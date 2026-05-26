  Семшов о «Спартаке»: «Должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем. Работа Карседо – качественная в плане поставленной игры»
Семшов о «Спартаке»: «Должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем. Работа Карседо – качественная в плане поставленной игры»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство в сезоне-2026/27. 

В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года. 

«Тут даже не о чем говорить. «Спартак» – это команда, которая должна бороться за чемпионство.

По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, что костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом «Спартак» может бороться за высокие места.

Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он завоевал Кубок России», – сообщил Семшов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Опять пафосные речи. Просто дайте человеку возможность поработать. Одна победа и тут же появляется куча экспертов по Спартаку.
У Зенита три лучших игрока по статистике - Соболев, Глушенков, Мостовой. Лучший легионер, Энрике, на 17-22 месте. Если такие игроки привели Зенит к чемпионству, то и у Спартака чемпионский состав.
в этот раз Зенит взял золото в большей степени за счёт обороны (меньше всех пропустили, меньше всех проиграли)... лучшая связка ЦЗ Нино-Дивеев, лучший опорник Барриос, лучший центральный Вендел, отличный левый крайний Сантос, кстати действующий игрок Бразилии на ЧМ... так что взяли золото не только теми, кого ты перечислил, хотя я бы добавил ещё Педро... ну и конечно, нужно отметить отличную работу тренерского штаба, лучший в РПЛ, ибо только сильнейший ТШ мог взять золото с одним Соболевым
Я еще и Дивеева забыл, оказывается. Вот они, герои и творцы чемпионства Зенита - Соболев, Глушенков, Мостовой, Дивеев, Адамов. За счет обороны чемпионами вообще то не становятся, гол не забил - минимум два очка потерял даже при самой идеальной обороне.
Можно констатировать, что шутки про Зенит-де-Жанейро больше не актуальны, следующая остановка - Краснодар-де-Жанейро. Даже как то звучит созвучнее оригиналу.
Так неожиданно для всех Зенит стал вполне российской командой. В некоторых матчах и по 7 россиян уже вместе на поле оказываются, матч с Сочи в 29-м туре имею ввиду.
Раз с таким составом Зенит стал чемпионом, то даже Динамо может считать свой состав подходящим в борьбе за титул, не то что Спартак.
Это писклявое существо громче всех орало что Карседо не уровень. Теперь переобувается на лету.
Не то, что ты в "Чайке" из Песчанокопского.
А не этот ли эксперт ранее пищал, что только российские тренеры должны работать
А Семшов что-то понимает в поставленной игре?
