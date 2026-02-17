Чемпионат Италии. «Кальяри» проиграл «Лечче»

В Серии А прошли матчи 25-го тура.

13 февраля «Пиза » проиграла «Милану » в матче 25-го тура Серии А (1:2).

14 февраля «Комо» уступил «Фиорентине» (1:2), «Лацио » проиграл «Аталанте» (0:2), «Интер » победил «Ювентус » (3:2), который с 42-й минуты играл в меньшинстве.

15 февраля «Наполи » сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Чемпионат Италии

25-й тур

Серия А Италия. 25 тур 14 февраля 19:45, Сан-Сиро Интер Завершен 3 - 2 Ювентус Матч окончен Зелиньски 90’ +1’ Зелиньски

90’ М. Тюрам Бонни 86’ 83’ Локателли

Киву 81’ Чалханоглу 79’ 77’ Камбьязо Опенда Эспозито

76’ 75’ Йылдыз Бога Сучич Диуф 66’ Луис Энрике Эспозито 66’ 61’ Миретти Копмейнерс 61’ Дэвид Кабаль Барелла Чалханоглу 54’ Барелла 53’ 46’ Франсишку Консейсау Хольм Бастони Карлос Аугусто 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Калулу 32’ Калулу 26’ Камбьязо

Камбьязо

17’ Бастони 9’ Интер Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, М. Тюрам, Мартинес Запасные: Бонни, Кокки, Фраттези, Эспозито, Ачерби, Жозеп Мартинес, Дармиан, Диуф, Мхитарян, Чалханоглу, Ди Дженнаро, Карлос Аугусто, де Врей 1 тайм Ювентус: Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Миретти, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Дэвид, Франсишку Консейсау Запасные: Костич, Пинсольо, Кабаль, Жегрова, Гатти, Бога, Хольм, Опенда, Перин, Аджич, Копмейнерс

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

