«Челси» на 93-й упустил победу над «Бернли» – 1:1. Флемминг ответил на гол Жоао Педро, Фофана удалили на 72-й

«Челси» не выиграл у «Бернли» в АПЛ.

«Челси » дома упустил победу над «Бернли » (1:1) в 27-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Жоао Педро . Нам 72-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и был удален. На 93-й отличился хавбек Зиан Флемминг.

«Челси» набрал 45 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Бернли» идет 19-м, имея 19 баллов.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