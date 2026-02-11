В фан-сообществе «Барсы» задались вопросом: Почему «Ла Масия» не выпускает топ-нападающих. А действительно... 🤔

В соцсетях много фан-сообществ «Барселоны». Сегодня в одном из них подняли интересную тему: Почему клубная академия не выпускает топ-форвардов или «хотя бы» девятку?

Оказалось, что вопрос острый и для фанатов. Началась дискуссия. Давайте почитаем популярные мнения.

💭 «Я подозреваю, что огромное внимание уделяется пасу, дриблингу и продвижению мяча, что приводит к меньшей озабоченности ударами. Кроме того, в «Ла Масии» не учат сложным ударам, этому там уделяется минимум внимания».

💭 «Справедливости ради, вся философия заключается в том, что вам не нужен этот сумасшедший темп и сила, а лишь скорость мяча, чтобы получить преимущество для создания голевых моментов. Если бы «Ла Масия» воспитала кого-то вроде Батистуты или Вьери, это было бы зрелище».

💭 «Философия «Ла Масии» не предполагает чистую девятку. Думаю, что ближе всего к этой роли бы Фермин».

💭 «Потому что наша академия специализируется на технических навыках футболистов».

А вы что думаете?