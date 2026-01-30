«Фенербахче» предложил 4 млн евро за Канте. Контракт 34-летнего хавбека с «Аль-Иттихадом» – до июня
«Фенербахче» предложил «Аль-Иттихаду» 4 млн евро за Канте
«Фенербахче» сделал новое предложение «Аль-Иттихаду» о трансфере хавбека Нголо Канте в размере 4 млн евро.
По данным Sports Digitale, саудовский клуб должен был сообщить о своем решении по 34-летнему французу после вчерашнего матча с «Аль-Фатехом» (2:2).
30 июня Канте может стать свободным агентом. В 18 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии на его счету 2 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports Digitale
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивительно, мне кажется любой топ клуб для глубины состава мог бы на годик-два подписать, по тем матчам что видел, все еще отлично бегает и отбирает. Милан, чего-то спим!?
Для Милана топ усиление
Дело в зарплате,после саудитов запросы все равно будут нескромные, а для серии А такие цифры неподъёмны.
В Серию А этого господина. Шикарный опорник.
