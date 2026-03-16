  • Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»
Георгий Черданцев: Карасев держал баланс в плане борьбы в матче «Зенита» и «Спартака».

Комментатор «Матч» ТВ Георгий Черданцев поделился мыслями о матче Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

– Какое впечатление от матча «Зенита» и «Спартака»?

– Игра могла быть и лучше. Антураж матча и полные трибуны были круче, чем сама игра.

В плане качества этот матч точно не отнесешь к одной из лучших игр чемпионата по целому ряду причин. Что угодно можно говорить про тактическую борьбу, но люди любят футбол за моменты, голы, комбинации, вратарские спасения. Этого было очень мало, к сожалению.

После матча шел со стадиона, общался с разными людьми – у всех такое впечатление. Не то чтобы игра разочаровала, но содержание было явно ниже, чем-то, что окружало матч.

– Солари подставил команду?

– Я не понимаю, что может прийти в голову в такой момент. Когда я комментировал, предположил, что сказался конец тайма, игрок задохнулся, устал, человека переклинило. Такое бывает. Я не думаю, что это объясняется какой‑то логикой, но, конечно, команду он подвел. И Ву тоже подвел.

Если возвращаться к Карасеву, то если бы он хотел кому‑то навредить, то показал бы желтую Ву за первый‑второй фол в самом начале игры.

Но Ву, сфоливший шесть раз, получил желтую только за наступ в конце матча. В плане борьбы Карасев держал примерный баланс.

Соболев играет, выставляет локоть и не видит Умярова – это очень важно. Сразу несколько людей, разбирающихся в судействе, мне написали прямо по ходу моего репортажа, чтобы я обратил внимание на то, что Соболев даже в пол оборота голову не повернул назад, то есть не видел Умярова.

Моя первая комментаторская реакция, а я уже давно заметил, что она при моем почти 30‑летнем опыте, как правило и есть верная – это желтая. Но. Это была бы вторая и удаление.

Теперь поставьте себя на место судьи. Вы готовы в матче такой важности дать не прямую красную за грубую игру или фол последней надежды, а вторую желтую, о которой два дня нет единого мнения – желтая, не желтая или это вообще не фол?

Опять же – протокол ВАР. Вот если бы уже были применены у нас нововведения, и арбитры ВАР могли бы звать главного к монитору на просмотр второй желтой, вот было бы очень интересно, позвали бы Карасева или нет, и какое решение он бы принял, – сказал Георгий Черданцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Ответ Максим Семичев
Куплено - продано
Причём тут видел или не видел. Помнится как пенальти ставят, когда сзади в руку игроку мячом засаживают. Хотя он спиной к мячу и вообще бежит в противоположную от ворот сторону. Там вообще не видно нихрена.
Ответ Evgen Vynokurov
Карась прекрасно понимал, что это жёлтая. Но тогда пришлось бы удалять игрока Зенита в Питере при полном стадионе. Он же себе не враг.
Чердак, да все уже поняли кто ты. Вернее что ты. Подстилка. При любом раскладе ты будешь лизать хозяевам.
Ответ bulbasavr
Он и так это делает регулярно. Такие продажные людишки в моде. Нужны хозяевам, чтобы чувствовать, что им можно все.
Ответ bulbasavr
Газпром всемогущий..
В данном случае важно, что он ВЫСТАВИЛ локоть
В большинстве случаев жк за это (опасная игра)
Если игрок намеренно бьет локтем - то это уже прямая красная
Ответ Константин Лобандиевский
Да пусть уже Дюков Миллеру прям перед первым туром картонный кубок вручает. Зачем этот цирк.
Мы уже поняли, что все матчи с участием фк Газпром начинаются 14 на 11
Ответ Константин Лобандиевский
Странное объяснение, согласен. Намеренно или нет, локоть выставил и попал, и это жёлтая. И про вторую жёлтую тоже прикольно, типа была бы первая - ок, а если вторая - тут нужно думать. Не помню такого в правилах.
Даже жалко Черданцева. Сам понимает, что это фол, но вынужден отрабатывать зарплату и впрягаться в эти жалкие оправдания.
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Бесхребетников не жалко
Ответ ABIBAS
Ну вообще да, но сердобольный я. Башкой-то понимаю, что не за что его жалеть, он сам выбрал свой путь и свою позицию. Но сердцем всё же жалко иногда людей, которые загнали себя в ситуацию, когда им приходится позориться.
Черданцев так-то уж бы не шкварился. За подобные локти всегда и везде дают желтые
Уже 3 день толдычишь одно и то же, повторяешь как мантру, язык не устал ещё?
Все давно уже поняли, кто ты, и, что ты
Выглядит очень смешно, а главное, дёшево
Ага, Жора, на камерах все видно. Кому ты пытаешься втирать свою продажную версию??? Игроки же не слепые, видят кто перед ними и сбоку от них, а здесь так и вовсе все очевидно. К тому же, зачем акцентированно выставлять локоть и делать характерное движение, если никого нет вокруг и мяч твой?

