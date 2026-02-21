  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
7

Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»

Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого: знаю, почему.

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о назначении в «Урала» Василия Березуцкого.

Березуцкий возглавил команду в декабре 2025-го. Сообщалось, что на пост главного тренера «Урала» рассматривали Кержакова.

– Как вы думаете, почему в истории с «Уралом» выбрали Березуцкого, а не вас?

– Я знаю, но не хочу об этом говорить.

– Какая-то тоже мутная история?

– Я знаю, но не буду об этом говорить. И некоторые люди знают тоже, почему это произошло. Но я просто не буду об этом говорить.

– А вы были готовы поехать?

– Да, конечно, мы уже все обсудили и практически договорились во всем.

– И потом вдруг всплыл Березуцкий?

– Ну да, – сказал Кержаков.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoУрал
logoАлександр Кержаков
logoВасилий Березуцкий
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В такого рода ситуации нормальные люди не комментируют вот таким образом, тем более в СМИ! Назначили другого - таков был выбор клуба.
Саня постепенно превращается в Ташуева с Мостовым
Вслпыл Березуцкий))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кержаков вспомнил об интересе «Ливерпуля» Бенитеса в 2010-м: «Я шел подписывать контракт с «Зенитом», говорю: «Шансов нет, я уже договорился»
21 февраля, 12:55
Кержаков о тренерской карьере: «Во всех командах я всегда добивался результата. С «Томью» спаслись, «Нижний» с самым маленьким бюджетом стал 11-м»
21 февраля, 11:45
«Зенит навсегда» – документальный проект от Спортса’‘, PREMIER и RUTUBE. Премьера – 17 марта
20 февраля, 16:41
«Мы нашли специалиста по матчам с бойцами». Комик Тамби Масаев сыграет за «Банку» против Fight Nights в НаПике
20 февраля, 16:18
Президент «Урала»: «Нравится, как работает Березуцкий. Все будет хорошо у Василия Владимировича»
20 февраля, 03:36
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
14 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
27 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
40 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
56 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем