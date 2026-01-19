Один арбитр VAR с разницей в два года не засчитал похожие голы «Барсы». Флик от удивления заговорил на испанском

В 20-м туре Ла Лиги «Барселона» забила «Сосьедаду» четыре гола, но все равно проиграла со счетом 1:2. Главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано отменил три гола «блауграны».

Офсайд, в который забрался Ламин Ямаль в моменте со своим голом, вызвал у каталонцев особое возмущение. Главным недовольным стал Френки Де Йонг, капитана поддержал Ханси Флик.

Журналисты вспомнили отмененный гол Левандовского в ворота того же «Сосьедада». Дело было в 2024-м, «Барса» тогда уступила 0:1. Как оказалось, обе игры обслуживала одна бригада VAR.

Когда об этом на пресс-конференции спросили Флика, немец даже на испанском заговорил:

«Это был тот же арбитр? Это был тот же человек, что и в прошлом сезоне? Оу, очень хорошо. Отличная работа».

Что думаете по таким офсайдам?