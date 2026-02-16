  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Росси об удалении Калулу: «Глупейшее правило ВАР: эпизоды со 2-й желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Это меняет ход игры даже сильнее, чем пенальти»
6

Де Росси об удалении Калулу: «Глупейшее правило ВАР: эпизоды со 2-й желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Это меняет ход игры даже сильнее, чем пенальти»

Даниэле де Росси высказался о скандальном удалении Калулу.

Главный тренер «Дженоа» Даниэле де Росси высказался о судейском скандале в матче «Интера» и «Ювентуса».

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони. Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Я был одним из первых, кто обрадовался введению ВАР, и, возможно, также одним из первых, кто не пожалел об этом, а осознал, что из-за человека, который переключает кадры туда-сюда, и из-за правил мы всегда будем не согласны друг с другом в некоторых вопросах.

Единственный положительный момент в том, что произошло, – это то, что это был матч «Юве» – «Интер», о котором говорят во всем мире, это вызвало огромный ажиотаж, потому что за этим матчем следит весь мир, и этот матч имеет большое значение в Италии.

Глупейшее правило ВАР – и я повторяю это уже три года – заключается в том, что эпизоды со второй желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Его можно было бы легко изменить за два дня.

С завтрашнего дня начнут смотреть все эпизоды со вторыми желтыми, но я не хочу показухи. Возможно, есть механизмы, которые нужно согласовать. Но в конкретном случае, я думаю, будет трудно найти кого-то, кто не согласится с тем, что момент со второй желтой так же серьезен, как и с прямой красной. В наши дни это меняет ход игры даже сильнее, чем гол или пенальти», – сказал де Росси. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
logoЮвентус
logoДаниэле де Росси
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoсудьи
logoДженоа
logoПьер Калулу
logoАлессандро Бастони
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
дальше разрешат тренеру раз/два за матч запросить просмотр ВАР. очевидные вещи, но я хз почему тянут с этим
Ответ Kubinec_
дальше разрешат тренеру раз/два за матч запросить просмотр ВАР. очевидные вещи, но я хз почему тянут с этим
Ну серьезно, это только заговором с целью влиять сверху на исходы матчей объяснить можно.
Дайте запрашивать вар и клубы сами посадят помощников отсматривать эпизоды, можно же ограничить варианты, время, лишать попыток, чтобы темп рвать не пытались, какие такие нерешаемые минусы тут есть
Ответ Schiaff1no
Ну серьезно, это только заговором с целью влиять сверху на исходы матчей объяснить можно. Дайте запрашивать вар и клубы сами посадят помощников отсматривать эпизоды, можно же ограничить варианты, время, лишать попыток, чтобы темп рвать не пытались, какие такие нерешаемые минусы тут есть
В точку, то повтор за секунду показывают с линиями и чем хочешь, то 10 минут обрабатывают скрин, чтоб показать в трансляции «правильность решения» судьи. Это и на ЧМ и в ЛЧ происходит. Люди деньги зарабатывают, а вы тут со своей справедливостью..)
Они 10 лет думали над повторами (ограниченными!), пока экспериментировали в 5 судьями и разрабатывать гель для штрафных, а сейчас тестируют поломанный офсайд Венгера. Сложно искать какую-то логику.
Проблема в том, что ВАР разработан умными людьми, это реально высокотехнологическая система, но кто ей пользуется? Это как обезьяне дать калькулятор: она такого вам насчитает...
Это абсурд, очевидно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио – ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать – а следит человек за матчем или нет?»
16 минут назад
Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу закрыть, думаю»
39 минут назад
«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости
сегодня, 06:10
Разбираетесь в спорте и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться»
сегодня, 05:45
Жоан Лапорта: «Мы защищаем «Барсу» от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»
сегодня, 05:15
Пол Мерсон: «Если «Ман Сити» выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. «Арсенал» действовал медленно и лениво с «Вулвс». Нельзя играть в футбол на второй передаче»
сегодня, 04:50
Бразильская конфедерация футбола: «Расизм – это преступление: как на поле, так и за его пределами. Против него Бразилия играет сообща. Мы с тобой, Вини»
сегодня, 04:40
Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»
сегодня, 03:44
«Палмейрас» предлагал 29,2 млн евро за Луиса Энрике. «Зенит» потребовал 40 млн за вингера (Gazeta Esportiva)
сегодня, 03:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» арендует Абдулкадырова у ЦСКА с опцией выкупа («СЭ»)
6 минут назад
Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»
51 минуту назад
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»
сегодня, 05:59
Коутиньо уходит из «Васко да Гама» из-за отношения болельщиков: «Морально я очень устал. Настало время сделать шаг назад и завершить этот цикл»
сегодня, 05:30
Антон о Бундеслиге: «Сложно сказать, что «Дортмунд» является соперником «Баварии». 6 очков – это огромное отставание. Мы должны оставаться скромными, выигрывать матчи»
сегодня, 05:01
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
сегодня, 04:20
Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
сегодня, 03:56
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
сегодня, 03:32
Венсан Компани: «Гвардиола – лучший тренер, с которым я работал. Он расширил мое понимание футбола. Ты берешь что-то у каждого тренера, чтобы написать свою историю»
сегодня, 02:58
Альваро Арбелоа: «Реал» не может считать выбывшей команду под руководством Моуринью при счете 0:1. «Бенфика» не позволит «Мадриду» сбавить обороты»
сегодня, 02:34
Рекомендуем