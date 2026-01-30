Титов о Талалаеве: «Было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке» при Скале. Что и подтверждается в «Балтике»

Титов о Талалаеве: было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке».

Егор Титов не удивлен прогрессом «Балтики» в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

«Калининград абсолютно футбольный город, он просто им [футболом] болеет. Плюс умения и опыт Талалаева, которого я помню еще по «Спартаку», когда он пришел в клуб переводчиком Скалы. Тогда уже было понятно, что свои идеи у него имеются, что и подтверждается сейчас.

Да, в «Балтике» нет звезд и легионеров за большие деньги, но это лишний раз доказывает, что можно из не самых топовых игроков, объединив их, сделать очень хорошую команду. И у Талалаева это получается неплохо.

Все команды, где он работал, были амбициозны, без топ-игроков европейского уровня, с которыми можно успешно работать», — сказал бывший капитан «Спартака».