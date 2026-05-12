Гендиректор «Динамо» о работе Гусева: «В Кубке не решили задачу. В РПЛ заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная»

Павел Пивоваров о Гусеве: оценка не очень позитивная.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров высказался касательно будущего Ролана Гусева в качестве главного тренера команды.

Бело-голубые находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата, набрав 42 очка в 29 играх.

«Будущее Гусева будет решаться после окончания сезона. Решение принимаю не только я, а совет директоров.

Мы видим, что в Кубке не решили задачу. В чемпионате заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная на данный момент.

Но впереди еще игра. Команда показывает характер», – сказал Павел Пивоваров .