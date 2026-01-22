«МЮ» объявил об уходе Каземиро летом. Хавбек станет свободным агентом
Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» летом.
Каземиро уйдет из «Манчестер Юнайтед» после этого сезона.
Английский клуб объявил, что полузащитник покинет состав летом – после истечения срока действия контракта.
Ранее сообщалось, что соглашение может быть автоматически продлено, если бразилец проведет 35 матчей в стартовом составе за сезон.
Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. В составе команды он провел 146 матчей и забил 21 гол.
Подробную статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
