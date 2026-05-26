  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бердыев жалеет о том, что не возглавил «Спартак»: «Эта заноза до сих пор сидит. Мне так перед Федуном стыдно, что иногда хочется извиниться. За клуб переживаю все равно»
0

Бердыев жалеет о том, что не возглавил «Спартак»: «Эта заноза до сих пор сидит. Мне так перед Федуном стыдно, что иногда хочется извиниться. За клуб переживаю все равно»

Курбан Бердыев о том, что не возглавил «Спартак»: эта заноза до сих пор сидит.

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев жалеет о том, что отказался возглавить «Спартак» в 2016 году. 

– Я хотел бы поговорить о том, чего не случилось – о вашем сотрудничестве со «Спартаком». На поверхности появлялось, что это были предметные переговоры, и что-то в последнюю очередь эти переговоры сорвало. Вы могли бы сейчас сказать что, если вам позволяет этика?

– Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом. 

– Можете рассказать, почему?

– Здесь причина – это я сам. Со стороны «Спартака» все было на высшем уровне. 

Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с «Рубином» был.

– Это какой год?

– Я был в «Ростове». Обо всем договорились. И потом появляется предложение – какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом. И я безмерно…

– Подождите, вы выбрали другое предложение, но и там не состоялось?

– Да. 

– Но это не «Зенит» был?

– Это точно не «Зенит». Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза – она у меня сидит до сих пор. Плюс, у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких. 

– Дальнее зарубежье? 

– Да-да. 

– Топ-5 лига? 

– Да.  

– По поводу «Спартака» говорили, что Бердыев попросил исключительных полномочий трансферных – чушь все? 

– Не-не-не, чушь все. Компетентный, конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно, что иногда просто хочется извиниться перед ним за это решение. понятно, что ему было тоже неприятно, потому что вроде как по рукам ударили, два взрослых человека.

Но это ладно, это моя боль. Но за «Спартак» я сейчас переживаю все равно, – сказал Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio Show.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoЛеонид Федун
logoКурбан Бердыев
logoРостов
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я так понял Бердыев не договорился с Федуном ровно по той причине , по которой и не договорился с Зенитом , а это полное и безальтернативное руководство трансферами . Где был послан первыми и вторыми в путешествие.. Вот и весь сказ .
ОтветDmitry_Teplov
Я так понял Бердыев не договорился с Федуном ровно по той причине , по которой и не договорился с Зенитом , а это полное и безальтернативное руководство трансферами . Где был послан первыми и вторыми в путешествие.. Вот и весь сказ .
Сам он это отрицает. Из его объяснений- основная причина все-таки другое предложение, но не Зенит.
ОтветRuscello
Сам он это отрицает. Из его объяснений- основная причина все-таки другое предложение, но не Зенит.
Из Зенита исходила именно такая информация . Что хотел все трансферы .
На самом деле, было бы как минимум очень интересно посмотреть на КББ в качестве тренера Спартака
Жадность фраера сгубила
Хорошо помню Бердыева, как футболиста. Технарь и игру здорово понимал. То, что мы знаем как финт Зидана, Курбан Бердыев исполнял, когда ещё сам Зинедин только учился играть в футбол.
ОтветEvincive
Хорошо помню Бердыева, как футболиста. Технарь и игру здорово понимал. То, что мы знаем как финт Зидана, Курбан Бердыев исполнял, когда ещё сам Зинедин только учился играть в футбол.
Я вообще не понимаю, почему "финт Зидана" назвали именем этого туповатого алжирца? До Зидана, ещё в 1975 году, такой финт исполнил Буряк в финале Кубка Кубков Динамо с Ференцварошом. И никто не назвал этот финт "финт Буряка". Но алжирец видимо, занялся плагиатом. Это не "финт Зидана"! До него много футболистов, в разные годы, исполняли такой финт.
ОтветВова Пупкин
Я вообще не понимаю, почему "финт Зидана" назвали именем этого туповатого алжирца? До Зидана, ещё в 1975 году, такой финт исполнил Буряк в финале Кубка Кубков Динамо с Ференцварошом. И никто не назвал этот финт "финт Буряка". Но алжирец видимо, занялся плагиатом. Это не "финт Зидана"! До него много футболистов, в разные годы, исполняли такой финт.
У Зидана это был основной приемчик который он довел до совершенства.

