«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
Антонио Менезес, агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, прокомментировал инцидент с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1).
В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку.
В пылу игры Энрике несколько поторопился и, ни в коем случае, не должен был толкать Талалаева. Энрике – очень хороший парень, уравновешенный и спокойный, и у него никогда не было проблем с дисциплиной. В «Сан-Паулу», где он прошел всю свою подготовку, он всегда был образцовым игроком. Более того, я даже не припомню, чтобы он получал желтые карточки в матчах.
В любом случае, мы, как компания, представляющая интересы Кармо, проведем беседу с игроком, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях. Важно сохранять хладнокровие и позволить арбитру управлять тем, что происходит на поле.
Энрике молод, он очень хороший парень, и мы считаем, что в тот момент он поступил опрометчиво. Однако у него нет репутации нарушителя дисциплины, спорщика с судьями или зачинщика стычек на поле. Наоборот, он всегда действовал корректно.
Мы поговорим с ним, дадим совет, и я уверен, что он поймет. Он также осознает, что его поступок мог бы быть иным, и решение нужно было оставить на усмотрение арбитра. Подобные ситуации в пылу игры лишь накаляют обстановку, и самое главное – сохранять контроль и действовать мудро», – сказал Менезес.
А не какой нибудь Вернблум
Летал бы Талалаев вместо мячика оставшееся время матча