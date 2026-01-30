  • Спортс
  Титов о Талалаеве: «Было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке» при Скале. Что и подтверждается в «Балтике»
Титов о Талалаеве: «Было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке» при Скале. Что и подтверждается в «Балтике»

Титов о Талалаеве: было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке».

Егор Титов не удивлен прогрессом «Балтики» в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.

После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.

«Калининград абсолютно футбольный город, он просто им [футболом] болеет. Плюс умения и опыт Талалаева, которого я помню еще по «Спартаку», когда он пришел в клуб переводчиком Скалы. Тогда уже было понятно, что свои идеи у него имеются, что и подтверждается сейчас. 

Да, в «Балтике» нет звезд и легионеров за большие деньги, но это лишний раз доказывает, что можно из не самых топовых игроков, объединив их, сделать очень хорошую команду. И у Талалаева это получается неплохо. 

Все команды, где он работал, были амбициозны, без топ-игроков европейского уровня, с которыми можно успешно работать», — сказал бывший капитан «Спартака».

Когда он пришёл переводчиком Скалы..
Получается, у нас тут русский Моуринью
Ответ Junior Soprano
Когда он пришёл переводчиком Скалы.. Получается, у нас тут русский Моуринью
Это Моуриньо португальский Талалаев
Ответ Junior Soprano
Когда он пришёл переводчиком Скалы.. Получается, у нас тут русский Моуринью
Такой уже есть, это Слуцкий!)
вот это не плохая заявочка, Талалаев действительно очень сильный тренер...
"Футбольный город, он просто им болеет" - Мне кажется или так говорят про любой город кроме Москвы и Санкт-Петербурга, когда команда из этого города выстреливает? Могу ошибаться, но что-то подобное говорили и про Казань, когда Рубин давал результат, а сейчас на матчи Рубина ходит 2,5 человека и говорят что Казань всегда была хоккейным городом
Ответ hikkikomori
"Футбольный город, он просто им болеет" - Мне кажется или так говорят про любой город кроме Москвы и Санкт-Петербурга, когда команда из этого города выстреливает? Могу ошибаться, но что-то подобное говорили и про Казань, когда Рубин давал результат, а сейчас на матчи Рубина ходит 2,5 человека и говорят что Казань всегда была хоккейным городом
мне кажется, что в чемпионские годы Рубин тоже не всегда аншлаги собирал. Хоккей в почете.
Ответ hikkikomori
"Футбольный город, он просто им болеет" - Мне кажется или так говорят про любой город кроме Москвы и Санкт-Петербурга, когда команда из этого города выстреливает? Могу ошибаться, но что-то подобное говорили и про Казань, когда Рубин давал результат, а сейчас на матчи Рубина ходит 2,5 человека и говорят что Казань всегда была хоккейным городом
В Калининграде, кроме футбола, только женский волейбол, хилое регби и всё.
представил рядом Талалаева и Дуэйна Джонсона
Блин, нужно было Спартаку взять главным тренером переводчика, у него, уверен, тоже есть идеи. Да и лицензия, кстати...😂
Помню его интервью в бытность тренером молодёжки. Основная идея, донесение важности до футболистов умения "показать арбитру нарушение". Ну и игра "по счёту", "на результат", грамотно тактически фоля. Эти идеи Титов ввиду имеет?
Да,помню,он там кого-то из казино выиаскивал и вообще дисциплину прививал,но,увы,не нашел поддержки.
Тренер хороший,но вряд ли у нас потянет,да и Мостовой ведь его не знает..
Какие идеи? То что стучал Скале на игроков))
Талалихин стучал Скале на игроков. А ЧЕрвю стучал на Скалу. Вот такие были прогрессивные идеи
Почему Титова все уважают (куда бы он ни приехал, везде будет принят и всегда в почёте)? Потому что он не говорит того, чего нет. Он всегда говорит то, что сам лично видел и знает. Егор Титов, в отличие от Бубнова, абсолютно адекватный, трезвомыслящий мужчина. Он и футболистом был таким же.

Совершенно правильно говорит: "Калининград — это абсолютный футбольный город, он им болеет" (а ведь там и полумиллиона человек не проживает). Кому как не Титову это знать. Этот человек играл против Балтики в 90-х и наверняка помнит, как стадион, который вмещает 14.500, собирал 22 тысячи человек. Спросите, как такое возможно? Да очень просто: на тот момент на самом старом стадионе России "Балтика" были скамейки, поэтому подвинуть свою ж*пу было не то что не в лом, а только в радость всем людям. Титов помнит, как Спартак мучился с Балтикой и ни одного раза у неё в Калининграде на тот момент так и не выиграл.

Между прочим, тот Спартак был самый уважаемый и самый сильный клуб России. Более того, тот Спартак признавали не только в России, но и в Европе. И дело даже не только в стилистике игры красно-белых, а скорее в правильной работе всего клуба. Тот Спартак был примером, а может даже и эталоном того, каким и должен быть большой клуб. Сейчас всё это по*рено. У Спартака изменился не только стиль игры, стиль управления клубом, но и сама культура его народа. Эти люди превратились в циничных, завистливых, вечно недовольных людей, а временами и вовсе в убл**ков. Сейчас Спартак — такой пример, которому ни в коем случае нельзя следовать. Товарищ Бубнов (хоть он играл ещё при Союзе) является как раз прямым олицетворением всего этого детяща. Даже не буду сейчас вспоминать, что этот персонаж говорил про Калининград, Балтику или другие клубы. Просто скажу, что это совершенно точно больной, как и весь сегодняшний Спартак, человек.

Между прочим, люди прошлого времени (назовём их так) уже давно перестали следить за великой в прошлом командой.

Спартак — единственный клуб России, кто играл во всех основных клубных европейских турнирах в полуфинале...
