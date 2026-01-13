Алонсо об уходе из «Реала»: «Все сложилось не так, как хотелось бы. Благодарю клуб, игроков, болельщиков и ухожу с гордостью за то, что сделал все возможное»

Хаби Алонсо высказался об уходе из «Реала».

Контракт главного тренера мадридской команды был расторгнут в понедельник по соглашению сторон.

«Этот профессиональный этап завершается, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать мадридский «Реал» было честью и ответственностью.

Я благодарю клуб, игроков и особенно болельщиков за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог», – написал Алонсо.

