Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»

Жоан Гарсия оценил шансы на камбэк с «Атлетико».

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия оценил шансы на камбэк в противостоянии с «Атлетико ».

В первом матче полуфинала Кубка Испании каталонская команда потерпела поражение со счетом 0:4.

– Один из титулов, завоевать который стало сложнее, – это Кубок Испании после поражения на «Метрополитано». Как должна сыграть «Барса» в ответном матче, чтобы добиться исторического камбэка?

– Мы, конечно, знаем, что это будет сложно, но я думаю, что мы не должны сходить с ума или пытаться забить второй гол раньше первого. Мы знаем, что должны атаковать, идти к их воротам, запереть их там...

Если мы начнем хорошо, с хорошим настроем, забьем быстрый гол... шансы более чем реальны. Нужно играть спокойно, но помнить, что мы должны быть активны и что с самого начала нужно добиться того, чтобы соперник не чувствовал себя комфортно, – сказал Гарсия.