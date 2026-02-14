  • Спортс
  Агуэро считает, что «Барса» может отыграться с 0:4: «Если Ламин зажжет – все будет в порядке. Благодаря Ямалю ко мне вернулось желание смотреть футбол. Он всегда что-нибудь придумывает»
41

Серхио Агуэро: Ямаль вернул мне желание смотреть футбол.

Серхио Агуэро считает, что «Барселона» способна отыграться и выйти в финал Кубка Испании, несмотря на поражение от «Атлетико» в первом полуфинальном матче со счетом 0:4.

– Ремонтада возможна?

– Поосторожнее! Посмотрим, у «Барсы» уже были ремонтады, все возможно. Если Ламин зажжет – все будет в порядке.

После проблем с сердцем я почти не смотрел футбол, честно говоря. А когда Ламин начал играть за «Барсу», причем хорошо играть, ко мне вернулось желание смотреть футбол.

– Это серьезно.

– И это значит, что то, что Ламин показывает... Люди хотят видеть, что он сделает, потому что знают: он обязательно что-нибудь придумает.

– Ты сейчас больше фанат «Барсы», чем «Атлетико»?

– Мне очень нравится Ламин, и правда в том, что я сильно привязался к «Барсе», – сказал экс-форвард обоих клубов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 3cat
41 комментарий
Агуэро нашел новую жопу для своего языка
Ответ Сергей Максимюк
Агуэро нашел новую жопу для своего языка
А что ему ещё делать без яиц. Только лизать и остаётся
Ответ Сергей Максимюк
Агуэро нашел новую жопу для своего языка
Комментарий удален модератором
Ямаль В БОЛЬШИХ МАТЧАХ этого сезона:

0 Г/А против «Атлетико» (Кубок)
0 Г/А против «Реала» (Суперкубок)
0 Г/А против «Атлетико»
0 Г/А против «Челси»
0 Г/А против «Реала»
0 Г/А против «ПСЖ»
Ответ Roman
Ямаль В БОЛЬШИХ МАТЧАХ этого сезона: 0 Г/А против «Атлетико» (Кубок) 0 Г/А против «Реала» (Суперкубок) 0 Г/А против «Атлетико» 0 Г/А против «Челси» 0 Г/А против «Реала» 0 Г/А против «ПСЖ»
Комментарий скрыт
Ответ Manis0403
Комментарий скрыт
🤡
Когда уже ламинофаны наконец поймут, что все главные результаты нынешней Барселоны приносит исключительно Рафинья. Да поставьте хоть справа Ламина, а слева - Ямаля, результат против АТМ будет тот же. Не он задает PARTY.
Ответ Франческо Тортик
Когда уже ламинофаны наконец поймут, что все главные результаты нынешней Барселоны приносит исключительно Рафинья. Да поставьте хоть справа Ламина, а слева - Ямаля, результат против АТМ будет тот же. Не он задает PARTY.
Верно. Однако самый системообразующий игрок - Педри.
С ним и без него "Барселона" представляет собой две принципиально разных по уровню команды.
А Ямаль, пусть уже и чемпион Европы, спокойно способен повторить путь Балотелли.
Ответ Франческо Тортик
Когда уже ламинофаны наконец поймут, что все главные результаты нынешней Барселоны приносит исключительно Рафинья. Да поставьте хоть справа Ламина, а слева - Ямаля, результат против АТМ будет тот же. Не он задает PARTY.
Футбол каким органом смотришь?
Он вообще, за кого болеет? Что за предатель..
Ответ &_Bishep_&
Он вообще, за кого болеет? Что за предатель..
За красивый футбол и ещё немножко за Ямаля , когда тот в форме ))
Ответ OldRedWhite
За красивый футбол и ещё немножко за Ямаля , когда тот в форме ))
"Красивый футбол", это дело вкуса. Многим вчерашние скоростные, ножом по маслу разрезающие атаки Атлетико нравятся больше, чем долгий контроль. А в форме Ямаль теперь бывает против соперников немного другого уровня.
Агуэро совсем поехал. Барса ему ближе стала, Атлетико тебе путь в жизнь дал...
Яйца ставишь? Хотя погодите-ка...
Барса отыграть четыре мяча вполне себе может, нисколько не сомневаюсь. Там уж как сложится. Но сомневаюсь в том, что Кун, который формально уже остался без бубенцов, имеет моральное право ставить на это)
Ответ xDe xDe
Барса отыграть четыре мяча вполне себе может, нисколько не сомневаюсь. Там уж как сложится. Но сомневаюсь в том, что Кун, который формально уже остался без бубенцов, имеет моральное право ставить на это)
эвребе и атейкин судить не будут
человек пустословие.много обещал, не сдержал слово. где яя твои?🤣
Все возможно так как это футбол, а в нем всякое бывает. Тем более, что оборона нынишнего Атлетика не безупречна. И эта же Барса в прошлом году уже забивала Атлетико 4 мяча.
