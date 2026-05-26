  У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня
У Месси выявлена мышечная усталость в левом подколенном сухожилии. До первого матча Аргентины на ЧМ-2026 – 22 дня

Пресс-служба «Интер Майами» выпустила обновление по поводу травмы форварда Лионеля Месси

На 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией» (6:4) 38-летний игрок сборной Аргентины был заменен. 

«После дополнительных медицинских обследований в понедельник предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.

Сроки его возвращения будут зависеть от клинического и функционального прогресса», – говорится в заявлении. 

Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Турнир стартует 11 июня. Первый матч на турнире Аргентина проведет 17-го числа против Алжира.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?241 голос
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Интер Майами»
за 22 дня не то что сухожилие, целый человек может отдохнуть и восстановиться!
ОтветVatikan
Так ещё формумнемрасьерять надо или потом набирать.
ну что есть здесь специалисты кто скажет насколько это серьёзно и когда он сможет играть и есть ли риск рецидива?
Ромашка, будут ли перед этим ЧМ столь же потрясающие прогнозы, какие ты давал перед прошлым? Спасибо Ригоберу, эти шедевры запечатлены в виде скринов
ОтветVisca el Rychag
Комментарий удален пользователем
ОтветVisca el Rychag
Увидеть бы эти скрины с прогнозами)
Главное пятка не болит как у ........
Комментарий удален пользователем
ОтветРоман
Комментарий удален пользователем
Дельфину нет. Особенно, если пенки левые.
да там можно смело весь групповой этап восстанавливаться )
Времени все равно полным полно - надеюсь не будут товарняки с Никарагуами играть где запросто срубить могут как Фалькао в своё время в матче с любительским французким клубом 4 лиги
У Месси растяжение задней поверхности бедра. Его заменили из-за предосторожности (TyC Sports)
25 мая, 03:23
У Месси подозрение на травму задней поверхности бедра за 17 дней до ЧМ
25 мая, 02:28
Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно – в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список
11 мая, 16:42
Бекхэм о лучшем футболисте в истории: «Месси – и на поле, и за его пределами. То, как он и Мбаппе играли в финале ЧМ-2022... было несправедливо, что кто-то один должен победить»
8 мая, 18:25
