Хавбек «Ньюкасла» и сборной Бразилии Гимараэс выбыл минимум на 2 месяца из-за мышечной травмы

Бруно Гимараэс пропустит два месяца.

Бруно Гимараэс вернется на поле только в середине весны – в лучшем случае.

ESPN передает, что из-за мышечной травмы левой ноги хавбек «Ньюкасла » и сборной Бразилии пропустит как минимум два месяца. Он будет лечиться под присмотром медштаба национальной команды.

В этом сезоне капитан «сорок» провел 23 игры в Премьер-лиге и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .