Смольников о продаже картины: «К аукциону не имею ни малейшего отношения. Весь «Зенит» участвовал в социальной акции в 2019-м, каждый из нас представил свой вариант «Черного квадрата»
Игорь Смольников: не имею отношения к продаже картины на аукционе.
Бывший защитник сборной России Игорь Смольников рассказал, как его картина оказалась на аукционе.
Ранее стало известно, что картину экс-футболиста «Синий квадрат» продали на торгах «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» за 80 тысяч рублей.
«В 2019 году мы всей командой участвовали в совместной социальной акции клуба «Зенита» и Эрмитажа «Синий квадрат». Все это происходило в веселой и игровой форме. Каждый из нас представил свой вариант картины Малевича «Черный квадрат», потом они были переданы на благотворительный аукцион.
С тех пор не имел и не имею понятия о дальнейшей судьбе моей картины. И никакого, даже малейшего отношения к этому аукциону не имею», – сказал Смольников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Нормально нарисовал, половина современного «искусства» хуже. Тут хоть понятно что нарисовано- джинсы😃
Картина 100% несёт социальный посыл и ничего удивительного, что была куплена именно этой зимой.Неофициальное название - "Расчистка двора от снега.Вид сверху".
Помним эту акцию. На Зенит ТВ показывали.
Говорят половина картин а-ля "Черный квадрат" на аукционе висели вверх ногами и никто этого не заметил.
