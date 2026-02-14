  • Спортс
  • Головин получил две желтые за 10 секунд. Хавбек «Монако» активно жаловался судье на игру футболиста «Нанта» рукой и демонстративно поаплодировал после предупреждения
32

Головин получил две желтые за 10 секунд. Хавбек «Монако» активно жаловался судье на игру футболиста «Нанта» рукой и демонстративно поаплодировал после предупреждения

Головин получил две желтые за 10 секунд.

Александр Головин был удален во втором тайме игры «Монако» с «Нантом».

На 64-й минуте Мохамед Каба столкнулся недалеко от центрального круга с Ансу Фати, и мяч отскочил к россиянину. Полузащитник монегасков попытался быстро отдать пас вперед, но попал в грудь Чидози Авазьему, а от нее мяч, по всей видимости, отскочил нигерийцу в руку и остался у «Нанта».

Головин начал бурно протестовать и обращаться к судье Эрику Ваттеллье. Тот остановил игру, чтобы медицинский персонал оказал помощь Каба, и, устав от жалоб Александра, вынес тому предупреждение. Головин отреагировал на это демонстративными аплодисментами и сразу получил вторую желтую карточку.

Таким образом, с «Лансом», одним из лидеров Лиги 1, россиянин 21 февраля не сыграет.

Головин отдал два голевых паса в 1-м тайме игры с «Нантом». У хавбека «Монако» 3 ассиста в 3 последних матчах чемпионата

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoлига 1 Франция
дисквалификации
logoНант
logoАлександр Головин
logoМонако
logoАнсу Фати
logoМохамед Каба 2001
Эрик Ваттеллье
logoсудьи
logoЧидози Авазьем
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо ведь играл - 2 голевые передачи !
Что за бессмысленный психоз при игре с преимуществом ?
Ответ OldRedWhite
Хорошо ведь играл - 2 голевые передачи ! Что за бессмысленный психоз при игре с преимуществом ?
Сашке нужно побольше отдыхать на природе, а то он слишком много сидит за компом, что помимо прочих чисто футбольных факторов, безусловно, влияет на психику
Ответ OldRedWhite
Хорошо ведь играл - 2 голевые передачи ! Что за бессмысленный психоз при игре с преимуществом ?
Сезон плохо проводят вот и давит на башку.
ну это не профессионально.. сам виноват
Ответ Igor K.
ну это не профессионально.. сам виноват
А судья обиженная девочка получается? Слишком они себя королями чувствуют😅
Так это Саньковская классика. Как только результативные действия опять пошли, то и удаляться по дурацки надо возобновлять
Видимо до этого в Доте сгорел на тиммейтов и настроение было плохое
Там вроде вообще в лицо сопернику мяч попал, а Головин прям истерил, что это рука.
Ответ Vir_Cotto
Там вроде вообще в лицо сопернику мяч попал, а Головин прям истерил, что это рука.
Саша виноват, сглупил, но там до этого было несколько моментов, когда игроков Монако цапали, но судья молчал. Камара и Аклиуш не на ровном месте поломались, им тоже за матч прилетело от соперников. Видимо поэтому Александр и взорвался
Ответ Иг Достаточно
Он что дурак?
Умный, ты в футбол играл?
Во Франции может и матча 3 отдыха добавить за такое
В туалет захотел тупо
Глупее удалений не припомню
Ответ M-7
Глупее удалений не припомню
Андрей Тихонов, поймавший мяч руками, улетавший за пределы поля, чтоб быстрее его ввести в игру.
Это было в Самаре) Андркй получил жёлтую карточку, которая оказалась второй.
Ответ KoHb B canorax
Андрей Тихонов, поймавший мяч руками, улетавший за пределы поля, чтоб быстрее его ввести в игру. Это было в Самаре) Андркй получил жёлтую карточку, которая оказалась второй.
В игре каких-то дублей давным давно была точно такая же вторая жк, только там за боковой линией была непролазная грязища, конца и края которой не было видно, парень ещё показывал, мол схватил мяч(и тут же на боковую поставил, кст), чтоб соперникам там не тонуть, но судья был неумолим
Ой началось в комментах, да с кем не бывает блин, первый раз у него такое, просто сделать выводы и больше не повторять
Ответ Илья Сутурин
Ой началось в комментах, да с кем не бывает блин, первый раз у него такое, просто сделать выводы и больше не повторять
Ему же не восемнадцать лет. В своей карьере, насмотрелся, поди, на такое, а должных выводов не сделал... Умные, говорят, на чужих ошибках предпочитают учиться.
