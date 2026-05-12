Гендиректор «Динамо» о работе Гусева: «В Кубке не решили задачу. В РПЛ заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная»
Павел Пивоваров о Гусеве: оценка не очень позитивная.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался касательно будущего Ролана Гусева в качестве главного тренера команды.
Бело-голубые находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата, набрав 42 очка в 29 играх.
«Будущее Гусева будет решаться после окончания сезона. Решение принимаю не только я, а совет директоров.
Мы видим, что в Кубке не решили задачу. В чемпионате заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная на данный момент.
Но впереди еще игра. Команда показывает характер», – сказал Павел Пивоваров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
51 комментарий
Вы там не оборзели в желаниях то своих? С чего вдруг перед командой, идущей на 8-м месте возникает задача ни больше ни меньше - победить в кубке? То есть обыграть всех, кто выше по таблице?
Как смогли, так и сыграли. На максимуме возможностей. Весьма яркие 5:2 со Спартаком. Краснодару только по пенальти уступили. Вы серьезно требовали, чтобы Динамо вдруг всех разгромило?
Напомню, что ровно такая же задача (победить) была и перед ЦСКА, и перед Спартаком. И Зенит хотел победить, и Краснодар хочет. Ниа о перед Динамо расступаться не собирался. Кубок один, претендентов куда больше. И Динамо уж точно не было фаворитом.
Отрицательная реакция была бы понятна, если бы Динамо проиграло в 1/2 и тут же продуло в пути регионов. Но они вышли в финал пути РПЛ. Поэтому негатива не заслуживают
По Ролану видно, что есть контакт с командой, настрой, в обороне в целом по весне прибавили, но с атакой мрак полный.
Если получится найти условного Шварца, то я только за. Нет, будем наблюдать за становлением Ролана Александровича