У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня
Пресс-служба «Интер Майами» выпустила обновление по поводу травмы форварда Лионеля Месси.
На 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией» (6:4) 38-летний игрок сборной Аргентины был заменен.
«После дополнительных медицинских обследований в понедельник предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
Сроки его возвращения будут зависеть от клинического и функционального прогресса», – говорится в заявлении.
Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Турнир стартует 11 июня. Первый матч на турнире Аргентина проведет 17-го числа против Алжира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Интер Майами»
