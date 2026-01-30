Товарищеские матчи. «Махачкала» обыграла «Аркадаг», «Сочи» победил «Стругу»
Клубы РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
«Динамо» Махачкала Россия – «Аркадаг» Туркменистан – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Агаларов (87, с пенальти).
«Динамо» Махачкала (старт): Тимур Магомедов, Табидзе, Алибеков, Джапо, Аззи, Мубарик, Глушков, Ражаб Магомедов, Сундуков, Сердеров, Миро.
«Сочи» Россия – «Струга» Северная Македония – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
«Сочи» (старт): Дюпин, Магаль, Солдатенков, Марсело, Волков, Васильев, Коваленко, Зиньковский, Игнатов, Барт, Федоров.
Голы «Сочи»: 1:1 – Коваленко (38), 2:1 – Мециев (80).
Матч проходил в формате трех таймов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
7 комментариев
Легендарный матч будет между Динамо и Аркадаком 😂😂вы просто посмотрите стат чемпионата Туркменистана ,поймёте о чем я 😂
обалдеть))) что за звери в Аркадаге
Помимо этого советую посмотреть и стату их местной лиги конференций, они и там всех оттуркменбашили
А игроки «Динамо» возьмут на игру с собой блокноты с ручками?
Это тот самый легендарный Аркадаг не теряющий очков в чемпионате совсем?
О,наши нашли способ заработать)Уверен ставки на матч не примут😁
