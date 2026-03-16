Собослаи о фанатах «Ливерпуля»: «Не помогает то, что после 80 минут они начинают расходиться по домам. Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о том, что болельщики команды покидали «Энфилд » еще до того, как «Тоттенхэм » сравнял счет в матче АПЛ (1:1).

«Нам не помогает то, что после 80 минут люди начинают расходиться по домам. Это совсем не помогает. Все это замечают.

Когда мы пропускаем, люди уходят со стадиона. Но вы же не уходите, когда мы забиваем. Я понимаю разочарование фанатов, но они нам нужны.

Не говорю, что у них нет права покидать стадион. Они могут уйти, если хотят. Но они нам нужны, и они должны это знать. Без них нас стало на одного меньше.

Болельщики могут злиться, но оставайтесь с нами, потому что мы – семья. Вы нам нужны.

Лига чемпионов – это обычное дело для «Ливерпуля ». Нам нужно быть в этом турнире. Я сделаю все возможное, чтобы попасть в четверку лучших, но в одиночку это непросто, поэтому нам нужны усилия всех», – сказал Доминик Собослаи .

«Сколько раз это еще должно произойти?» «Ливерпуль» отдал ничью «Тоттенхэму» на 90-й – Слот негодует