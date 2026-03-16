Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о том, что болельщики команды покидали «Энфилд» еще до того, как «Тоттенхэм» сравнял счет в матче АПЛ (1:1).
«Нам не помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это совсем не помогает. Все это замечают.
Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование фанатов, но они нам нужны.
Не говорю, что у них нет права покидать стадион. Они могут уйти, если хотят. Но они нам нужны, и они должны это знать. Без них нас стало на одного меньше.
Болельщики могут злиться, но оставайтесь с нами, потому что мы – семья. Вы нам нужны.
Лига чемпионов – это обычное дело для «Ливерпуля». Нам нужно быть в этом турнире. Я сделаю все возможное, чтобы попасть в четверку лучших, но в одиночку это непросто, поэтому нам нужны усилия всех», – сказал Доминик Собослаи.
Это из словаря Загитовой или Кличко ?
Билл Шенкли
Обоюдно это должно быть, поддержка болельщиков и самоотдача + работа над ошибками игроков.
К Собо же реально меньше всего вопросов.
Не знаю, как можно упрекать фанатов, которые наблюдают, как их клуб не может закрыть вопрос с мертвейшим ТТХ. Команде необходима встряска. Что еще могут сделать фанаты со своей стороны? Делать вид на трибунах, что все хорошо? Не бить же своих игроков как любят в Португалии.
Достаточно сменить тренера и посмотреть, что будет дальше. Ну и в защиту купить игроков, ибо она отсутствует в принципе.
Не настолько все ужасно в системе клуба, достаточно точечно решить проблемы. Имхо.