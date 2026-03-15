«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» – 3:1. У Куньи и Каземиро голы с пасов Бруну, Шешко тоже забил

«МЮ» обыграл «Астон Виллу».

«Манчестер Юнайтед » победил «Астон Виллу » (3:1) в 30-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 53-й минуте Каземиро открыл счет, замкнув подачу Бруну Фернандеша с углового. Росс Баркли сравнял на 64-й. Матеус Кунья забил на 71-й – тоже с паса Бруну. Беньямин Шешко забил на 81-й.

