Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»

Аллегри о неудалении Фабрегаса: без использования повторов ничего не изменится.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал инцидент с участием Франсеска Фабрегаса.

«Россонери» сыграли вничью с «Комо» в 24-м туре Серии А (1:1). На 79-й минуте игры главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, пытавшегося догнать соперника после потери мяча. Бельгиец возмутился, после чего начал негодовать и возглавляющий «Милан» Массимилиано Аллегри.

За перепалку с тренерским штабом соперника тренер «Милана» получил красную карточку.

– Это была еще одна плохая неделя для судей. Вы завтра не сможете находиться на тренерской скамье, а тренер, который допустил неспортивное поведение, сможет...

– Пока не начнут использовать видеоповторы в определенных ситуациях, все так и будет продолжаться. Все, что происходит, может иметь значимость, если воспринимать это как возможность.

В противном случае, если упустить эту возможность, ничего не изменится. Мы все совершаем ошибки, но нам нужно исправляться. Чтобы сделать это, мы должны принимать решения, – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой с «Пармой».