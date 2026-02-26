У Винисиуса 9 (7+2) очков в 10 матчах при Арбелоа в «Реале»
Винисиус Жуниор набрал 9 очков в 10 матчах за «Реал» при тренере Альваро Арбелоа.
25-летний футболист сборной Бразилии поразил ворота «Бенфики» в ответном стыком матче Лиги чемпионов (2:1). Вингер станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.
Теперь на счету Винисиуса 7 голов и 2 ассиста в 10 матчах при Арбелоа. Подробная статистика игрока – здесь.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
После танца в прошлом матче никто кроме него не возмущался, а ну еще сине гранатовые в этом танце увидели мощнейшую провокацию века
Мбаппе тащит всегда, когда здоров.
Вини был в лучшем случае тогда 3 по важности игроком. После Карима и Тибо.
Но, конечно, это не значит, что у Арбелоа получится.