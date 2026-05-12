Ямаль о том, будет ли парад в честь победы «Барсы» в Лиге чемпионов: «Безусловно»

Ламин Ямаль выразил надежду провести парад в честь победы в Лиге чемпионов.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в ходе чемпионского парада в честь победы в Ла Лиге поблагодарил болельщиков клуба за поддержку.

Чествование команды прошло 11 мая.

– Это невероятно. Болельщики всегда с нами: в важные дни и даже в не очень важные. Это клуб всей нашей жизни. Мы всегда будем рядом с ними, мы их любим.

Мы должны ценить каждый титул и каждый сезон, в котором мы побеждаем, потому что это непросто. У нас были очень трудные годы, но сейчас мы действительно наслаждаемся.

Понедельник, Барселона, и у людей есть работа, но фанаты с нами.

– Будет ли парад в честь победы в Лиге чемпионов?

– Безусловно, – заявил Ламин Ямаль.

В этом сезоне каталонцы уступили «Атлетико» на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, в прошлом – проиграли «Интеру» в полуфинале.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
В честь победы ПСЖ? Безусловно.
А палестинец думает, что после вылета в четвертьфинале Лиги Чемпионов - всё ещё есть шансы?
В честь 11 летия победы. Безусловно.
Через 50 лет может быть
- А когда?
- Пу, пу, пу
Что-то маргариновые на ветке веселятся. Видимо поражения от Барселоны уже не расстраивают, привыкли
Больные на голову) Берут местный чемпионат так же как и ПСВ, Селтик, Краснодар, а говорят об ЛЧ. ЛЧ не ваш уровень, уже пора принять это
Ага. "Списанный" Дембеле(только барса что-то не хотела его отпускать и только из-за тупости составленного контракта, потеряла его), Хвича - прям никто не хотел его из топ клубов, что ПСЖ пришлось идти за ним зимой и покупать за 70 лямов. Витинья, Невеш, Какими и Маркиньос совсем не звёзды
Сафонов в которого никто не верил
Главное, чтобы Ямаль к тому времени карьеру не закончил😄
По стопам Месси идёт парень. Тот тоже обещал вернуть лч на Камп Ноу, уже десять лет возвращает
