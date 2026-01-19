Один арбитр VAR с разницей в два года не засчитал похожие голы «Барсы». Флик от удивления заговорил на испанском
В 20-м туре Ла Лиги «Барселона» забила «Сосьедаду» четыре гола, но все равно проиграла со счетом 1:2. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил три гола «блауграны».
Офсайд, в который забрался Ламин Ямаль в моменте со своим голом, вызвал у каталонцев особое возмущение. Главным недовольным стал Френки Де Йонг, капитана поддержал Ханси Флик.
Журналисты вспомнили отмененный гол Левандовского в ворота того же «Сосьедада». Дело было в 2024-м, «Барса» тогда уступила 0:1. Как оказалось, обе игры обслуживала одна бригада VAR.
Когда об этом на пресс-конференции спросили Флика, немец даже на испанском заговорил:
«Это был тот же арбитр? Это был тот же человек, что и в прошлом сезоне? Оу, очень хорошо. Отличная работа».
Что думаете по таким офсайдам?
Короче не красиво получилось. И вот тут они опять ту же бригаду ставят против той же команды и опять Барсы проигрывает из за их мягко говоря спорных решений. Совпадение?
Надо делать что то похожее на хоккей, но тогда будут караулить на штангах — тоже плохо
Оффсайды изначально придумали совсем не для того, чтобы эти миллиметры считать преимуществом игрока атаки.
Вот какое здесь преимущество имел Ямаль?