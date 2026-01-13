Фанат предсказал дату увольнения Алонсо еще в мае. Ошибся на пару часов

Многих удивило увольнение Хаби Алонсо с должности главного тренера «Мадрида» в момент, когда сезон только подошел к экватору. Решение боссов «королевского клуба» не стало удивлением для одного поклонника дортмундской «Боруссии».

Болельщик «шмелей» еще в мае, когда только стало известно о назначении Алонсо, написал в X:

«13 января 2026 года: Хаби Алонсо был уволен из мадридского «Реала».

Болельщик ошибся всего на пару часов: официальное заявление об уходе Алонсо вышло на сайте «Мадрида» вечером 12 января.

Соцсети удивляются проницательности дортмундского провидца. Один болельщик предположил, что такой прогноз на увольнение удалось дать, изучив календарь «сливочных»– Алонсо покинул свой пост после поражения «Барсе» в финале Суперкубка страны.

Откуда он все знал?