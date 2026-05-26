Семшов о «Спартаке»: «Должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем. Работа Карседо – качественная в плане поставленной игры»

Семшов о «Спартаке»: должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство в сезоне-2026/27.

В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года.

«Тут даже не о чем говорить. «Спартак » – это команда, которая должна бороться за чемпионство.

По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, что костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом «Спартак» может бороться за высокие места.

Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он завоевал Кубок России», – сообщил Семшов.