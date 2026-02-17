125

Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»

В Серии А прошли матчи 25-го тура.

13 февраля «Пиза» проиграла «Милану» в матче 25-го тура Серии А (1:2).

14 февраля «Комо» уступил «Фиорентине» (1:2), «Лацио» проиграл «Аталанте» (0:2), «Интер» победил «Ювентус» (3:2), который с 42-й минуты играл в меньшинстве.

15 февраля «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Чемпионат Италии

25-й тур

Серия А Италия. 25 тур
16 февраля 19:45, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Лечче
Матч окончен
90’
+2’
Кулибали   Фофана
86’
Гандельман   Нгом
86’
Пьеротти   Зиберт
80’
Шеддира   Штулич
80’
Соттиль   Ндаба
Оберт   Трепи
79’
76’
  Рамадани
64’
  Гандельман
Паволетти   Кылычсой
57’
Дзаппа   Маццителли
57’
2тайм
Перерыв
Кальяри
Каприле, Идрисси, Дзаппа, Оберт, Мина, Зе Педру, Эспозито, Палестра, Сулемана, Адопо, Паволетти
Запасные: Ратеринк, Камехо, Маццителли, Доссена, Кылычсой, Шерри, Когони, Литета, Альбаррасин, Трепи, Чоччи, Менди
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Шеддира, Пьеротти
Запасные: Ковач, Зиберт, Мархвиньски, Сала, Н′Дри, Штулич, Фрюхтль, Самооя, Жан, Хельгасон, Ндаба, Нгом, Фофана
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
13 февраля 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Логотип домашней команды
Пиза
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Лойола   Дуросинми
90’
+1’
90’
+1’
Рабьо
90’
+1’
Рабьо
90’
Фюллькруг   де Винтер
88’
Бартезаги
Морео   Пиччинини
87’
Туре   Лерис
86’
85’
  Модрич
77’
Атекаме   Пулишич
72’
Лофтус-Чик   Рафаэл Леау
72’
Фофана   Риччи
  Лойола
71’
Трамони   Илинг-Джуниор
57’
Эбишер   Акинсанмиро
56’
56’
Фюллькруг
46’
Нкунку   Фюллькруг
2тайм
Перерыв
39’
  Лофтус-Чик
Туре
16’
Пиза
Николас, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Лойола, Туре, Стоилкович
Запасные: Илинг-Джуниор, Куадрадо, Хойхольт, Гвиццо, Калабрези, Акинсанмиро, Пиччинини, Стенгс, Дуросинми, Matteo Luppichini, Лерис, Перейра де Соуза, Мейстер, Коппола
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: де Винтер, Одогу, Фюллькруг, Питтарелла, Риччи, Терраччано, Эступиньян, Пулишич, Яшари, Рафаэл Леау
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
14 февраля 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Фиорентина
Матч окончен
Мората
89’
89’
Раньери
88’
Мандрагора
Мората
88’
84’
Кин   Пикколи
84’
Фаджоли   Ндур
Родригес
82’
  Паризи
77’
Войвода   Какре
72’
70’
Ваноли
Перроне   Аддай
57’
Дувикас   Мората
57’
54’
  Кин
Кемпф
49’
Валье   Альберто Морено
46’
Кюн   Родригес
46’
2тайм
Перерыв
26’
  Фаджоли
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Войвода, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Кюн, Дувикас
Запасные: Смолчич, Аддай, ван дер Бремпт, Тернквист, Вигорито, Чавлина, Альберто Морено, Какре, Лахдо, Серджи Роберто, Мората, Диего Карлос, Родригес
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Паризи, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Соломон, Кин, Харрисон
Запасные: Фаббиан, Ледзерини, Бальбо, Комуццо, Куадио, Кристенсен, Гозенс, Фаццини, Ндур, Пикколи, Фортини
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
14 февраля 17:00, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
90’
Джимшити
Исаксен   Диа
88’
83’
Дзаппакоста   Белланова
Тайлор   Канчельери
79’
Тайлор
78’
74’
Бернаскони
70’
Залевски   Сулемана
Нослин   Ратков
67’
Катальди   Ровелла
67’
60’
  Залевски
Хила   Габаррон
46’
46’
