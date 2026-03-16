  • «Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»
«Кармо не должен был толкать Талалаева, он поступил опрометчиво. Проведем беседу, чтобы впредь был внимательнее». Агент игрока ЦСКА о стычке в матче с «Балтикой»

Агенты Энрике Кармо проведут беседу с игроком после стычки с Андреем Талалаевым.

Антонио Менезес, агент полузащитника ЦСКА Энрике Кармо, прокомментировал инцидент с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым в матче 21-го тура Мир РПЛ (0:1).

В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. 

«Действительно, Энрике не должен был так поступать. Мы не согласны с тем, что произошло. Правильно было бы дать арбитру принять решение в пределах поля, наказать тренера, если это было необходимо, сделать ему замечание или показать карточку.

В пылу игры Энрике несколько поторопился и, ни в коем случае, не должен был толкать Талалаева. Энрике – очень хороший парень, уравновешенный и спокойный, и у него никогда не было проблем с дисциплиной. В «Сан-Паулу», где он прошел всю свою подготовку, он всегда был образцовым игроком. Более того, я даже не припомню, чтобы он получал желтые карточки в матчах.

В любом случае, мы, как компания, представляющая интересы Кармо, проведем беседу с игроком, чтобы впредь он был внимательнее в подобных ситуациях. Важно сохранять хладнокровие и позволить арбитру управлять тем, что происходит на поле.

Энрике молод, он очень хороший парень, и мы считаем, что в тот момент он поступил опрометчиво. Однако у него нет репутации нарушителя дисциплины, спорщика с судьями или зачинщика стычек на поле. Наоборот, он всегда действовал корректно.

Мы поговорим с ним, дадим совет, и я уверен, что он поймет. Он также осознает, что его поступок мог бы быть иным, и решение нужно было оставить на усмотрение арбитра. Подобные ситуации в пылу игры лишь накаляют обстановку, и самое главное – сохранять контроль и действовать мудро», – сказал Менезес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Да в репу ему надо было зарядить... Кармо зря сдержался. Но он вежливый, воспитанный игрок.
Ответ Oblomov
Или шипами наступ сделать…
Какой-нибудь Овчинников вообще бы снял перчатки и дал бы хороших...
Вам уже открыто говорят, кто спровоцировал массовую стычку, но нет все ноют и ноют на Талалаева. Ну выбигайте всей командой каждый раз, когда на поле подкат, когда жёлтую/красную не дали, когда с судьей не согласны...по понятиям играйте. Как бы в нормальном сообществе было: тренер выбил мяч, игрок развел руки, судья показал красную карточку Талалаеву, игра продолжилась, после игры осудили б Тренера Балтики и дали ему дисквалификацию. Но нет каждый быдлан должен высказаться, как бы он морду набил Талалаеву, какие бедняжки игроки ЦСКА, спровоцировали их...
Ответ Дима Я
Скажи спасибо что это был Кармо
А не какой нибудь Вернблум
Летал бы Талалаев вместо мячика оставшееся время матча
Ответ Дима Я
О, подъехали учителя жизни. У которых все в жизни получается, много денег, славы, в руках умеют себя держать, в обооц стрессовой ситуации с холодной головой могут за доли секунд просчитать любую ситуацию. Ты ж такой, да?
Без обид но Талалаев окуел! Я понимаю, что он среднюю команду вывел выше головы, но понтов то через чур
хоть агент адекватно прокомментировал
Беседу... За чашкой чая. Вроде кто-то уже пил чай, только с судьями. 🤔
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»
3 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Нефтехимик»
21 минуту назад
Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
22 минуты назад
«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава
31 минуту назад
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
44 минуты назадТесты и игры
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, выпустили Зобнина, который лет 5 назад должен был закончить»
сегодня, 17:35
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
сегодня, 17:33
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
сегодня, 17:23Фото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
сегодня, 17:12
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»
5 минут назад
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
16 минут назад
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
32 минуты назад
Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
46 минут назад
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
46 минут назад
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
58 минут назад
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
58 минут назад
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
сегодня, 17:15
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
сегодня, 16:50
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
сегодня, 16:45
Рекомендуем