Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»

Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого: знаю, почему.

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о назначении в «Урала» Василия Березуцкого.

Березуцкий возглавил команду в декабре 2025-го. Сообщалось, что на пост главного тренера «Урала» рассматривали Кержакова.

– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Березуцкого, а не вас?

– Я знаю, но не хочу об этом говорить.

– Какая-то тоже мутная история?

– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.

– А вы были готовы поехать?

– Да, конечно, мы уже все обсудили и практически договорились во всем.

– И потом вдруг всплыл Березуцкий?

– Ну да, – сказал Кержаков.