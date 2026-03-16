Черданцев о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: «Соболев выставляет локоть и не видит Умярова – это важно. Если бы Карасев хотел навредить, показал бы Ву желтую в начале матча»

Георгий Черданцев: Карасев держал баланс в плане борьбы в матче «Зенита» и «Спартака».

Комментатор «Матч » ТВ Георгий Черданцев поделился мыслями о матче Мир РПЛ между «Зенитом » и «Спартаком» (2:0).

– Какое впечатление от матча «Зенита» и «Спартака»?

– Игра могла быть и лучше. Антураж матча и полные трибуны были круче, чем сама игра.

В плане качества этот матч точно не отнесешь к одной из лучших игр чемпионата по целому ряду причин. Что угодно можно говорить про тактическую борьбу, но люди любят футбол за моменты, голы, комбинации, вратарские спасения. Этого было очень мало, к сожалению.

После матча шел со стадиона, общался с разными людьми – у всех такое впечатление. Не то чтобы игра разочаровала, но содержание было явно ниже, чем-то, что окружало матч.

– Солари подставил команду?

– Я не понимаю, что может прийти в голову в такой момент. Когда я комментировал, предположил, что сказался конец тайма, игрок задохнулся, устал, человека переклинило. Такое бывает. Я не думаю, что это объясняется какой‑то логикой, но, конечно, команду он подвел. И Ву тоже подвел.

Если возвращаться к Карасеву , то если бы он хотел кому‑то навредить, то показал бы желтую Ву за первый‑второй фол в самом начале игры.

Но Ву, сфоливший шесть раз, получил желтую только за наступ в конце матча. В плане борьбы Карасев держал примерный баланс.

Соболев играет, выставляет локоть и не видит Умярова – это очень важно. Сразу несколько людей, разбирающихся в судействе, мне написали прямо по ходу моего репортажа, чтобы я обратил внимание на то, что Соболев даже в пол оборота голову не повернул назад, то есть не видел Умярова.

Моя первая комментаторская реакция, а я уже давно заметил, что она при моем почти 30‑летнем опыте, как правило и есть верная – это желтая. Но. Это была бы вторая и удаление.

Теперь поставьте себя на место судьи. Вы готовы в матче такой важности дать не прямую красную за грубую игру или фол последней надежды, а вторую желтую, о которой два дня нет единого мнения – желтая, не желтая или это вообще не фол?

Опять же – протокол ВАР. Вот если бы уже были применены у нас нововведения, и арбитры ВАР могли бы звать главного к монитору на просмотр второй желтой, вот было бы очень интересно, позвали бы Карасева или нет, и какое решение он бы принял, – сказал Георгий Черданцев.