Матч окончен
«Челси» на 93-й упустил победу над «Бернли» – 1:1. Флемминг ответил на гол Жоао Педро, Фофана удалили на 72-й
«Челси» не выиграл у «Бернли» в АПЛ.
«Челси» дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Жоао Педро. Нам 72-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и был удален. На 93-й отличился хавбек Зиан Флемминг.
«Челси» набрал 45 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Бернли» идет 19-м, имея 19 баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
На 88 минуте Челси в виртуальной таблице отстает от Виллы на 3 очка.
Вилла забивает, мы пропускаем - и вот снова 6.
В концовке сезона эти ничьи с помойками нам выйдут боком.
Можно конечно еще одного тренера попробовать с Чалобой в основе, но результат будет тот же самый
Но я нигде не говорил, что при новом тренер Чалоба станет надежным игроком.
Выпустить 10 защей и пропустить со стандарта