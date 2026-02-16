Самедов о Мали и Гватемале: «Хорошо, что находятся и такие соперники. Сборная России – фаворит, как всегда в последнее время. Главное, что команда собирается и получает опыт»
Самедов о матчах с Мали и Гватемалой: хорошо, что находятся и такие соперники.
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил уровень следующих соперников национальной команды.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что россияне сыграют с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.
«Хорошо, что находятся и такие соперники, как Мали и Гватемала. Что есть, то есть.
Сборная России – фаворит в этих матчах. Как и в любых играх в последнее время.
Мы рассчитываем только на победу. Главное, что команда собирается и получает опыт», – сказал Самедов.
Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Dorgeles Nene (Фенербахче 🇹🇷) 18.9M€
Yves Bissouma (Тоттенхэм🇬🇧) 13.8M€
El Bilal Touré (Бешикташ🇹🇷) 13.5M€
Mamadou Sangare (Ланс🇫🇷) 14.6M€
Amadou Haidara (Ланс🇫🇷)
Kamory Doumbia (Брест🇫🇷)
Fodé Doucouré (Гавр🇫🇷)
Lassine Sinayoko (Осер 🇫🇷)
Ibrahima Sissoko (Нант🇫🇷)
Hamari Traoré (Париж🇫🇷)
Ousmane Camara (Анже 🇫🇷)
Lassana Coulibaly (Лечче 🇮🇹)
Nathan Gassama (Балтика 🇷🇺)
Кароч, топы вряд ли приедут, остаются Головинские соперники, что уже совсем неплохо. С массовкой <1M€.
Вратари нонеймы, тренер из Мексики тоже.
По-моему, потянет для простого товарняка в нынешних реалиях.