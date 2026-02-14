  • Спортс
  40-летний Модрич забил победный мяч «Пизе» за «Милан». Только у Ибрагимовича и Костакурты были голы в Серии А в более зрелом возрасте – в 41
18

40-летний Модрич забил победный мяч «Пизе» за «Милан». Только у Ибрагимовича и Костакурты были голы в Серии А в более зрелом возрасте – в 41

Модрич вошел в тройку самых возрастных авторов гола в Серии А.

Лука Модрич принес «Милану» победу в 24-м туре Серии А.

Полузащитник нанес решающий удар на 85-й минуте, воспользовавшись передачей Самуэле Риччи.

Хорватский футболист отличился в 40 лет и 157 дней. Только Златан Ибрагимович (41 год и 166 дней) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней) забивали в Серии А, когда им было больше лет, чем Модричу.

Подробно со статистикой бывшего полузащитника «Реала» можно ознакомиться здесь.

«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
18 комментариев
Ответ Мексиканская песня
Легенда.
Старый конь Пизе испортил настроение !
Модрич тащит)
Как же здорово все еще наблюдать за его игрой
Волшебник🌟
Часто рассказывают как крут Ибра был в свои годы, как хорош Роналду или Бензема. На самом деле вот пример профессионализма. Скромно и без акцента на свой возраст делает свою работу. Человеку 40 лет, а он не просто отбывает номер или выходит на 20-30 минут помочь команде, а отыгрывает без замен и является лучшим игроком в команде. Никто не создаёт ему условия, это он их создает команде. Важнейшие 2 очка. О скудетто остается лишь мечтать с таким Интером, но Модрич вчера сохранил маленькую надежду
И все миланские
Хочу футболку Луки)
Великий игрок,скромный человек❤️🖤
Ответ Илья_79_Ессентуки
Хочу футболку Луки) Великий игрок,скромный человек❤️🖤
Вот какой чудак,и главное,за что,поставил минус!?
Что я плохого написал?
Что за люди тут!?
Надо по ходу гадить на всех комментариями,тогда подобные персонажи возможно задумаются..
Хотя,о чем это я…
"То ли ещё будет, ой-ой-ой!" ©
Лучше бы в Реале на сезон еще остался, а то их потуги в центре поля смотреть жалко 😭
Ответ Угараю_с_вас
Лучше бы в Реале на сезон еще остался, а то их потуги в центре поля смотреть жалко 😭
Он ведь ушёл именно в неиграющий в Еврокубках Милан - т.к. физически не вытягивал 2 матча в неделю - с возрастом нужно намного больше времени тратить на восстановление. Да из кубка Италии Милан тоже уже вылетел.
Ответ akaAzazello
Он ведь ушёл именно в неиграющий в Еврокубках Милан - т.к. физически не вытягивал 2 матча в неделю - с возрастом нужно намного больше времени тратить на восстановление. Да из кубка Италии Милан тоже уже вылетел.
Дак модрич и в последнем сезоне своем не играл 2 матча в неделю уже, а был игроком ротации и запаса и, собственно, его все устраивало в этой роли.
Он, в отличие от многих возрастных легенд, прекрасно понимает, что в полном объеме матчи уже не вывезет все.
Но, как писали, в клубе опасались, что модрич будет забирать время у молодых, и поэтому отпустили.
Теперь спасать центр в матчах у нас выходит Себальос)
Рекомендуем