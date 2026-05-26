У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня

У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии.

Пресс-служба «Интер Майами » выпустила обновление по поводу травмы форварда Лионеля Месси .

На 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией» (6:4) 38-летний игрок сборной Аргентины был заменен.

«После дополнительных медицинских обследований в понедельник предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.

Сроки его возвращения будут зависеть от клинического и функционального прогресса», – говорится в заявлении.

Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Турнир стартует 11 июня. Первый матч на турнире Аргентина проведет 17-го числа против Алжира.