51

Гендиректор «Динамо» о работе Гусева: «В Кубке не решили задачу. В РПЛ заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная»

Павел Пивоваров о Гусеве: оценка не очень позитивная.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался касательно будущего Ролана Гусева в качестве главного тренера команды.

Бело-голубые находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата, набрав 42 очка в 29 играх.

«Будущее Гусева будет решаться после окончания сезона. Решение принимаю не только я, а совет директоров.

Мы видим, что в Кубке не решили задачу. В чемпионате заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная на данный момент.

Но впереди еще игра. Команда показывает характер», – сказал Павел Пивоваров.

В кубке не решили задачу …

Вы там не оборзели в желаниях то своих? С чего вдруг перед командой, идущей на 8-м месте возникает задача ни больше ни меньше - победить в кубке? То есть обыграть всех, кто выше по таблице?

Как смогли, так и сыграли. На максимуме возможностей. Весьма яркие 5:2 со Спартаком. Краснодару только по пенальти уступили. Вы серьезно требовали, чтобы Динамо вдруг всех разгромило?

Напомню, что ровно такая же задача (победить) была и перед ЦСКА, и перед Спартаком. И Зенит хотел победить, и Краснодар хочет. Ниа о перед Динамо расступаться не собирался. Кубок один, претендентов куда больше. И Динамо уж точно не было фаворитом.

Отрицательная реакция была бы понятна, если бы Динамо проиграло в 1/2 и тут же продуло в пути регионов. Но они вышли в финал пути РПЛ. Поэтому негатива не заслуживают
Конец сезона, поиск ведьм и перекладывание ответственности за сезон на тренера, ничего нового. Вряд ли я ожидали, что он. Кажет, мы сидели толпой в совете директоров, щеки не правильно дули, решения неверные принимали)))
Зенит в итоге должен стать чемпионом, Краснодар в финале кубка как и Спартак, что не помешало им поменять тренера. И как по мне, работа Карседо видна гораздо отчетливее чем Гусева. ЦСКА также поменял тренера по итогу. Так что всё закономерно.
По Ролану видно, что есть контакт с командой, настрой, в обороне в целом по весне прибавили, но с атакой мрак полный.
Если получится найти условного Шварца, то я только за. Нет, будем наблюдать за становлением Ролана Александровича
Намечается ещё одна пара заклятых друзей в нашем чемпионате, решили друг друга чемпионства , следующие матчи будут жаркие
Проблема в том, что дважды этим воспользовалась команда, которая по большому счету титул не заслужила и лидирует сейчас только благодаря удачным отскокам.
Благодаря удачным отскокам кое-кто вообще претендовал на титул)
Гусев задачу не выполнил, а вы сами выполнили? Тогда собирайтесь вместе с ним в отставку. Валера с ростовскими дровами, ваш прокол.
А о чем думал гендиректор, когда Карпина нанимал, который опустил Динамо к зоне стыков. И что после этого Гусев с командой укомплектованной под Валеру должен был чемпионом становиться. После предсезонной подготовки у Динамо появилась игра, бьются наравных с лидерами РПЛ. В кубке прошли достаточно высоко и уступили только по пенальти Быкам на их поле. Вполне достойный результат работы Гусева. Чего нехорошего увидел Пивоваров?
Видимо, Вы матчи Динамо не смотрите? Безыдейная игра уже длительное время
Сочувствую болельщикам Динамо, с таким руководством...
Только начал появляться рисунок игры, и защита более менее заиграла, сверкнул где то лучик надежды на мгновение, появилась мысль, что в следующем сезоне мы же наконец сможем……но опять эти гнилые разговоры поползли! Мне кажется если не Гусев, то должен быть Талалаев. Это если нужен результат!
Сезон, который тренером начинал Карпин по умолчанию не может стать удачным. А кто заставлял его брать? Гусева, вообще, Зенит мог бы пригласить. Вот это был бы ход. Семаку при любом раскладе нужно говорить прощай. А почему не Гусев? Тот же Семак пришел в Зенит без большого опыта, рискнули же взять.
Вы конечно сравнили Семака и Гусева. Семак до Зенита в провинции работал, и достаточно качественно
Вот работа руководства налицо,облажались с Карпиным,свои ошибки не признают,Гусев поправил дела,но вонь прежняя осталась инадо свои ошибки не признавая на кого то свалить,вот Гусев и подходит для них,на кого сваллят все промахи свои
Значит в следующем сезоне продолжит работу
Он в своем уме? когда команда была принята то она в стыках болталась практически а тут 7-8 место уже. Если бы не чудо игра Карпины то были бы в медалях. Гусев в секундах от Финала кубка был. Какую задачу он не выполнил за пол сезона работы, кто все эти люди с такими глупыми заявлениями...
Бог с ними с результатами. Бундестренер так все засрал в первой половине сезона, что за год не отмоешься. Но у команды Гусева нет какой-то целостной игры. Первые матчи весной выигрывали на кураже, на везении. Потом кураж прошёл и остался только хаос. Так вчера по игре Краснодар нас просто размотал. В обороне - проходной двор. Ушастый весь матч творил какую-то дичь! Два светлых пятна - Маричаль (что с ним сделал Гусев??!!) и Лунев.