Самарджич   Распадори
46’
Скальвини   Коссуну
2тайм
Перерыв
41’
  Эдерсон
25’
Аханор   Колашинац
12’
Аханор
10’
Скальвини
Лацио
Проведель, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Нослин, Мальдини, Исаксен
Запасные: Фаркомени, Пеллегрини, Ровелла, Диа, Габаррон, Канчельери, Ратков, Хюсай, Белаэн, Пшиборек, Фурланетто, Мотта
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Белланова, Пашалич, Спортьелло, Баккер, Коссуну, Муса, Сулемана, Распадори, Скамакка, Росси, Хин, Колашинац
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
14 февраля 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
Зелиньски
90’
+1’
  Зелиньски
90’
М. Тюрам   Бонни
86’
83’
  Локателли
Киву
81’
Чалханоглу
79’
77’
Камбьязо   Опенда
  Эспозито
76’
75’
Йылдыз   Бога
Сучич   Диуф
66’
Луис Энрике   Эспозито
66’
61’
Миретти   Копмейнерс
61’
Дэвид   Кабаль
Барелла   Чалханоглу
54’
Барелла
53’
46’
Франсишку Консейсау   Хольм
Бастони   Карлос Аугусто
46’
2тайм
Перерыв
42’
Калулу
32’
Калулу
26’
  Камбьязо
  Камбьязо
17’
Бастони
9’
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: Бонни, Кокки, Фраттези, Эспозито, Ачерби, Жозеп Мартинес, Дармиан, Диуф, Мхитарян, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Карлос Аугусто, де Врей
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау
Запасные: Костич, Пинсольо, Кабаль, Жегрова, Гатти, Бога, Хольм, Опенда, Перин, Аджич, Копмейнерс
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 11:30, Фриули
Логотип домашней команды
Удинезе
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
90’
+6’
Фадера
Соле   Гуйе
86’
84’
Берарди   Вольпато
83’
Кулибали
79’
Лорьянте   Фадера
Карлстрем   Арисала Микольта
79’
Эккеленкамп   Петровски
79’
Эккеленкамп
77’
72’
Пинамонти   Нзола
Байо   Букса
65’
Миллер   Саррага
65’
Земура
63’
58’
  Пинамонти
56’
  Лорьянте
46’
Дойг   Кулибали
46’
Мухаремович   Гарсия
2тайм
Перерыв
Атта
21’
16’
Мухаремович
  Соле
10’
Удинезе
Окойе, Земура, Кристенсен, Соле, Бертола, Дзаньоло, Атта, Миллер, Карлстрем, Эккеленкамп, Байо
Запасные: Букса, Паделли, Млачич, Арисала Микольта, Камара, Петровски, Саррага, Нунцианте, Гуйе, Эхизибуэ, Кабаселе
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Липани, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Вранкс, Моро, Турати, Дзакки, Кулибали, Гарсия, Фелипе, Фадера, Нзола, Бакола, Яннони, Вольпато, Саталино, Романья
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 14:00, Эннио Тардини
Логотип домашней команды
Парма
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Верона
Матч окончен
Стрефецца   Ордоньес
90’
+4’
  Пеллегрино
90’
+3’
86’
Акпа-Акпро
79’
Ньяссе   Сердар
79’
Харруи   Слотсагер
Соренсен   Ористанио
70’
62’
Боуи   Сарр
Кейта   Николусси-Кавилья
62’
Валенти   Ондрейка
46’
2тайм
Перерыв
Валенти
45’
+2’
43’
  Харруи
Чиркати
41’
20’
Бельгали   Акпа-Акпро
11’
Орбан
  Бернабе
4’
Парма
Корви, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Валери, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ринальди, Карбони, Кремаски, Ондрейка, Касентини, Ордоньес, Эльфеге, Дробнич, Эстевес, Николусси-Кавилья, Ористанио, Миколаевски
1тайм
Верона:
Монтипо, Эдмундссон, Нельссон, Белла-Кочап, Брадарич, Бельгали, Харруи, Эль-Мусрати, Ньяссе, Орбан, Боуи
Запасные: Перилли, Москера, Чам, Слотсагер, Фресе, Ойегоке, Акпа-Акпро, Сарр, Тоньоло, Сердар, Томич
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 14:00, Stadio Giovanni Zini
Логотип домашней команды
Кремонезе
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Дженоа
Матч окончен
89’
Френдруп   Аморим
