Смольников о продаже картины: «К аукциону не имею ни малейшего отношения. Весь «Зенит» участвовал в социальной акции в 2019-м, каждый из нас представил свой вариант «Черного квадрата»

Игорь Смольников: не имею отношения к продаже картины на аукционе.

Бывший защитник сборной России Игорь Смольников рассказал, как его картина оказалась на аукционе.

Ранее стало известно, что картину экс-футболиста «Синий квадрат» продали на торгах «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство» за 80 тысяч рублей.

«В 2019 году мы всей командой участвовали в совместной социальной акции клуба «Зенита » и Эрмитажа «Синий квадрат». Все это происходило в веселой и игровой форме. Каждый из нас представил свой вариант картины Малевича «Черный квадрат», потом они были переданы на благотворительный аукцион.

С тех пор не имел и не имею понятия о дальнейшей судьбе моей картины. И никакого, даже малейшего отношения к этому аукциону не имею», – сказал Смольников.