Кавазашвили о Сафонове: «Если на следующую игру его опять поставят, пойму, что ставка сделана на Матвея»

Кавазашвили: если опять выйдет Сафонов, пойму, что ставка сделана на него.

Анзор Кавазашвили высказался о том, что Матвей Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ ».

— Вас удивило, что Матвей вышел в старте на матч против «Ньюкасла»?

— Задача главного тренера в том, чтобы определить лучшего вратаря, которого нужно поставить в стартовый состав. Ему надо сделать глубокий поклон за то, что он среди двух вратарей выбрал именно Сафонова, который только после травмы. Матвей получил право сразу сыграть в воротах. Меня ничего не удивляет. Энрике посчитал, что Сафонов лучше, чем Шевалье . Какой тренер сделает себе хуже?

— Матвей уже окончательно выиграл конкуренцию?

— Если на следующую игру Энрике опять поставит Сафонова, то тогда я пойму, что ставка сделана на Матвея, — сказал бывший вратарь «Спартака».

1 февраля в 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сыграет со «Страсбуром».