Дзербин   Флориани
88’
Джурич   Санабрия
73’
Пеццелла   Барбьери
72’
72’
Коломбо   Эхатор
72’
Нортон-Каффи   Аарон Мартин
72’
Жуниор Мессиас   Бальданци
60’
Витинья   Экубан
Пайеро   Грасси
58’
Варди   Бонаццоли
58’
2тайм
Перерыв
Терраччано
29’
Пеццелла
4’
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Пайеро, Мале, Торсбю, Дзербин, Варди, Джурич
Запасные: Сильвестри, Барбьери, Грасси, Бонаццоли, Пеми, Нава, Бьянкетти, Павези, Флориани, Фолино, Вандепютте, Санабрия
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Жуниор Мессиас, Нортон-Каффи, Эллертссон, Малиновский, Френдруп, Коломбо
Запасные: Аарон Мартин, Сеттерстрем, Бальданци, Леали, Соммарива, Отоа, Онана, Сабелли, Аморим, Экубан, Корне, Мазини, Эхатор
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 17:00, Олимпико ди Торино
Логотип домашней команды
Торино
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Болонья
Матч окончен
87’
Зом   Фергюсон
Влашич
87’
Марьянуччи   Нджи
85’
83’
Бернардески   Орсолини
83’
Кастро   Одгор
81’
Зом
74’
Роу   Домингес
74’
Жоау Мариу   Дзортеа
70’
  Кастро
  Влашич
62’
Гинейтис   Казадеи
54’
Прати   Илкхан
54’
Гинейтис
51’
49’
  Влашич
Абухляль   Лазаро
46’
Адамс   Сапата
46’
2тайм
Перерыв
Марипан
20’
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Педерсен, Гинейтис, Прати, Влашич, Абухляль, Симеоне, Адамс
Запасные: Нкунку, Лазаро, Тамез, Илкхан, Исраэль, Эбосс, Сапата, Бираги, Казадеи, Куленович, Нджи, Сивьеро
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Фройлер, Моро, Зом, Роу, Бернардески, Кастро
Запасные: Казале, Дзортеа, Домингес, Пессина, Де Сильвестри, Хелланн, Даллинга, Одгор, Равалья, Камбьяги, Фергюсон, Орсолини
Подробнее
Серия А Италия. 25 тур
15 февраля 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
Политано   Маццокки
85’
  Сантос
82’
Вергара   Жиоване
79’
Элмаз   Гилмор
79’
72’
Мален   Вас
72’
Франса   Цимикас
71’
  Мален
Спинаццола   Оливера
70’
Ррахмани   Сантос
70’
Ррахмани
68’
65’
Пеллегрини   Вентурино
65’
Пизилли   Эль-Энауи
46’
Сарагоса   Соуле
2тайм
Перерыв
  Спинаццола
40’
26’
Манчини
7’
  Мален
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Вергара, Политано, Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Лоботка, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Мерет, Оливера, Жиоване, Контини-Барановский, Маццокки, Лукаку, Сантос, Гилмор
1тайм
Рома:
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Пизилли, Мален
Запасные: Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Анхелиньо, Соуле, Вентурино, Де Марци, Ренсх, Вас, Голлини, Делла Рокка
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
результаты
logoКремонезе
logoАталанта
logoЛечче
logoВерона
logoКальяри
logoЮвентус
logoРома
logoФиорентина
logoПиза
logoБолонья
logoЛацио
logoУдинезе
logoНаполи
logoИнтер
logoТорино
logoМилан
logoДженоа
logoКомо
logoПарма
logoСассуоло
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
позорная красная
Ответ Arthur Nowack
позорная красная
cовершенно идиотский протокол по которому ВАР не может смотреть вторую желтую карточку
Судья отжег круче чем Ди Григорио
Морате пора заканчивать тупо вредительством для своих команд занимается последние годы
Дерби Италии что еще можно желать в субботний вечер
У Милана ещё хуже...Модрич с Работе в полузащите - старик и скандалист, а они умудряются на втором месте идти...
Ответ Great ManUtd
У Милана ещё хуже...Модрич с Работе в полузащите - старик и скандалист, а они умудряются на втором месте идти...
классический за...игрок в ФМ.
Ответ Great ManUtd
