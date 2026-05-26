Фабрегас остается в «Комо»: «Мы формируем менталитет. Начинаем готовиться к сложному и необычному сезону. Если приедем к «Реалу» или «Барсе» неготовыми, получим 6 голов»
Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас заявил, что не намерен уходить из клуба.
В сезоне‑2025/26 команда под руководством 39-летнего испанского специалиста заняла 4-е место в итальянской Серии А и завоевала путевку в Лигу чемпионов.
«У нас была долгая встреча с президентом и директором клуба. Мы утвердили концепцию для следующего сезона. Я очень рад, что нахожусь здесь. Я все еще многому учусь. Мы формируем менталитет.
Рост клуба был слишком быстрым – мы уже два с половиной года превосходим ожидания. С сегодняшнего дня мы начинаем готовиться к сложному и необычному сезону, в котором нам предстоит играть в Европе.
Мы должны быть осторожны. Если приедем на «Сантьяго Бернабеу» [к «Реалу»] или «Камп Ноу» [к «Барселоне»] и не будем готовы, то получим 6 голов. Мы должны повысить уровень и хорошо подготовиться», – сказал Фабрегас.
