Губерниев об РПЛ: «Зенит» уже на 90% чемпион, два очка разницы, оставим 10% «Ростову». За «Краснодар» обидно, но «Динамо» сыграло хорошо»
Дмитрий Губерниев: «Зенит» уже на 90% чемпион.
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил исход матча Мир РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (2:1).
«Зенит» опережает «быков» на два очка перед последним туром чемпионата.
«Динамо» – молодцы, Лунев и Сергеев – красавцы, а «Краснодару» надо реализовывать свои моменты.
Думаю, «Зенит» уже на 90% чемпион, потому что два очка разницы. Оставим все же десять процентов «Ростову». Обидно, что у нас теперь нет золотых матчей. Как же было бы красиво!
За «Краснодар» обидно, но «Динамо» хорошо сыграло. Тюкавин и Сергеев молодцы, вратарь прекрасно сыграл», – сказал Дмитрий Губерниев.
Как и почему «Краснодар» отдал 1-е место. Хотя заслуживал победы
«Зенит» уже точно чемпион?26173 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это для агентишкикуперишки.