Хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии Гимараэс выбыл минимум на 2 месяца из-за мышечной травмы
Бруно Гимараэс пропустит два месяца.
Бруно Гимараэс вернется на поле только в середине весны – в лучшем случае.
ESPN передает, что из-за мышечной травмы левой ноги хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии пропустит как минимум два месяца. Он будет лечиться под присмотром медштаба национальной команды.
В этом сезоне капитан «сорок» провел 23 игры в Премьер-лиге и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
5 комментариев
мдааа, без него Нюкаслу будет совсем плохо
там тренера надо менять
Зачем?Каждый второй сезон в Лч выходит
