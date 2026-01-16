🎥 Райс повздорил с помощником Артеты в подтрибунке «Стэмфорд Бридж». Успокаивал Габриэл

«Арсенал» справился с «Челси» в первом матче Кубка лиги – 3:2. На перерыв «канониры» ушли, ведя в один мяч, когда команды готовились вернуться на поле, в подтрибунке произошла стычка.

Деклан Райс повздорил с Албертом Стейвенбергом – помощником Микеля Артеты, в Англии его прозвали AirPod Альберт. Перепалка попала в объективы камер, по просьбе Daily Mail слова спортсменов расшифровал специалист по чтению по губам.

На записи видно, как Деклан обращается к тренеру: «Просто свали». Деклан продолжил еще более эмоционально: «Да твою мать! Он вообще понимает, что несет?»

Стейвенберг стоял к камерам спиной, его ответы Даклану расшифровать нельзя. Зато можно понять, как ситуацию пытался урегулировать Габриэл. Сперва бразилец обратился к помощнику Артеты: «Стой, пожалуйста, хватит, остановись». Затем Габриэл успокаивал уже Райса: «Спокойно, эй, перестань, эй, спокойнее».

Конфликт не помешал «Арсеналу» справиться с соперником. После перерыва на дубль Алехандро Гарначо «канониры» ответили голами Виктора Дьокереша и Мартина Субименди.

О стычке помощника с подопечным после матча говорил Микель Артета: «Да, конфликт был, но все уже улажено. Сейчас все в порядке. Хорошо, что к тому времени, когда я узнал о случившемся, проблема уже была решена!»

Что послужило поводом для конфликта, так и осталось тайной.

Главное, что с противоречиями справились.