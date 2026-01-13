🎥 Вальехо узнал об увольнении Алонсо, пока давал интервью. За сутки до матча его команды с «Мадридом»

Права на Хесуса Вальехо 10 лет принадлежали «Мадриду», за это время защитник провел в составе «сливочных» всего 35 матчей, в которых забил гол и отдал ассист. Весной 2025-го бесконечные аренды Хесуса закончились постоянным переходом в «Альбасете» из Сегунды, где лавочник «Реала» стал основным.

Хесус помог своей новой команде выбить из 1/16 Кубка Испании «Сельту». На следующей стадии турнира «Альбасете» должен был сыграть с «Мадридом» Хаби Алонсо, но в итоге на кубковую игру «сливочных» поведет Альваро Арбелоа.

Об увольнении Алонсо Вальехо узнал от журналиста ElDesmarque прямо на интервью. Новостям защитник сперва не поверил: «Ты серьезно? Да ты прикалываешься. Правда? Ну это очень неожиданно».

Вальехо решения боссов «Мадрида» не понял:

«Вчера они уступили «Барсе» в Суперкубке, но подход Хаби мне казался хорошим, он хороший тренер. В матче за Суперкубок его команда боролась до последней минуты. Мои бывшие партнеры о нем очень хорошо отзывались.

Мне так и не удалось с ним поработать, я покинул команду, но люди, которые отправились с ним на клубный чемпионат мира, отзывались о нем очень высоко. Для меня его увольнение – плохая новость».

Как вам точка зрения Вальехо?