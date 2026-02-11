❤️‍🩹 «Я увидел, как ее лицо изменилось, когда она посмотрела в телефон – она заплакала». Араухо – о жестокости людей

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо точно переживает не лучший период жизни. Ментальные проблемы, провалы в игре… Возможно, одна из причин теперь известна.

Уругвайский защитник поделился личным:

«Однажды я пил мате с женой. Я увидел, как ее лицо изменилось, когда она посмотрела в телефон – она заплакала.

Я спросил ее, что случилось. Она ответила: «Я не понимаю, насколько жестокими могут быть люди. Они желают смерти нашим дочерям».

Когда происходящее достигает этой точки, вы начинаете переосмысливать многие вещи и понимаете, насколько сумасшедшим может быть общество, особенно в социальных сетях. Возможно, это не ударит вас напрямую, но семья пострадает — ваша мать, жена, братья и сестры. Конечно, они должны научиться справляться с этим, потому что, к сожалению, это мир, в котором мы сегодня живем. Но это очень тяжело, когда речь идет о семье».