  • «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» – 3:1. У Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну, Шешко тоже забил
«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» – 3:1. У Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну, Шешко тоже забил

«МЮ» обыграл «Астон Виллу».

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» (3:1) в 30-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 53-й минуте Каземиро открыл счет, замкнув подачу Бруну Фернандеша с углового. Росс Баркли сравнял на 64-й. Матеус Кунья забил на 71-й – тоже с паса Бруну. Беньямин Шешко забил на 81-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 30 тур
15 марта 14:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
3 - 1
Астон Вилла
Магуайр
90’
+6’
Каземиро   Угарте
90’
+1’
86’
Буэндиа   Гарсия
82’
Динь   Матсен
82’
Баркли   Дуглас Луис
  Шешко
81’
Мбемо   Шешко
75’
Йоро
72’
  Матеус Кунья
71’
69’
Буэндиа
64’
  Баркли
61’
Макгинн   Бэйли
60’
Уоткинс   Абрахам
Каземиро
60’
  Каземиро
53’
2тайм
Перерыв
41’
Уоткинс
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Диалло, Мбемо
Запасные: Мазрауи, Шешко, Маласиа, Угарте, Байындыр, Маунт, Хевен, Флетчер, Зиркзе
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Богарде, Баркли, Онана, Буэндиа, Макгинн, Роджерс, Уоткинс
Запасные: Матсен, Эллиот, Бэйли, Пау Торрес, Гарсия, Линделеф, Дуглас Луис, Абрахам, Бизот
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
136 комментариев
Удачи величайшему клубу Англии.
Ответ Yertan Mertanov
Удачи величайшему клубу Англии.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вот именно. Даже дурак поёмет, что это про МЮ.
Я - нейтральный зритель. Но гол, аналогичный голу Астон Виллы, Ван Дейка в ворота Сити отменили в первом круге. Это к вопросу последовательности Английских судей
Ответ AndrewBegoun
Я - нейтральный зритель. Но гол, аналогичный голу Астон Виллы, Ван Дейка в ворота Сити отменили в первом круге. Это к вопросу последовательности Английских судей
У них нет такой черты как последовательность, там каждый арбитр сам трактует правила
Кэррик, как оказалось, вполне компетентен. Третье место железно
Кэррик, как оказалось, вполне компетентен. Третье место железно
Кэррик и Арбеола неплохо справляются.
такое могли только в ворота МЮ защитать, зато в обратную сторону нет ..
такое могли только в ворота МЮ защитать, зато в обратную сторону нет ..
ну вот только что такой же гол засчитали в ворота виллы, буквально в обратную сторону
такое могли только в ворота МЮ защитать, зато в обратную сторону нет ..
Накаркал можно сказать. Третий гол МЮ с офсайдом Далота 😁
Хороший шанс чуть оторваться..
Победы МЮ !
Хороший шанс чуть оторваться.. Победы МЮ !
МЮ любит просирать такие возможности, надеюсь сегодня будет по-другому
МЮ любит просирать такие возможности, надеюсь сегодня будет по-другому
В точку,тож думал,когда писал)
Реально кракен..Шешкооооо
Пора Шешко выпускать. Каррик, выпускай Кракена
Хм, засчитали?!?интересно будет послушать как там с пасивным офсайдом
Хм, засчитали?!?интересно будет послушать как там с пасивным офсайдом
Вот интересно, становится ли пассивный офсайд активным, если игрок уворачивается от мяча будучи в офсайде. Как бы мяча не трогает же, но в эпизоде принимает активное участие, так как не увернись он от мяча, он попал скорее всего в него.
Вот интересно, становится ли пассивный офсайд активным, если игрок уворачивается от мяча будучи в офсайде. Как бы мяча не трогает же, но в эпизоде принимает активное участие, так как не увернись он от мяча, он попал скорее всего в него.
Так да, ну на усмотрение судей (хотя вот в этом случае я бы отменил) как нейтральный бол, вообще по моему после "игры рукой" пас) офсайд самая серая зона:))
Игрок еле уворачивается от мяча, перекрывает обзор вратарю, но мы засчитаем такое. Иногда английские судьи не отличаются по абсурдности решений от наших
Игрок еле уворачивается от мяча, перекрывает обзор вратарю, но мы засчитаем такое. Иногда английские судьи не отличаются по абсурдности решений от наших
Как обычно-цирк и клоунада.Уже столько внедрений,а Индзаги был бы до сих пор в топе😁
Бруну Фернандеш это просто похороны, 16 голевых передач в этом сезоне АПЛ, у Шерки который на 2 месте 8 передач
Бруну Фернандеш это просто похороны, 16 голевых передач в этом сезоне АПЛ, у Шерки который на 2 месте 8 передач
Вот если бы Шешко регулярно не губил бы 100% моменты, то у него было за 20 передач давно!
Вот если бы Шешко регулярно не губил бы 100% моменты, то у него было за 20 передач давно!
Нормально Шешко играет, не надо. Вот если бы Бруно большую часть карьеры играл с нормальными футболистами, а не Гарначо, Рэшом и Хейлундом, вот тогда, да, давно бы побил большое количество рекордов и отдал бы гораздо больше ассистов
