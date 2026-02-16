Де Росси об удалении Калулу: «Глупейшее правило ВАР: эпизоды со 2-й желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Это меняет ход игры даже сильнее, чем пенальти»

Даниэле де Росси высказался о скандальном удалении Калулу.

Главный тренер «Дженоа » Даниэле де Росси высказался о судейском скандале в матче «Интера » и «Ювентуса».

Миланская команда одержала победу со счетом 3:2 в 25-м туре Серии А. На 42-й минуте защитник туринцев Пьер Калулу после неточного паса Фабио Миретти едва не ударил по ноге Алессандро Бастони . Футболист «нерадзурри» симулировал контакт и упал на газон, а главный арбитр Федерико Ла Пенна показал защитнику «Ювентуса» вторую желтую карточку. Бастони бурно отпраздновал удаление.

«Я был одним из первых, кто обрадовался введению ВАР, и, возможно, также одним из первых, кто не пожалел об этом, а осознал, что из-за человека, который переключает кадры туда-сюда, и из-за правил мы всегда будем не согласны друг с другом в некоторых вопросах.

Единственный положительный момент в том, что произошло, – это то, что это был матч «Юве» – «Интер», о котором говорят во всем мире, это вызвало огромный ажиотаж, потому что за этим матчем следит весь мир, и этот матч имеет большое значение в Италии.

Глупейшее правило ВАР – и я повторяю это уже три года – заключается в том, что эпизоды со второй желтой считаются менее серьезными, чем моменты с прямой красной. Его можно было бы легко изменить за два дня.

С завтрашнего дня начнут смотреть все эпизоды со вторыми желтыми, но я не хочу показухи. Возможно, есть механизмы, которые нужно согласовать. Но в конкретном случае, я думаю, будет трудно найти кого-то, кто не согласится с тем, что момент со второй желтой так же серьезен, как и с прямой красной. В наши дни это меняет ход игры даже сильнее, чем гол или пенальти», – сказал де Росси.