У Милана ещё хуже...Модрич с Работе в полузащите - старик и скандалист, а они умудряются на втором месте идти...
У мю есть кто то сильнее скандалиста ? Дай угадаю , Шешко и ещё два ноунейма ? за 250)) Разговор наверное про молодого казимиро
мален -красавец , нашел свою команду
надо признать, что у римлян красивая атака получилась
Ответ Любезный Коссутий
надо признать, что у римлян красивая атака получилась
да уж признай
Мален прям хорош, с трансфером попали в 10ку.
Как же "достали" эти рикошеты.
Ответ Old wolf.
Как же "достали" эти рикошеты.
Тоже горит, сколько можно уже. Обидно за Свилара, он таких голов не заслужил.
Подтрибунка на СанПаоло канеш... как будто какая-то сельская поликлиника
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об 1:2: «Жирона» заслужила победу, «Барса» была не очень хороша. Мы допустили слишком много ошибок, плохо выбирали позиции»
22 минуты назад
«Арбитры – бесстыжие подонки, мы должны подать на них в суд. Мы это сделаем, но сначала выиграем Ла Лигу». Фрейша после поражения «Барсы» от «Жироны»
31 минуту назад
Победный гол «Жироны» в матче с «Барсой» не следовало засчитывать, считает экс-судья Итурральде: «Был фол на Кунде. Эчеверри следовало показать желтую»
42 минуты назад
Эчеверри попал шипами в ногу Кунде перед голом Бельтрана «Барсе». ВАР просмотрел эпизод, но не позвал Сото Градо к монитору
53 минуты назадФото
У «Барсы» лишь 4 удара в створ из 27 в матче с «Жироной». Команда Мичела точно пробила 9 раз из 13
54 минуты назад
«Реал» вышел на 1-е место в Ла Лиге после 24-го тура, набрав 60 очков. «Барса» отстает на 2 балла
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла два раза подряд – «Жироне» в Ла Лиге и «Атлетико» в Кубке
сегодня, 22:02
«Барселона» проиграла «Жироне» в гостях – 1:2! Бельтран забил победный на 86-й, Ямаль попал в штангу с пенальти в 1-м тайме, Року удалили на 99-й
сегодня, 22:01
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны»
сегодня, 21:59Live
Экс-судья Итурральде о пенальти Ямаля в матче с «Жироной»: «Нужно было перебить – некоторые игроки забежали в штрафную раньше времени»
сегодня, 21:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-судья Бурруль о контакте Эчеверри и Кунде: «Не думаю, что это фол. В таких эпизодах судьи не смотрят повторы»
5 минут назад
«Барса» не реализовала 3 пенальти из 7 в этом сезоне Ла Лиги. У «Валенсии» 3 промаха из 5 попыток
сегодня, 21:47
Зинченко не сыграет на ЧМ-2026, если Украина выйдет на турнир. Защитник пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена
сегодня, 21:39
Генич о «Спартаке»: «Есть Барко и плюс-минус Маркиньос. Умяров – прямо суперигрок под чемпионство? Джику и Ву – суперигроки обороны? Максименко – супернадежный вратарь?»
сегодня, 21:33
Кубок Англии. «Брентфорд» одолел «Мэкклсфилд» в гостях
сегодня, 21:25
Ямаль первым совершил 100 успешных обводок в этом сезоне топ-5 лиг. У вингера «Барсы» было 199 попыток, за ним идет Диоманде – 74 из 138
сегодня, 21:17
Энрике о реакции Дембеле на 1:3 с «Ренном»: «Вокруг «ПСЖ» всегда много шума. Мы привыкли, нужно с этим смириться»
сегодня, 20:48
Тоуни о ЧМ-2026: «Сыграть там было бы мечтой. Представьте, если бы Англия выиграла чемпионат? Мы бы сделали это для страны»
сегодня, 20:34
Нуньес сделал дубль в азиатской ЛЧ – в ворота «Аль-Вахды». У уругвайца, купленного за 65 млн евро у «Ливерпуля», 9+5 в 23 матчах сезона
сегодня, 20:32Видео
«Защитный шлем делал меня похожим на сотрудника McDonald’s. Партнеры по «Барсе» называли меня официантом «Мака». Кубарси об игре с травмой лица
сегодня, 20:31
Рекомендуем