Самедов о Мали и Гватемале: «Хорошо, что находятся и такие соперники. Сборная России – фаворит, как всегда в последнее время. Главное, что команда собирается и получает опыт»

Самедов о матчах с Мали и Гватемалой: хорошо, что находятся и такие соперники.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил уровень следующих соперников национальной команды.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил , что россияне сыграют с Мали и Гватемалой 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что находятся и такие соперники, как Мали и Гватемала. Что есть, то есть.

Сборная России – фаворит в этих матчах. Как и в любых играх в последнее время.

Мы рассчитываем только на победу. Главное, что команда собирается и получает опыт», – сказал Самедов.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.