Можно сказать кроме него, ничего вау больше не было.
А я помню как тогда поливали Федуна, что не подписал Бердыева.
А еще помню как поливали Нобеля за инсайд о том, что Бердыев и Федун уже по руками ударили, и что Бердыев принимает Спартак.
Хотелось бы снова увидеть КББ у руля какого нибудь клуба
Он сказал что в том Спартаке только 4х бы оставил. А там была в то время пачка всяких Макеевых, Эбертов и Же зеувов.
Может и к лучшему всё. В 17 Спартак чемпионом стал. Но интересно было бы посмотреть на работу Бердыева в Спартаке
Не факт что в Спартаке у него получилось бы. И потом говорили бы о нем, что не тренер для больших топ команд. А интуиция ему тогда возможно подсказала верный выбор.
Мне он ещё нравился, как игрок (Ска Ростов, Ростсельмаш). И тренер был успешный.
ОтветValentin Kompaneytsev
Мне он ещё нравился, как игрок (Ска Ростов, Ростсельмаш). И тренер был успешный.
А я его пацаном еще помню. Уже тогда был виден громадный потенциал будущего успешного тренера.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Артета о чемпионстве «Арсенала»: «Кто-то наверху так расположил планеты – раньше нам чего-то не хватало. Сбрасывая бремя, чувствуешь облегчение – надо воспользоваться этим в финале ЛЧ»
14 минут назад
Успели поиграть и в Лондоне, и в Париже – узнаете всех футболистов?
30 минут назадТесты и игры
Карпин о скором рождении сына: «Накормить, газики выпустить, искупать, спать уложить – все умею. О декрете не думал – подкину руководству РФС такую идею»
36 минут назад
«Роналду будет сложно тренером – он очень быстро начинает злиться! Он всегда стремится к вершинам и хочет большего – я вижу в нем хорошего директора». Джемба-Джемба о Криштиану
41 минуту назад
Штаб Рикельме ответил Пересу: «Он говорит про период Кальдерона, когда Энрике было 15 лет. Сосьос «Реала» заслуживают знать о сомнительных сделках свиты президента. Приглашаем его на дебаты»
52 минуты назад
Карседо о переходе в «Спартак»: «Трудное, но верное решение. Кахигао – феномен, он поддерживал меня с самого начала»
55 минут назад
Ямаль, Мбаппе, Кейн, Олисе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЧМ-2026 на Спортсе’‘
сегодня, 11:25Фэнтези
«Барселона» предложит за Альвареса 90 млн евро и бонусы. Форвард «Атлетико» также интересен «ПСЖ» и «Арсеналу» (Diario Sport)
сегодня, 11:21
Роналду и Мбаппе снялись в новом ролике Lego к ЧМ. Игроки собирают наборы друг друга, но меняют в них фигурки на свои
сегодня, 11:14Видео
Ливай о «Спартаке»: «Главный клуб страны – все говорят только о нем, другие команды России не сравнятся с нами. Мы будем бороться за чемпионство в следующем сезоне»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Модрич может получить должность в «Реале», если завершит карьеру после ЧМ. Перес предлагал хорвату самому выбрать роль в клубе (As)
9 минут назад
«Спартаком» может управлять любой тренер. Карседо не выиграл бронзу, без Кубка был бы провальный сезон. Лучший – Семак, «Зенит» снова чемпион, Соболев заиграл». Булыкин о тренерах
24 минуты назад
Президент «Урала» Иванов: «В Первой лиге народу на матчах было даже больше, чем в РПЛ – из-за «карты болельщика», возможно. В Екатеринбурге очень любят футбол»
46 минут назад
Дивеев признан лучшим игроком «Зенита» в мае
сегодня, 10:59
РФС запретил «Крыльям Советов» и «Торпедо» регистрировать новых игроков. У самарцев долг перед «Зенитом» за трансфер Сергеева
сегодня, 10:46
Ари во 2-й раз покинул пост спортивного директора «Торпедо»
сегодня, 10:41
Березуцкий покинет «Урал», заявил Иванов: «Скорее всего. У него свои мысли, не буду их озвучивать. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда»
сегодня, 10:32
«Монако» Головина уволил Поконьоли по телефону, официально объявят в ближайшие 2 дня. У тренера были разногласия с руководством из-за кадровых решений (Саша Тавольери)
сегодня, 10:32
Ираола рассматривает «Ливерпуль» или «Байер». Тренер «Борнмута» вряд ли перейдет в «Милан» и «Кристал Пэлас» (Sky Sports)
сегодня, 10:16
20-летний Vejrgang выиграл ЛЧ в EA FC 26 и заработал 75 тысяч долларов. Трофей датчанину вручил Бастиан Швайнтайгер
сегодня, 10:03
Рекомендуем