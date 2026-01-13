Хаби Алонсо – четвертый среди тренеров «Реала» в 21-м веке по среднему количеству набранных очков за игру

Хаби Алонсо неожиданно покинул мадридский «Реал». По обоюдному согласию – верите?

Даже если этого хотел Алонсо, то странно, что его не убедило остаться руководство королевского клуба?

Смотрите сами: в 21-м веке лишь три тренера набирали в среднем за игру больше очков – Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мануэль Пеллегрини.

И лишь четыре тренера проработали в клубе меньше Алонсо: Рафаэль Бенитес, Хосе Антонио Камачо, Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари.

Разве это нормально?