Семшов о «Спартаке»: «Должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем. Работа Карседо – качественная в плане поставленной игры»
Семшов о «Спартаке»: должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем.
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что «Спартак» должен бороться за чемпионство в сезоне-2026/27.
В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года.
«Тут даже не о чем говорить. «Спартак» – это команда, которая должна бороться за чемпионство.
По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, что костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом «Спартак» может бороться за высокие места.
Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он завоевал Кубок России», – сообщил Семшов.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Можно констатировать, что шутки про Зенит-де-Жанейро больше не актуальны, следующая остановка - Краснодар-де-Жанейро. Даже как то звучит созвучнее оригиналу.
Так неожиданно для всех Зенит стал вполне российской командой. В некоторых матчах и по 7 россиян уже вместе на поле оказываются, матч с Сочи в 29-м туре имею ввиду.
Раз с таким составом Зенит стал чемпионом, то даже Динамо может считать свой состав подходящим в борьбе за титул, не то что Спартак.