В фан-сообществе «Барсы» задались вопросом: Почему «Ла Масия» не выпускает топ-нападающих. А действительно... 🤔
В соцсетях много фан-сообществ «Барселоны». Сегодня в одном из них подняли интересную тему: Почему клубная академия не выпускает топ-форвардов или «хотя бы» девятку?
Оказалось, что вопрос острый и для фанатов. Началась дискуссия. Давайте почитаем популярные мнения.
💭 «Я подозреваю, что огромное внимание уделяется пасу, дриблингу и продвижению мяча, что приводит к меньшей озабоченности ударами. Кроме того, в «Ла Масии» не учат сложным ударам, этому там уделяется минимум внимания».
💭 «Справедливости ради, вся философия заключается в том, что вам не нужен этот сумасшедший темп и сила, а лишь скорость мяча, чтобы получить преимущество для создания голевых моментов. Если бы «Ла Масия» воспитала кого-то вроде Батистуты или Вьери, это было бы зрелище».
💭 «Философия «Ла Масии» не предполагает чистую девятку. Думаю, что ближе всего к этой роли бы Фермин».
💭 «Потому что наша академия специализируется на технических навыках футболистов».
А вы что думаете?
Дайте плиз ссылки, снимите нехорошие мысли, посетившие при прочтении...
Внизу как правило спортс ставит первоисточники: Mundo Deportivo, Diario Sport, La Vangaria..., Marca
А если ты просто в общем хотел сказать что у Испании небыло топ форвардов, то я просто напишу Рауль, Вилья, Торрес, Бутрагенио, Морьентес, Сарра. У большинства нации хуже форварды, только по пальцам 1 руки можно посчитать стран где сильнее эта позиция.
1) Есть разные национальности? Да.
2) Школы работают по одной схеме, которая даёт свои плоды, верно? Они растят техничных игровиков с детства. По-этому они будут к себе искать и принимать те таланты, которые соответствуют их стилю и философии, верно? Смысл им брать тех, кто не потянет их корцепую?
Отсюда вытекает, что отбор нацелен на техничных обученных командных игроков, а не на бомбардиров, которые по своей сути немного эгоистичны.
3) Икарди, по-этому и был, потому что не подошёл барсе
4) Ты назвал вообще, всех, кто был нормальный, при том, что реально мирового уровня топ игроки это первые три, остальные очень породистые, но все таки не мировой уровень.
5) Давай теперь заглянем в имена полузащитников и посмотрим, сколько там безусловных топ звёзд?
Хави, Иньеста, Бускетс, Давид Сильва, Родри, Педри, Хави Алонсо, Фабрегас. И это все топари без скидок.
Факты есть факты. Без хейта. Удачи тебе и добра!
А то, что академия чистых девяток не выпускает, так ниже верно подметили, в атаке хаос, все взаимозаменяемы, в нынешней концепции Лева поэтому и выпадает, остальные научены играть иначе