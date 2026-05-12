40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»

Гильермо Очоа высказался в преддверии своего шестого чемпионата мира.

40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился эмоциями в рамках подготовки к своему шестому в карьере чемпионату мира.

«Надеть форму сборной никогда не было обыденностью. Это всегда привилегия.

Начинается мой последний тренировочный сбор. Но на этот раз я смотрю на это по-другому.

С более полным сердцем, большим количеством шрамов, большим количеством воспоминаний… И той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эту эмблему.

Я пережил невероятные ночи, бескрайние стадионы, гимны, которые до сих пор меня восхищают, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь.

И все же… Каждый раз, когда зовет Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.

Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время. Я дома. Я в своей национальной команде.

И пока есть шанс бороться за эту страну… Мое сердце всегда будет с ней», – написал Гильермо Очоа, представляющий кипрский АЕЛ .

