страдает? Это балелам Реала нравиться думать что Барса испытывает какие то муки! Наоборот сточки зрения фанов Барсы и борьбы за Лалигу, Реалу нельзя вылетать так рано из лч, Реал тогда бы играл всего один матч в неделю, а это свежесть в оставшихся матчах сезона
Не знаю что ему такого говорит Арбелоа, но разница по самоотдаче на поле в сравнение с Алонсо - небо и земля
Даже не верится что ему всего 25, может играть на самом высоком уровне ещё лет 6-7
Кто-нибудь понял, почему ему сейчас жёлтую не дали за танец? Или это другое?
Кто-нибудь понял, почему ему сейчас жёлтую не дали за танец? Или это другое?
Кто-нибудь понял, почему ему сейчас жёлтую не дали за танец? Или это другое?
Просто маленького аргентинского провокатора заслуженно забанили
После танца в прошлом матче никто кроме него не возмущался, а ну еще сине гранатовые в этом танце увидели мощнейшую провокацию века
Когда нет Мбаппе, Винисиус тащит.
Мбаппе тащит всегда, когда здоров.
Когда нет Мбаппе, Винисиус тащит. Мбаппе тащит всегда, когда здоров.
Ну Мбаппе по сути и не было, он пешком ходил)
Как похорошел Вини при Арбелоа, Хаби плохой психолог
Как похорошел Вини при Арбелоа, Хаби плохой психолог
Хаби ставил игру, а не занимался раздутием эго бразильца
Не знаю как там на счёт поведения и характера, но Винисиус уже лет 5 как главный мотор Реала, особенно в ЛЧ, благодаря именно Винни Реал два раза выиграл лч в двадцатых годах, блистал в плей-офф и забил в обоих финалах, даже Бензема меньше сделал в этом чем Винисиус. Была в футболе поговорка: Не знаешь что сделать с мячом отдай Роналдиньо, он что нибудь придумает, а в Реале говорят отдай Винни, он что нибудь придумает
Не знаю как там на счёт поведения и характера, но Винисиус уже лет 5 как главный мотор Реала, особенно в ЛЧ, благодаря именно Винни Реал два раза выиграл лч в двадцатых годах, блистал в плей-офф и забил в обоих финалах, даже Бензема меньше сделал в этом чем Винисиус. Была в футболе поговорка: Не знаешь что сделать с мячом отдай Роналдиньо, он что нибудь придумает, а в Реале говорят отдай Винни, он что нибудь придумает
Говорить, что Карим в 22 году сделал меньше, чем Вини - явный перебор.

Вини был в лучшем случае тогда 3 по важности игроком. После Карима и Тибо.
Говорить, что Карим в 22 году сделал меньше, чем Вини - явный перебор. Вини был в лучшем случае тогда 3 по важности игроком. После Карима и Тибо.
Согласен, это бредятина
Ждем рассказов про лизуна)
Ждем рассказов про лизуна)
Рассказы будут, но не сейчас) вот если Реал дальше вылетит(с с такой игрой скорее всего так и будет), тогда все припомнят Арбелоа, а именно отсутствие командной игры в клубе. Все таки нельзя далеко пройти, играя только через Винисиуса
Рассказы будут, но не сейчас) вот если Реал дальше вылетит(с с такой игрой скорее всего так и будет), тогда все припомнят Арбелоа, а именно отсутствие командной игры в клубе. Все таки нельзя далеко пройти, играя только через Винисиуса
Анчелотти так ЛЧ брал)))

Но, конечно, это не значит, что у Арбелоа получится.
