  • «Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде – 6:1! Олисе сделал дубль и ассистировал Гнабри, у Мусиалы, Джексона и Станишича по голу
«Бавария» уничтожила «Аталанту» на выезде – 6:1! Олисе сделал дубль и ассистировал Гнабри, у Мусиалы, Джексона и Станишича по голу

«Аталанта» крупно уступила «Баварии» – 1:6.

«Аталанта» проиграла дома «Баварии» (1:6) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Йосип Станишич открыл счет на 12-й минуте. Майкл Олисе забил на 22-й. Серж Гнабри сделал счет крупным на 25-й. Николас Джексон отличился на 52-й. Олисе сделал дубль на 64-й. Джамал Мусиала забил 6-й гол мюнхенцев на 67-й. Марио Пашалич отыграл один мяч на 93-й.

Лига чемпионов. 1/8 финала
10 марта 20:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
1 - 6
Логотип гостевой команды
Бавария
Матч окончен
  Пашалич
90’
+3’
86’
Станишич   Геррейру
84’
Киммих
Муса
83’
77’
Олисе
Сулемана   Самарджич
73’
71’
Дэвис   Бишоф
68’
Павлович   Горетцка
67’
  Мусиала
Дзаппакоста   Белланова
67’
64’
  Олисе
Залевски   Муса
55’
Колашинац   Аханор
55’
52’
  Джексон
46’
Гнабри   Мусиала
46’
Лаймер   Дэвис
Скамакка   Джимшити
46’
2тайм
Перерыв
39’
Лаймер
25’
  Гнабри
22’
  Олисе
12’
  Станишич
Аталанта
Карнезекки, Бернаскони, Колашинац, Хин, Дзаппакоста, Залевски, Пашалич, де Рон, Сулемана, Скамакка, Крстович
Запасные: Белланова, Джимшити, Самарджич, Росси, Аханор, Муса, Вавассори, Касса, Спортьелло, Коссуну, Баккер
1тайм
Бавария:
Урбиг, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Гнабри, Олисе, Джексон
Запасные: Ульрайх, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Бишоф, Leonard Prescott, Дэвис, Геррейру, Карл, Мусиала, Кейн
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Бавария вне конкуренции по таким унизительным выносам в плей-офф ЛЧ, начиная от 8:2 с Барсой до 7:0 с Шахтёром и Базелем, 7:1 и 5:0 со Спортингом в двух матчах 1/8 2009 года, и 6:1 с Порту вспоминается, дважды по 5:1 с Арсеналом в 2017 и по мелочи разгромы по типу 7:0 в двух играх всё с той же Барсой в 2013, когда игра идёт, они отгружают по полной без всяких энергосберегающих режимов и игры на удержание.
Ответ Great Again
плюс 7:2 с Тотэнхемом
Ответ Great Again
Киллер инстинкт что надо, конечно.Всем бы так!
Фермер лига приехала...
Ответ Surviving
Такая же мысль была) это просто итальянские фермеры
Ответ Surviving
да нет лига маротты

гравина в сброной

марохха в серии а

все норм
Итальянский футбол в какое-то днище превратился. Я всё понимаю, Аталанта наверное и не должна проходить, но 0-6 дома...
Ответ unreality
Стоило ради этого из штанов выпрыгивать, чтоб Боруссию выбить?)
Лучше б Дортмунд вышел
любуюсь игрой Баварушки🥰
Команды с разных планет, если честно. Как будто Бавария играет против ФНЛ, Аталанта вообще 0
Аххахаах, это просто угар!!!
Мой кореш лудоман поставил на ТМ 2,5 в матчах Атлетико и Аталанты и Тб 3,5 Ливерпуль. Вы бы видели сейчас это лицо, ахахахах
Ответ Lux_Vid Александров
Ставить на матч Баварии ТМ - гений, не иначе))
Ответ MBayern7
Я бы вообще сказал, делать ставки, это надо быть ’гением’
Технично Киммих и Олисе на задержках себя на желтые посадили, чтобы обнулиться в следующем матче:)
"Аталанта" там что то еще прессинговать пытается:)
Ответ Harryck
Смешно, гордишься собой болельщик денежного мешка?) А что за Унион например не топишь?)

Позорно смеяться над более бедными
Ответ Bansly
Тв по-моему адресом ошибся про денежный мешок !!! Я за Баварию с 00 годов болею , и в горе и в радости !!!
Бавария опять набивает статистку в своей фермер-лиге 😅 посмотрим, что она сможет показать в Лиге чемпионов…
Ответ BAvaretc2000
А.... Стоп...
Ответ Давид П
Да, действительно, о чем это я, это же не там, это тут! 😂
