Карл-Хайнц Румменигге: «У Гвардиолы была идея выпустить Нойера полузащитником»

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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что нынешний тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел выпустить вратаря Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.

«После завоевания чемпионского титула у Гвардиолы была идея выпустить Нойера на поле в качестве полузащитника.

Было очень трудно отговорить его, но это могли бы интерпретировать как акт высокомерия.

Хотя я думаю, что Нойер был бы хорош и как полузащитник», – заявил Румменигге.

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