40-летний Модрич забил победный мяч «Пизе» за «Милан». Только у Ибрагимовича и Костакурты были голы в Серии А в более зрелом возрасте – в 41

Модрич вошел в тройку самых возрастных авторов гола в Серии А.

Лука Модрич принес «Милану » победу в 24-м туре Серии А.

Полузащитник нанес решающий удар на 85-й минуте, воспользовавшись передачей Самуэле Риччи .

Хорватский футболист отличился в 40 лет и 157 дней. Только Златан Ибрагимович (41 год и 166 дней) и Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней) забивали в Серии А, когда им было больше лет, чем Модричу.

