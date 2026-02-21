Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого: знаю, почему.
Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о назначении в «Урала» Василия Березуцкого.
Березуцкий возглавил команду в декабре 2025-го. Сообщалось, что на пост главного тренера «Урала» рассматривали Кержакова.
– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Березуцкого, а не вас?
– Я знаю, но не хочу об этом говорить.
– Какая-то тоже мутная история?
– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.
– А вы были готовы поехать?
– Да, конечно, мы уже все обсудили и практически договорились во всем.
– И потом вдруг всплыл Березуцкий?
– Ну да, – сказал Кержаков.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В такого рода ситуации нормальные люди не комментируют вот таким образом, тем более в СМИ! Назначили другого - таков был выбор клуба.
Саня постепенно превращается в Ташуева с Мостовым
Вслпыл Березуцкий))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем