Хаби Алонсо – четвертый среди тренеров «Реала» в 21-м веке по среднему количеству набранных очков за игру
Хаби Алонсо неожиданно покинул мадридский «Реал». По обоюдному согласию – верите?
Даже если этого хотел Алонсо, то странно, что его не убедило остаться руководство королевского клуба?
Смотрите сами: в 21-м веке лишь три тренера набирали в среднем за игру больше очков – Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мануэль Пеллегрини.
И лишь четыре тренера проработали в клубе меньше Алонсо: Рафаэль Бенитес, Хосе Антонио Камачо, Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари.
Разве это нормально?
Ок, я глянул: больше всех у Пеллегрини.
А еще абзац из Википедии, в котором всё прекрасно и удивительно:
"1 июня 2009 года Пеллегрини подписал двухлетний контракт с клубом «Реал Мадрид», став первой покупкой нового президента клуба Флорентино Переса, заплатившего за трансфер тренера 4 млн евро. 2 июня состоялась презентация Пеллегрини как главного тренера «Реала»[1]. 26 мая 2010 года Пеллегрини был уволен[2]. Сам чилиец сказал, что ожидал отставки, но при этом выразил удовлетворение своей работой[3]".
Работа с судьями на уровне "Бог".