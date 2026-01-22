Левандовски забил в 16 сезонах ЛЧ, сравнявшись с Роналду, Гиггзом, Раулем и Мюллером. Больше только у Месси и Бензема – по 18
Левандовски забил в 16 сезонах Лиги чемпионов.
Роберт Левандовски забил в шестнадцати сезонах Лиги чемпионов за свою карьеру.
37-летний форвард «Барселоны» отличился в матче со «Славией» в общем этапе турнира (4:2, второй тайм).
Поляк сравнялся с Криштиану Роналду, Райаном Гиггзом, Томасом Мюллером и Раулем по количеству розыгрышей ЛЧ с забитыми голами.
Больше таких сезонов только у Лионеля Месси и Карима Бензема – у обоих по 18.
В Лиге чемпионов Левандовски также принимал участие, выступая за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
