Титов о Талалаеве: «Было понятно, что у него имеются свои идеи, еще в «Спартаке» при Скале. Что и подтверждается в «Балтике»
Егор Титов не удивлен прогрессом «Балтики» в РПЛ под руководством тренера Андрея Талалаева.
После 18 туров калининградцы занимают в таблице 5-е место.
«Калининград абсолютно футбольный город, он просто им [футболом] болеет. Плюс умения и опыт Талалаева, которого я помню еще по «Спартаку», когда он пришел в клуб переводчиком Скалы. Тогда уже было понятно, что свои идеи у него имеются, что и подтверждается сейчас.
Да, в «Балтике» нет звезд и легионеров за большие деньги, но это лишний раз доказывает, что можно из не самых топовых игроков, объединив их, сделать очень хорошую команду. И у Талалаева это получается неплохо.
Все команды, где он работал, были амбициозны, без топ-игроков европейского уровня, с которыми можно успешно работать», — сказал бывший капитан «Спартака».
Совершенно правильно говорит: "Калининград — это абсолютный футбольный город, он им болеет" (а ведь там и полумиллиона человек не проживает). Кому как не Титову это знать. Этот человек играл против Балтики в 90-х и наверняка помнит, как стадион, который вмещает 14.500, собирал 22 тысячи человек. Спросите, как такое возможно? Да очень просто: на тот момент на самом старом стадионе России "Балтика" были скамейки, поэтому подвинуть свою ж*пу было не то что не в лом, а только в радость всем людям. Титов помнит, как Спартак мучился с Балтикой и ни одного раза у неё в Калининграде на тот момент так и не выиграл.
Между прочим, тот Спартак был самый уважаемый и самый сильный клуб России. Более того, тот Спартак признавали не только в России, но и в Европе. И дело даже не только в стилистике игры красно-белых, а скорее в правильной работе всего клуба. Тот Спартак был примером, а может даже и эталоном того, каким и должен быть большой клуб. Сейчас всё это по*рено. У Спартака изменился не только стиль игры, стиль управления клубом, но и сама культура его народа. Эти люди превратились в циничных, завистливых, вечно недовольных людей, а временами и вовсе в убл**ков. Сейчас Спартак — такой пример, которому ни в коем случае нельзя следовать. Товарищ Бубнов (хоть он играл ещё при Союзе) является как раз прямым олицетворением всего этого детяща. Даже не буду сейчас вспоминать, что этот персонаж говорил про Калининград, Балтику или другие клубы. Просто скажу, что это совершенно точно больной, как и весь сегодняшний Спартак, человек.
Между прочим, люди прошлого времени (назовём их так) уже давно перестали следить за великой в прошлом командой.
