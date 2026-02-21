  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
Жоан Гарсия оценил шансы на камбэк с «Атлетико».

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия оценил шансы на камбэк в противостоянии с «Атлетико». 

В первом матче полуфинала Кубка Испании каталонская команда потерпела поражение со счетом 0:4.

– Один из титулов, завоевать который стало сложнее, – это Кубок Испании после поражения на «Метрополитано». Как должна сыграть «Барса» в ответном матче, чтобы добиться исторического камбэка?

– Мы, конечно, знаем, что это будет сложно, но я думаю, что мы не должны сходить с ума или пытаться забить второй гол раньше первого. Мы знаем, что должны атаковать, идти к их воротам, запереть их там...

Если мы начнем хорошо, с хорошим настроем, забьем быстрый гол... шансы более чем реальны. Нужно играть спокойно, но помнить, что мы должны быть активны и что с самого начала нужно добиться того, чтобы соперник не чувствовал себя комфортно, – сказал Гарсия.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Это называется "думать о втором голе, не забив первый"
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Реал каждый тур так делает - пенальти всегда в запасе
звбить по моему точно забьют , сколько не знаю, желаю четыре.
Главное в это время не пропустить, а то без толку. А вот потом пусть победит сильнейший.
Вперёд Барса!
Рекомендуем