Алонсо попрощался с «Мадридом». Испанца поддержали экс-одноклубники

Хаби Алонсо не продержался на посту главного тренера «Мадрида» и одного сезона. Испанец уступил свое место Альваро Арбелоа, который стал 17-м тренером «сливочных» в эпоху Флорентино Переса.

Алонсо в соцсетях попрощался с «королевским клубом»:

«Этот профессиональный этап завершается, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать «Мадрид» было честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и особенно болельщиков за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог».

В комментариях Хаби поддержали его бывшие одноклубники по «Ливерпулю» – Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. Отметился и Рафинья, с которым Алонсо играл за «Баварию»: «Ты молодец! Люблю тебя, старик».

Еще больше бывших партнеров оценили прощальную публикацию Хаби.

Мюллер, Хуммельс, Рибери, Рамос

В будущем возглавит ли Алонсо вновь один из своих бывших клубов?