«МЮ» объявил об уходе Каземиро летом. Хавбек станет свободным агентом

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» летом.

Каземиро уйдет из «Манчестер Юнайтед » после этого сезона.

Английский клуб объявил, что полузащитник покинет состав летом – после истечения срока действия контракта.

Ранее сообщалось , что соглашение может быть автоматически продлено, если бразилец проведет 35 матчей в стартовом составе за сезон.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. В составе команды он провел 146 матчей и забил 21 гол.

Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь .