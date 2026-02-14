Агуэро считает, что «Барса» может отыграться с 0:4: «Если Ламин зажжет – все будет в порядке. Благодаря Ямалю ко мне вернулось желание смотреть футбол. Он всегда что-нибудь придумывает»

Серхио Агуэро: Ямаль вернул мне желание смотреть футбол.

Серхио Агуэро считает, что «Барселона » способна отыграться и выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Атлетико » в первом полуфинальном матче со счетом 0:4.

– Ремонтада возможна?

– Поосторожнее! Посмотрим, у «Барсы» уже были ремонтады, все возможно. Если Ламин зажжет – все будет в порядке.

После проблем с сердцем я почти не смотрел футбол, честно говоря. А когда Ламин начал играть за «Барсу», причем хорошо играть, ко мне вернулось желание смотреть футбол.

– Это серьезно.

– И это значит, что то, что Ламин показывает... Люди хотят видеть, что он сделает, потому что знают: он обязательно что-нибудь придумает.

– Ты сейчас больше фанат «Барсы», чем «Атлетико»?

– Мне очень нравится Ламин, и правда в том, что я сильно привязался к «Барсе», – сказал экс-форвард обоих клубов.