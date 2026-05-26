  • Фабрегас остается в «Комо»: «Мы формируем менталитет. Начинаем готовиться к сложному и необычному сезону. Если приедем к «Реалу» или «Барсе» неготовыми, получим 6 голов»
Франсеск Фабрегас подтвердил. что остается в «Комо».

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас заявил, что не намерен уходить из клуба. 

В сезоне‑2025/26 команда под руководством 39-летнего испанского специалиста заняла 4-е место в итальянской Серии А и завоевала путевку в Лигу чемпионов.

«У нас была долгая встреча с президентом и директором клуба. Мы утвердили концепцию для следующего сезона. Я очень рад, что нахожусь здесь. Я все еще многому учусь. Мы формируем менталитет.

Рост клуба был слишком быстрым – мы уже два с половиной года превосходим ожидания. С сегодняшнего дня мы начинаем готовиться к сложному и необычному сезону, в котором нам предстоит играть в Европе. 

Мы должны быть осторожны. Если приедем на «Сантьяго Бернабеу» [к «Реалу»] или «Камп Ноу» [к «Барселоне»] и не будем готовы, то получим 6 голов. Мы должны повысить уровень и хорошо подготовиться», – сказал Фабрегас. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
За Комо с детства.
Учитывая, что там с финансированием всё хорошо, а остальные либо стагнируют, либо деградируют, вполне возможно и за золото побороться в ближайшие сезоны. Торопиться пока точно некуда.
Рашпель793
Шейхи их купили ?
Kolyan19
С 2019 года итальянский футбольный клуб «Комо» принадлежит индонезийской компании Djarum Group, возглавляемой братьями Майклом Хартоно и Робертом Буди Хартоно
Игрок был топовый, мировая звезда и как тренер вызывает пока только восхищение. Испанцы формируют лицо футбольной Европы
Смотрел пару игр этого Комо, ввиду новостей о росте этой команды итд. Зрелищности пока для себя не обнаружил. Но очень любопытно и приятно следить за прогрессом Фабрегаса. Надеюсь он по опыту Лэмпарда и Алонсо не пойдет сразу в топ клуб тренеровать, а совершит что-то подобное сказке. Хотя уже вывести Комо в ЛЧ выглядит невероятным. Удачи ему и успехов.
Анатолий Ширяев
Алонсо не сразу пошёл в топ клуб, сначала молодёжь Реала, потом Сосьедад Б, потом 3 года в Байере и чемпионство. И лишь потом в Реал.
vova123456
Да понятно мне про Алонсо его поступательность. Имел ввиду, что к Цеску уже наверняка клинья подбивают, наверняка сейчас Милан придет. Ну и если Хаби провалиться сейчас в, то Челси стопудняк придет к Фабрегасу. Не спешил бы он с этим.
Италии нужно подниматься в таблице коэффициентов. И на Комо с Ромой есть надежда в новом сезоне. Обе команды играют в довольно сложный, современный футбол
Dvin
Подниматься в ТК? Так Италия уже несколько сезонов на втором месте, а Англия с большим отрывом на первом. Главное, эту вторую позицию сохранить и быть в двойке по итогам каждого года (а не только пятилетки), чтобы иметь 5 клубов в ЛЧ
Фабрегасу нужно попробовать по максимуму трофеев собрать с Комо , потом уже дергаться куда-то
Фабрегас мудро поступает, рановато ему ещё в топ клуб. Свои идеи, навыки и опыт лучше отработать и откатать в Комо, у него там получается. В топ клуб он всегда успеет, впереди долгая карьера тренера...
Итальянцы то в команде будут? ) Или залог успеха то что из нет? ) Нынче что-то итальянская школа футбола не радует.
После Флика Барса может не беспокоится о треере
arajanarm
Ха-ха точно! Пеп, Артета, Луис Энрике, а теперь и Фабрегас. 👍
Чтоб приехать на Бернабеу нужно ещё пройти квалификацию Лч ,Комо будет не сеяный,а соперники могут быть серьезные
Евгений Павлюченко
Какая ещё квалификация? Они напрямую в группу попали.