Короче, продажный ипотечник пробивает очередное дно. Надеюсь, как и Орзул его уже снимут с репортажей. Вместе с Журавелем самые мерзотнейшие и продажные персонажи на ТВ.
Ответ ivannumber1
Черданцев с Журавелем - тут все по делу, но Орзул то)), лучше бы Моссаковского вспомнил)
Ответ ivannumber1
К тому же, зачем акцентированно выставлять локоть и делать характерное движение, если никого нет вокруг и мяч твой?(С).Логично.Но чмыреныш и этому найдет какое нибудь объяснение.Вообще не понятно как он своими жабьими глазками смотрит футбол.
Жора есть Жора.
Удивительно играет Соболев, не видит Умярова и выставляет именно левый, не правый а левый, какое же удивительное совпадение, локоть, удивительно. Ещё удивительнее, что находятся люди, на полном серьезе заявляющие, что Соболев не видел на поле Умярова - да бросьте, Саша к тому времени маску то уже снял.
Ответ VolchoK
Удивительно играет Соболев, не видит Умярова и выставляет именно левый, не правый а левый(с).Это только тупому газовому Черданцеву не понятно,что просто так футболист с мячом не поднимает локоть так высоко,он это делает для защиты себя,инстинктивно а значит видит рядом угрозу(Умярова).То есть если на улице кто то врежет с локтя Черданцеву не смотря ему прямо в глаза,То это нельзя будет считать нападением а лишь несчастным случаем(был не в то время,ни в том месте).
Да дело не в Карасе. Не хотел он никому вредить. Просто современные подходы, трактовки и регламенты оставляют широчайший простор для дискуссий. Вторую точку он не поставил в динамике и если бы не ВАР - никому бы в голову не пришло требовать там пенальти. Никто бы этот эпизод не вспомнил даже. Про него и на поле то никто не думал, пока ВАР не нарисовался. Совершенно обычный скучный бытовой эпизод. Поставить там точку - было невозможно в игре. Ничего там увидеть нельзя было в динамике эпизода. И никто бы точку не требовал. Но когда тебе на всю страну показали страшный наступ на голень - ты уже не можешь этого не ставить. И тогда одни скажут: 100% точка, ее нельзя не ставить, а другие скажут: сколько можно нас непонятными точками убивать? И оба будут правы. И тут не в Карасе дело, а в идиотском вароболе, в который превратили футбол...
Ответ NoThanks
Если VAR видит "ясную ошибку" в не назначении пенальти, его прямая обязанность — вмешаться" — это абсолютно точное, хотя и не дословное, изложение параграфов 3 и 4 официального Протокола VAR IFAB.
Ответ профессор Лебединский
Это изложение оперирует термином "явная ошибка", который никак не определен :))
Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
сегодня, 12:55
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» – удар Вендела в живот Зобнину ногой, столкновение Соболева с Умяровым и пенальти на 78-й
сегодня, 11:18
