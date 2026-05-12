  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
Фото
18

40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»

Гильермо Очоа высказался в преддверии своего шестого чемпионата мира.

40-летний голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился эмоциями в рамках подготовки к своему шестому в карьере чемпионату мира.

«Надеть форму сборной никогда не было обыденностью. Это всегда привилегия.

Начинается мой последний тренировочный сбор. Но на этот раз я смотрю на это по-другому.

С более полным сердцем, большим количеством шрамов, большим количеством воспоминаний… И той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эту эмблему.

Я пережил невероятные ночи, бескрайние стадионы, гимны, которые до сих пор меня восхищают, и моменты, которые навсегда изменили мою жизнь.

И все же… Каждый раз, когда зовет Мексика, что-то внутри меня начинает работать заново.

Возможно, футбол измеряет годы. Но страсть так и не научилась считать время. Я дома. Я в своей национальной команде.

И пока есть шанс бороться за эту страну… Мое сердце всегда будет с ней», – написал Гильермо Очоа, представляющий кипрский АЕЛ.

Фото: x.com/yosoy8a

«Зенит» уже точно чемпион?27095 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Гильермо Очоа в X
logoГильермо Очоа
logoСборная Мексики по футболу
logoЧМ-2026
фото
logoАЕЛ
logoвысшая лига Кипр
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Третьим вратарем, в принципе можно до смерти кататься. Травить байки молодеже
Ответ Паша
Третьим вратарем, в принципе можно до смерти кататься. Травить байки молодеже
Кто тебе плюсует??
У вратаря под 150 матчей за сборную и на последних трёх чемпионатах он основной!
Как вообще ты мог такое из себя выдавить??
Он в сборной шикарен!
Ответ DINEDIN
Кто тебе плюсует?? У вратаря под 150 матчей за сборную и на последних трёх чемпионатах он основной! Как вообще ты мог такое из себя выдавить?? Он в сборной шикарен!
Расслабься, слушай. Он имел ввиду на последующие ЧМ Очоа мог бы ехать в роли батьки как третий вратарь.
Очоа стареть вообще смотрю не собирается, так и на следующий ЧМ можно замахнуться
Ответ pashko
Очоа стареть вообще смотрю не собирается, так и на следующий ЧМ можно замахнуться
завершает карьеру игрока после ближайшего ЧМ
Ответ abdulakushev@yandex.ru
завершает карьеру игрока после ближайшего ЧМ
Ну как бы он и на этот чм не особо собирался ехать, но обстоятельства, я об этом
Кампос, Перес, Очоа - у Мексики все вратари довольно харизматичные и долгоиграющие.
Легендарный Мексиканец, конечно
очередная реанимация проходит успешно)
будет приятно снова посмотреть на него
Ответ Голубые пакеты над Невой
очередная реанимация проходит успешно) будет приятно снова посмотреть на него
Ну в основе скорее всего Ранхель будет, так что посмотрим на Очоа на лавке разве что. Но было бы хорошо увидеть его в раме, конечно.
Комментарий удален модератором
Ответ DELETED_1055415736
Комментарий удален модератором
Да, через 20 лет
По традиции в одно лицо затащит пару матчей
Гильермо верим. VAMOS MEXICO!!!🇲🇽🇲🇽🇲🇽
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
20 минут назад
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
37 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
51 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
сегодня, 09:01
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о встрече с «Ростовом» в 30-м туре: «Зенит» старается делать свое дело. Нужно побеждать в каждом матче – эта игра не станет исключением»
6 минут назад
Генич о словах Медведева фанатам «Пари НН»: «Подгорело, накипело – понятно, что Шпилевского не воспринимали. Футболиста куда не целуй, всюду слово на букву Ж – всегда тренер виноват»
9 минут назад
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
12 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
33 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
58 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Рекомендуем