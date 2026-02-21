  • Спортс
  «Челси» на 93-й упустил победу над «Бернли» – 1:1. Флемминг ответил на гол Жоао Педро, Фофана удалили на 72-й
«Челси» на 93-й упустил победу над «Бернли» – 1:1. Флемминг ответил на гол Жоао Педро, Фофана удалили на 72-й

«Челси» не выиграл у «Бернли» в АПЛ.

«Челси» дома упустил победу над «Бернли» (1:1) в 27-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 4-й минуте счет открыл форвард хозяев Жоао Педро. Нам 72-й защитник «синих» Уэсли Фофана получил вторую желтую карточку и был удален. На 93-й отличился хавбек Зиан Флемминг.

«Челси» набрал 45 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Бернли» идет 19-м, имея 19 баллов.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 27 тур
21 февраля 15:00, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
Хато
90’
+4’
90’
+3’
Лоран
90’
+3’
  Флемминг
Санчес
90’
Джеймс   Ачимпонг
89’
Нету   Сарр
88’
84’
Энтони   Барнс
83’
Хамфрис   Тшауна
Жоао Педро   Делап
80’
Гюсто   Хато
80’
78’
Лоран   Бруун Ларсен
Палмер   Адарабиойо
75’
Фофана
72’
57’
Угочукву   Уорд-Проуз
46’
Уокер   Пирес
2тайм
Перерыв
Фофана
34’
30’
Межбри
  Жоао Педро
4’
Челси
Санчес, Гюсто, Чалоба, Фофана, Джеймс, Сантос, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Жоао Педро
Запасные: Ачимпонг, Хато, Слонина, Адарабиойо, Сарр, Лавия, Делап, Гарначо, Гиу
1тайм
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Уокер, Энтони, Эдвардс, Хамфрис, Межбри, Угочукву, Лоран, Флемминг
Запасные: Пирес, Флорентину, Уорд-Проуз, Бруун Ларсен, Барнс, Вайсс, Экдаль, Хартман, Тшауна
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Чтобы понимать насколько это катастрофа.

На 88 минуте Челси в виртуальной таблице отстает от Виллы на 3 очка.
Вилла забивает, мы пропускаем - и вот снова 6.

В концовке сезона эти ничьи с помойками нам выйдут боком.
Ответ
Чтобы понимать насколько это катастрофа. На 88 минуте Челси в виртуальной таблице отстает от Виллы на 3 очка. Вилла забивает, мы пропускаем - и вот снова 6. В концовке сезона эти ничьи с помойками нам выйдут боком.
Если теряешь очки с Лидсом и Бернли два домашних матча подряд, то никакой ЛЧ такая команда и не заслуживает. Но это и хорошо, может быть наконец-то спросят с тех гениев, которые притащили все это барахло в лице Гиттенсов, Гарнач, Фофан и прочих
Ответ
Чтобы понимать насколько это катастрофа. На 88 минуте Челси в виртуальной таблице отстает от Виллы на 3 очка. Вилла забивает, мы пропускаем - и вот снова 6. В концовке сезона эти ничьи с помойками нам выйдут боком.
Это не катастрофа. Это закономерность. Место в таблице - это уровень на здесь и сейчас.
Все, кто болеют за Челси, знали, что итог будет именно такой. Я думаю, они и без красной бы пропустили, поскольку эта команда бесхребетных детей. И летом им купят ещё больше таких детей американские эффективнее менеджеры.
Ответ
Все, кто болеют за Челси, знали, что итог будет именно такой. Я думаю, они и без красной бы пропустили, поскольку эта команда бесхребетных детей. И летом им купят ещё больше таких детей американские эффективнее менеджеры.
Ну остается только ждать, пока эти дети на десятилетних контрактах не повзрослеют. Так что лет через пять есть шансы побороться за титул
Нападение не может забивать по 3 в каждом матче, а защита вообще не способна подстраховать и приносить победы в близких играх.

Можно конечно еще одного тренера попробовать с Чалобой в основе, но результат будет тот же самый
Ответ
Нападение не может забивать по 3 в каждом матче, а защита вообще не способна подстраховать и приносить победы в близких играх. Можно конечно еще одного тренера попробовать с Чалобой в основе, но результат будет тот же самый
так ты ж был в первых рядах кто кричал что мареска виновен. что поменялось? прозрел?
Ответ
так ты ж был в первых рядах кто кричал что мареска виновен. что поменялось? прозрел?
Я писал что Мареска посредственный тренер, это правда, если бы я мог, я бы в любом раскаладе уволил бы его этим летом.

Но я нигде не говорил, что при новом тренер Чалоба станет надежным игроком.
Не знаю почему мы должны здесь переживать за этот слив, опозорились в очередной раз,ок. Эти игроки не хотят попадать в ЛЧ, а мы должны себе из-за этого трепать нервы, делать больше нечего. Поиграли сезончик в ЛЧ и хватит, пора вернуться в родную Лигу конференций
Ответ
Не знаю почему мы должны здесь переживать за этот слив, опозорились в очередной раз,ок. Эти игроки не хотят попадать в ЛЧ, а мы должны себе из-за этого трепать нервы, делать больше нечего. Поиграли сезончик в ЛЧ и хватит, пора вернуться в родную Лигу конференций
Спасибо, твой пост как-то снял напряг и злость))
Ответ
Спасибо, твой пост как-то снял напряг и злость))
да не за что, только таким отношением свою горящую 5ю точку и можно потушить, миллионер Фофана удалился и идёт ржёт, ему плевать попадёт он в ЛЧ или нет, главное что ЗП на карту капает, так-же и остальные бездари. А мы должны сидеть и трепать себе нервы неделями ага,когда самим игрокам похер. Выиграют, я буду радоваться, сольют-пошли нахер. Я глор и мне нужны победы, не собираюсь лить слёзы по потерянным очкам со всякими днищами, когда самим футболистам на это плевать
Классика
Выпустить 10 защей и пропустить со стандарта
Мареска к слову так же бросал кучу защей на удержание и постоянно пускал в концовке, этот делает то же самое. Удивительно
Как же я люблю перестрелки фанатов Челси🤣🤣🤣
Ответ
Как же я люблю перестрелки фанатов Челси🤣🤣🤣
Фанаты Барселоны и Реала стоят в сторонке)
Вряд ли кто-то сильно верит, что Челси удержит победу
Ответ
Вряд ли кто-то сильно верит, что Челси удержит победу
Челси выиграет
Мы играли против БЕРНЛИ !!!!!!, в 5 защитников и пропустили ! ПОЗОР !!! Что стало с клубом !
Тосин вышел, чёрный Поттер решил окончательно добить наши нервы
