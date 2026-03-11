«Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде – 6:1! Олисе сделал дубль и ассистировал Гнабри, у Мусиалы, Джексона и Станишича по голу

«Аталанта» крупно уступила «Баварии» – 1:6.

«Аталанта » проиграла дома «Баварии» (1:6) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Йосип Станишич открыл счет на 12-й минуте. Майкл Олисе забил на 22-й. Серж Гнабри сделал счет крупным на 25-й. Николас Джексон отличился на 52-й. Олисе сделал дубль на 64-й. Джамал Мусиала забил 6-й гол мюнхенцев на 67-й. Марио Пашалич отыграл один мяч на 93-й.

