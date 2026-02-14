Головин получил две желтые за 10 секунд. Хавбек «Монако» активно жаловался судье на игру футболиста «Нанта» рукой и демонстративно поаплодировал после предупреждения

Головин получил две желтые за 10 секунд.

Александр Головин был удален во втором тайме игры «Монако» с «Нантом».

На 64-й минуте Мохамед Каба столкнулся недалеко от центрального круга с Ансу Фати, и мяч отскочил к россиянину. Полузащитник монегасков попытался быстро отдать пас вперед, но попал в грудь Чидози Авазьему, а от нее мяч, по всей видимости, отскочил нигерийцу в руку и остался у «Нанта ».

Головин начал бурно протестовать и обращаться к судье Эрику Ваттеллье. Тот остановил игру, чтобы медицинский персонал оказал помощь Каба, и, устав от жалоб Александра, вынес тому предупреждение. Головин отреагировал на это демонстративными аплодисментами и сразу получил вторую желтую карточку.

Таким образом, с «Лансом», одним из лидеров Лиги 1, россиянин 21 февраля не сыграет.

Головин отдал два голевых паса в 1-м тайме игры с «Нантом». У хавбека «Монако» 3 ассиста в 3 последних матчах чемпионата