«Селтик» на последних секундах вырвал победу у «Килмарнока» – вы вообще видели такую радость в футболе? 🤪

Что знает рядовой любитель футбола о чемпионате Шотландии?

«Наверное, «Селтик» и «Рейнджерс» соперничают за титул» – вероятно, именно это вы сейчас проговорили в голове. И это правда. Но частично. Потому что в текущем сезоне не отстает и «Хартс».

А значит, терять очки нельзя категорически.

В гостевом матче с «Килмарноком» все пошло не по плану. «Селтик» проигрывал после первого тайма со счетом 0:2. После перерыва гости сравняли за 20 минут. Теперь смотрите конец игры.