  • Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»
Доминик Собослаи высказался о том, что фанаты уходят со стадиона до конца матча.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о том, что болельщики команды покидали «Энфилд» еще до того, как «Тоттенхэм» сравнял счет в матче АПЛ (1:1).

«Нам не помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это совсем не помогает. Все это замечают.

Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование фанатов, но они нам нужны.

Не говорю, что у них нет права покидать стадион. Они могут уйти, если хотят. Но они нам нужны, и они должны это знать. Без них нас стало на одного меньше.

Болельщики могут злиться, но оставайтесь с нами, потому что мы – семья. Вы нам нужны.

Лига чемпионов – это обычное дело для «Ливерпуля». Нам нужно быть в этом турнире. Я сделаю все возможное, чтобы попасть в четверку лучших, но в одиночку это непросто, поэтому нам нужны усилия всех», – сказал Доминик Собослаи.

«Сколько раз это еще должно произойти?» «Ливерпуль» отдал ничью «Тоттенхэму» на 90-й – Слот негодует

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Один из единственных, кто имеет право высказывать претензии
Единственный - это один
"Один из единственных"
Это из словаря Загитовой или Кличко ?
«Если ты не поддерживаешь нас, когда мы играем вничью или проигрываем, не поддерживай и тогда, когда мы побеждаем».

Билл Шенкли
Так-то и болельщикам, наверное, хочется видеть самоотдачу от игроков и хоть какую-то работу над ошибками. А то получается вы нас поддерживаете, а мы будем делать тоже самое. Ван Дейк постоянно толкает речи, а как стоял столбом при пропущенных, так и продолжает. Салаху надо день и ночь на поле между матчами проводить, напару с Гакпо. Что ни матч, то пробить нормально по воротам не могут. Конате лучше не упоминать, там ничего не поможет.
Обоюдно это должно быть, поддержка болельщиков и самоотдача + работа над ошибками игроков.
К Собо же реально меньше всего вопросов.
Если хоть кто-то из клуба обратил внимание на уход своих болельщиков, то инициатива сработала. Даже как поклонник другого клуба АПЛ, не понимаю, что случилось так резко с клубом. Куда делась их философия грамотных покупок? К чему были все эти психи Салаха? Это точно клуб-чемпион, который укрепился к новому сезону?

Не знаю, как можно упрекать фанатов, которые наблюдают, как их клуб не может закрыть вопрос с мертвейшим ТТХ. Команде необходима встряска. Что еще могут сделать фанаты со своей стороны? Делать вид на трибунах, что все хорошо? Не бить же своих игроков как любят в Португалии.
К сожалению, не тот масштаб. Да, игроки обратили внимание, но выводы вряд ли будут сделаны. Лично моё мнение, что за исключением пары индивидуальных проблем игроков, отсутствие игры у команды это вина тренера. Ещё в конце прошлого сезона виден был спад. Очень повезло, что запас был достаточно хороший.
Достаточно сменить тренера и посмотреть, что будет дальше. Ну и в защиту купить игроков, ибо она отсутствует в принципе.
Не настолько все ужасно в системе клуба, достаточно точечно решить проблемы. Имхо.
Ответ Максим Бондарев
YNWA
Видели мы вашу ЮНВУ, когда освистывали Трента. Позорники.
Так они уходят т.к знают,что в конце Ливерпуль пропустит даже от ТТХ
Фанаты Ливерпуля так боятся ходить по одному, что когда со стадиона уходит один человек, с ним уходит толпа..
Ты по ходу по себе людей судишь
Нет, я не распеваю гимны о том, что никогда не хожу один
Собослаи не совсем прав. Команда уже больше года не понятно во что играет, и несмотря на это болельщики по-прежнему сней и дальше будут, даже если в эту среду они на своём поле проиграют Галатасарую несмотря на это, они на выходные снова придут на матч. Но уходить с матча это их голос сказать, показать, что им ненравится как играет команда, чтобы игроки не думали, что у них все хорошо!!! В конце концов это Ливерпуль, а не условный Бернли (без обид).
Люди уходят не потому что вы пропустили или проигрывате, люди уходят потому что не видят самоотдачу от игроков
Справедливо сказано
