40-летний Модрич забил победный мяч «Пизе» за «Милан». Только у Ибрагимовича и Костакурты были голы в Серии А в более зрелом возрасте – в 41
Модрич вошел в тройку самых возрастных авторов гола в Серии А.
Лука Модрич принес «Милану» победу в 24-м туре Серии А.
Полузащитник нанес решающий удар на 85-й минуте, воспользовавшись передачей Самуэле Риччи.
Хорватский футболист отличился в 40 лет и 157 дней. Только Златан Ибрагимович (41 год и 166 дней) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней) забивали в Серии А, когда им было больше лет, чем Модричу.
Подробно со статистикой бывшего полузащитника «Реала» можно ознакомиться здесь.
«Милан» 23 матча не проигрывает в Серии А – такого не было пять лет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Волшебник🌟
Великий игрок,скромный человек❤️🖤
Что я плохого написал?
Что за люди тут!?
Надо по ходу гадить на всех комментариями,тогда подобные персонажи возможно задумаются..
Хотя,о чем это я…
Он, в отличие от многих возрастных легенд, прекрасно понимает, что в полном объеме матчи уже не вывезет все.
Но, как писали, в клубе опасались, что модрич будет забирать время у молодых, и поэтому отпустили.
Теперь спасать центр в матчах у нас выходит Себальос)