40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился эмоциями в рамках подготовки к своему шестому в карьере чемпионату мира.
«Надеть форму сборной никогда не было обыденностью. Это всегда привилегия.
Начинается мой последний тренировочный сбор. Но на этот раз я смотрю на это по-другому.
С более полным сердцем, большим количеством шрамов, большим количеством воспоминаний… И той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эту эмблему.
Я пережил невероятные ночи, бескрайние стадионы, гимны, которые до сих пор меня восхищают, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь.
И все же… Каждый раз, когда зовет Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.
Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время. Я дома. Я в своей национальной команде.
И пока есть шанс бороться за эту страну… Мое сердце всегда будет с ней», – написал Гильермо Очоа, представляющий кипрский АЕЛ.
Фото: x.com/yosoy8a
У вратаря под 150 матчей за сборную и на последних трёх чемпионатах он основной!
Как вообще ты мог такое из себя выдавить??
Он в сборной шикарен!
будет приятно снова посмотреть на него