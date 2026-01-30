«Фенербахче» предложил 4 млн евро за Канте. Контракт 34-летнего хавбека с «Аль-Иттихадом» – до июня

«Фенербахче » предложил «Аль-Иттихаду » 4 млн евро за Канте

«Фенербахче» сделал новое предложение «Аль-Иттихаду» о трансфере хавбека Нголо Канте в размере 4 млн евро.

По данным Sports Digitale, саудовский клуб должен был сообщить о своем решении по 34-летнему французу после вчерашнего матча с «Аль-Фатехом» (2:2).

30 июня Канте может стать свободным агентом. В 18 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на его счету 2 гола и 1 ассист.