«Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде – 6:1! Олисе сделал дубль и ассистировал Гнабри, у Мусиалы, Джексона и Станишича по голу
Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Йосип Станишич открыл счет на 12-й минуте. Майкл Олисе забил на 22-й. Серж Гнабри сделал счет крупным на 25-й. Николас Джексон отличился на 52-й. Олисе сделал дубль на 64-й. Джамал Мусиала забил 6-й гол мюнхенцев на 67-й. Марио Пашалич отыграл один мяч на 93-й.
