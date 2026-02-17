Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»

В Серии А прошли матчи 25-го тура.
13 февраля «Пиза» проиграла «Милану» в матче 25-го тура Серии А (1:2).
14 февраля «Комо» уступил «Фиорентине» (1:2), «Лацио» проиграл «Аталанте» (0:2), «Интер» победил «Ювентус» (3:2), который с 42-й минуты играл в меньшинстве.
15 февраля «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (2:2).
Чемпионат Италии
25-й тур
Кальяри
Каприле, Идрисси, Дзаппа, Оберт, Мина, Зе Педру, Эспозито, Палестра, Сулемана, Адопо, Паволетти
Запасные: Ратеринк, Камехо, Маццителли, Доссена, Кылычсой, Шерри, Когони, Литета, Альбаррасин, Трепи, Чоччи, Менди
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Гашпар, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Шеддира, Пьеротти
Запасные: Ковач, Зиберт, Мархвиньски, Сала, Н′Дри, Штулич, Фрюхтль, Самооя, Жан, Хельгасон, Ндаба, Нгом, Фофана
Пиза
Николас, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Лойола, Туре, Стоилкович
Запасные: Илинг-Джуниор, Куадрадо, Хойхольт, Гвиццо, Калабрези, Акинсанмиро, Пиччинини, Стенгс, Дуросинми, Matteo Luppichini, Лерис, Перейра де Соуза, Мейстер, Коппола
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: де Винтер, Одогу, Фюллькруг, Питтарелла, Риччи, Терраччано, Эступиньян, Пулишич, Яшари, Рафаэл Леау
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Войвода, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Кюн, Дувикас
Запасные: Смолчич, Аддай, ван дер Бремпт, Тернквист, Вигорито, Чавлина, Альберто Морено, Какре, Лахдо, Серджи Роберто, Мората, Диего Карлос, Родригес
Фиорентина:
Де Хеа, Паризи, Раньери, Понграчич, Додо, Брешианини, Фаджоли, Мандрагора, Соломон, Кин, Харрисон
Запасные: Фаббиан, Ледзерини, Бальбо, Комуццо, Куадио, Кристенсен, Гозенс, Фаццини, Ндур, Пикколи, Фортини
Лацио
Проведель, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Нослин, Мальдини, Исаксен
Запасные: Фаркомени, Пеллегрини, Ровелла, Диа, Габаррон, Канчельери, Ратков, Хюсай, Белаэн, Пшиборек, Фурланетто, Мотта
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Крстович
Запасные: Белланова, Пашалич, Спортьелло, Баккер, Коссуну, Муса, Сулемана, Распадори, Скамакка, Росси, Хин, Колашинац
Франсишку Консейсау Хольм
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес
Запасные: Бонни, Кокки, Фраттези, Эспозито, Ачерби, Жозеп Мартинес, Дармиан, Диуф, Мхитарян, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Карлос Аугусто, де Врей
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау
Запасные: Костич, Пинсольо, Кабаль, Жегрова, Гатти, Бога, Хольм, Опенда, Перин, Аджич, Копмейнерс
Карлстрем Арисала Микольта
Удинезе
Окойе, Земура, Кристенсен, Соле, Бертола, Дзаньоло, Атта, Миллер, Карлстрем, Эккеленкамп, Байо
Запасные: Букса, Паделли, Млачич, Арисала Микольта, Камара, Петровски, Саррага, Нунцианте, Гуйе, Эхизибуэ, Кабаселе
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Липани, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Вранкс, Моро, Турати, Дзакки, Кулибали, Гарсия, Фелипе, Фадера, Нзола, Бакола, Яннони, Вольпато, Саталино, Романья
Парма
Корви, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Валери, Бричги, Соренсен, Кейта, Бернабе, Стрефецца, Пеллегрино
Запасные: Ринальди, Карбони, Кремаски, Ондрейка, Касентини, Ордоньес, Эльфеге, Дробнич, Эстевес, Николусси-Кавилья, Ористанио, Миколаевски
Верона:
Монтипо, Эдмундссон, Нельссон, Белла-Кочап, Брадарич, Бельгали, Харруи, Эль-Мусрати, Ньяссе, Орбан, Боуи
Запасные: Перилли, Москера, Чам, Слотсагер, Фресе, Ойегоке, Акпа-Акпро, Сарр, Тоньоло, Сердар, Томич
Нортон-Каффи Аарон Мартин
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Пайеро, Мале, Торсбю, Дзербин, Варди, Джурич
Запасные: Сильвестри, Барбьери, Грасси, Бонаццоли, Пеми, Нава, Бьянкетти, Павези, Флориани, Фолино, Вандепютте, Санабрия
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Витинья, Жуниор Мессиас, Нортон-Каффи, Эллертссон, Малиновский, Френдруп, Коломбо
Запасные: Аарон Мартин, Сеттерстрем, Бальданци, Леали, Соммарива, Отоа, Онана, Сабелли, Аморим, Экубан, Корне, Мазини, Эхатор
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Педерсен, Гинейтис, Прати, Влашич, Абухляль, Симеоне, Адамс
Запасные: Нкунку, Лазаро, Тамез, Илкхан, Исраэль, Эбосс, Сапата, Бираги, Казадеи, Куленович, Нджи, Сивьеро
Болонья:
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Жоау Мариу, Фройлер, Моро, Зом, Роу, Бернардески, Кастро
Запасные: Казале, Дзортеа, Домингес, Пессина, Де Сильвестри, Хелланн, Даллинга, Одгор, Равалья, Камбьяги, Фергюсон, Орсолини
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Вергара, Политано, Спинаццола, Мигель Гутьеррес, Лоботка, Элмаз, Хейлунд
Запасные: Мерет, Оливера, Жиоване, Контини-Барановский, Маццокки, Лукаку, Сантос, Гилмор
Рома:
Свилар, Гиларди, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Сарагоса, Франса, Челик, Кристанте, Пизилли, Мален
Запасные: Цимикас, Зелковски, Эль-Энауи, Анхелиньо, Соуле, Вентурино, Де Марци, Ренсх, Вас, Голлини, Делла Рокка
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
