  • Флик согласился с критикой де Йонга в адрес Хиля Мансано: «Френки – капитан, но не может поговорить с судьей. С этим арбитром общения определенно не хватает»
Ханс-Дитер Флик согласился со словами Френки де Йонга о судье.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слова Френки де Йонга о судье матча с «Реал Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги (1:2).

Ранее хавбек каталонского клуба заявил: «Хиль Мансано смотрел на меня так, будто говорил: «Я лучше тебя». Он не должен так себя вести. Я не видел офсайда при голе Ямаля».

«Он это сказал, и я согласен. Я не собираюсь тратить на это время и энергию.

Я не разочарован судьей. Все это видели. Я не буду тратить силы на это. Мы сосредоточены на себе. Мы должны были забивать больше голов, у нас были моменты. Мы возвращаемся домой с пустыми руками.

Перед матчем я уже читал комментарии о судье. Я всегда высоко отзываюсь о них. Но Френки прав, он спокойный человек. Он капитан. Он на поле, он хочет поговорить с судьей, но не может.

Иногда мне тоже хочется поговорить с четвертым арбитром, но я не могу, с этим нужно смириться. Я не знаю, есть ли в Испании недостаток общения с судьями, но в случае с Хилем Мансано этого определенно не хватает».

Об отмене гола Ямаля из-за офсайда

«Это тот же судья, который в прошлом сезоне не засчитал гол Левандовского?» – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
