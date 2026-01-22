Левандовски забил в 16 сезонах ЛЧ, сравнявшись с Роналду, Гиггзом, Раулем и Мюллером. Больше только у Месси и Бензема – по 18

Левандовски забил в 16 сезонах Лиги чемпионов.

Роберт Левандовски забил в шестнадцати сезонах Лиги чемпионов за свою карьеру.

37-летний форвард «Барселоны» отличился в матче со «Славией» в общем этапе турнира (4:2, второй тайм).

Поляк сравнялся с Криштиану Роналду , Райаном Гиггзом , Томасом Мюллером и Раулем по количеству розыгрышей ЛЧ с забитыми голами.

Больше таких сезонов только у Лионеля Месси и Карима Бензема – у обоих по 18.

В Лиге чемпионов Левандовски также принимал участие, выступая за «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».